Ayuso: "El Gobierno de Sánchez está acabado, debe dimitir en bloque"

La presidenta de la Comunidad de Madrid cree que el Gobierno de Pedro Sánchez debería ya "dimitir en bloque y dejar de hacer tanto daño a España" porque "están tomando un montón de decisiones que no venían en el programa electoral". Así lo manifestó este lunes en una entrevista concedida a Antena 3.

De hecho, el giro protagonizado por Sánchez en relación al Sáhara deja en papel mojado lo que los socialistas planteaban en dicho programa electoral: "Los y las socialistas consideramos que la UE debe también promover la solución del conflicto del Sáhara Occidental, a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Por ello trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui, así como para fomentar la supervisión de los derechos humanos en la región, favoreciendo el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario, con la participación de Mauritania y Argelia, socios clave de España, que el enviado de la ONU para el Sáhara Occidental está propiciando".

Para Isabel Díaz Ayuso el hecho de que el Ejecutivo no comunicara su decisión al Parlamento es "un ejemplo más de cómo este Gobierno trabaja y cómo trata a España. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado y, por tanto, lo que es España, lo que tienen que ser Ceuta, Melilla, País Vasco o Cataluña lo tienen que decir todos los españoles". Y ésta es la tónica habitual: "Es lo que hacen con todo, no escuchan a nadie, toman todas las decisiones al margen del Parlamento, de la opinión pública y nos están llevando a un sinsentido. España va a caer en la más absoluta irrelevancia".

Pero éste no es el único motivo de la presidenta madrileña para pedir la dimisión en bloque del Gobierno. También porque "están arruinando a uno de los países más prósperos del mundo, han roto consensos, han dividido entre regiones, han empobrecido a todo el país y nos han dejado en la nada".

Por ejemplo, señaló Ayuso a los transportistas, que si bien no apoya los piquetes violentos, "hay que entender la situación que se está viviendo". Pero no son solo ellos; también los "policías", las "víctimas del terrorismo", la "gente del campo", los "comerciantes", los "autónomos"… "Nadie aguanta esta situación. Este Gobierno está acabado y ya podrá ir con su propaganda todo el tiempo que quiera, porque vive de gesto en gesto para sobrevivir hasta el fin de semana siguiente, pero España no puede seguir en este rumbo".

La presidenta madrileña señaló que la sociedad "ha callado mucho" durante estos dos años de pandemia, donde se ha sufrido mucho, y ya ha dicho basta. "El Gobierno de Pedro Sánchez está acabado y aquí la única duda es cómo va a abandonar el poder, lo único que no sabemos es cómo lo va a hacer".