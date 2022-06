Fernando González de Castejón y Jordán de Urríes, al que sus vecinos llamaban ‘el marqués’, más por sus maneras que por sus títulos nobiliarios -que los tenía-, es el presunto autor del doble crimen cometido en la madrugada del lunes en un lujoso piso de la calle Serrano, tras el cual se habría suicidado.

Según han confirmado fuentes policiales a LD, el conde de Atarés y marqués de Perijá, de 53 años, habría matado a su mujer, de 44 años, y a una amiga de la familia, de 70 años, en la vivienda familiar. Cada una de ellas presentaba un disparo en la cabeza; él, en la mandíbula. Los agentes encontraron un arma corta junto al cuerpo del presunto homicida, lo que les lleva a concluir que se quitó la vida tras perpetrar los dos asesinatos.

Los vecinos oyeron ruidos extraños, pero fue el portero del edificio quien dio la voz de alarma ya por la mañana. "Vio el cuerpo de una mujer (la amiga) en el suelo de la cocina a través del patio comunitario", explican estas fuentes. Él puso en alerta a la presidenta de la comunidad y es ella quien avisó a la policía, que acude al domicilio y descubre los tres cadáveres.

Afortunadamente, la hija del matrimonio no se encontraba en la casa. Algunos medios han publicado que los hechos se produjeron precisamente cuando su mujer llegó a casa tras visitar a la menor en París. Lo habría hecho para recoger unas cosas en compañía de la amiga (que también ha resultado asesinada), por temor a la reacción que pudiera tener su marido. La policía no confirma este extremo.

Violento y aficionado a las armas

Quienes tuvieron contacto con el aristócrata le definen como un hombre "complicado". Según se ha publicado, en 2009 fue denunciado por maltratar a su hermana y su madre, por lo que el juez le impuso una orden de alejamiento. La Jefatura Superior de Policía de Madrid confirma que González de Castejón fue detenido en 2018 acusado de violencia doméstica contra su pareja, aunque en este momento no tenía activa ninguna medida de protección.

Por otra parte, había tenido problemas con algunos residentes del edificio por su afición a disparar en el patio comunitario, contra "unos cuadros que usaba como dianas". Su gusto por las armas no era un secreto. La policía ha encontrado varias escopetas, pistolas, munición e incluso silenciadores, en una vitrina que había en una de las habitaciones.

Afectado de Banco Madrid

En 2015, Fernando González de Castejón apareció en varias ocasiones en medios de comunicación como afectado por la intervención de Banco Madrid. Según denunció entonces, tenía bloqueados 740.000 euros y ponía en cuestión el papel de los órganos reguladores, como el Banco de España. "Para qué sirve", se preguntaba.

González de Castejón en su vivienda, durante una intervención en Antena 3.

"Lo tenía en fondos de perfil ultraconservador y nada, aquí no contesta nadie", aseguró en ‘Al Rojo Vivo’ de La Sexta, durante una de sus apariciones televisivas. No podía -dijo- ni hablar con su gestor. "Es una vergüenza", sentenció. "Pensaba que estaba blindado, pero luego no".

"Si lo sé, me lo llevo a casa y lo meto debajo de una loseta", añadió González de Castejón al tiempo que arremetía contra el entonces ministro Cristobal Montoro. "Luego le extraña...", le espetó. Todas ellas ideas que repitió de plató en plató, erigiéndose como líder o cabecilla de los perjudicados por la intervención de la entidad, que estaba siendo investigada.