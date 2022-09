La Oficina del Español fue un tema recurrente en el debate sobre el estado de la región en la Comunidad de Madrid. Fundamentalmente para Mónica García - la portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición en la Asamblea- que lo sacó a relucir en repetidas ocasiones este martes, cinco días después de la marcha de su director, Toni Cantó.

Isabel Díaz Ayuso, que había permanecido en silencio sobre esta cuestión, lejos de achantarse ante las acusaciones que tachan este organismo de "chiringuito", decidió reivindicarlo. "Me hablan de la Oficina del Español en un momento en el que no sé si son conscientes del daño que se le está haciendo a España, a la Hispanidad y a lo español en el mundo. Y en un momento en el que ahora mismo no somos la capital sólo del español, sino en español para que cada vez más productoras, para que cada vez más empresas, para que multinacionales, estudiantes y proyectos culturales vengan a Madrid, que es la casa de todos los acentos, para seguir creciendo juntos".

La presidenta madrileña añadió que "también es un momento en el que el nacionalismo y el populismo está asolando el continente americano y el proyecto de lo español. Por eso, consideramos que esto tiene un gran potencial y que es importantísimo seguir fomentando festivales como el de la Hispanidad, que tan solo el año pasado confitó la ilusión de más de 100.000 personas que fueron a disfrutar en las calles de Madrid".

"Un evento -dijo Ayuso- del que todos los españoles tendríamos que estar muy orgullosos si no fuera porque los gobiernos de izquierda a lo largo de los años se han acobardado y se han acomplejado de todo lo que España ha hecho por el mundo, negándole a las nuevas generaciones conocer su historia, algo maravilloso y que, desde luego desde, la Comunidad de Madrid nos vamos a negar a que quede eclipsado".

Los "chiringuitos"

Pero la jefa del Ejecutivo regional no se quedó ahí y pasó a enumerar los que para ella sí son chiringuitos. "Hablan de chiringuitos a la hora de hablar de la Oficina del Español, ahora se han vuelto liberales los señores de la izquierda y ahora resulta que les va a importar el uso del dinero público cuando no es de nadie y aquí se multiplica y se regala por días/horas. Un chiringuito es: la Dirección General de Palancas 2030 del Gobierno; la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a largo plazo; la Oficina de la Bicicleta, que fue una PNL del PSOE; el Consejo Catalán del Fomento de la Paz; 22 ministerios y 803 asesores de los cuales la mitad pertenecen únicamente a Pedro Sánchez; la Dirección General de Política Lingüística de Aragón; la Dirección General de Políticas para la Soberanía Alimentaria de Baleares; el director de la Oficina del Consulado Especial para la Alianza por la nueva economía de la Lengua en Moncloa, en un Gobierno cuyo vicepresidente colocó a su pareja de ministra o el presidente valenciano hizo lo propio en su Consejo de Gobierno".

Pero también recordó Ayuso los "chiringuitos" de Madrid. "Carmena tenía una radio municipal que costaba cinco millones de euros para 457 oyentes de media y en esta época tuvieron cobijo en el Ayuntamiento familiares de todos, ahí fueron comunistas de verdad. (…)".

Y reprochó a la propia García su propuesta de crear una Oficina del Calor. "Todo lo demás son ocurrencias. La Oficina del Calor no, esa es una oficina excepcional. O los dispensadoras de cremas para cuando suben las temperaturas".

Ayuso les recomendó "dos oficinas más: la del Bulo y la del Tuitero compulsivo. Son dos oficinas que le va a dar mucho rédito".

Socialistas en consejos de administración

La jefa del Ejecutivo regional también recordó la lista de excargos socialistas que engrosan los consejos de administración de las eléctricas. "¿Dígame qué hacen los socialistas, qué hacen en todas estas empresas? Elena Salgado en Endesa, Jordi Sevilla y Beatriz Corredor en Red Eléctrica, José Blanco en Enagás, Narcís Serra en Naturgy y Antonio Miguel Carmona – a este le tengo mucho cariño, que le conocemos en la casa- en Iberdrola… ¿Qué hacen ustedes en todos esos consejos de administración de empresas que no ayudan? Qué oportunidades tan buenas tienen sus amigos socialistas del puro y los poderes fácticos para recomendar a las eléctricas y a las energéticas rebajar las facturas… Qué oportunidad…".

No sólo eso. Contestando a García y Lobato, que le habían instado a decir en qué municipio madrileño instalaría una central nuclear, la presidenta contestó irónicamente: "Sobre las nucleares, tendría gracia que Sánchez pretenda descapitalizar y sacarlo todo de Madrid, menos meter aquí las nucleares. No soy yo la que he dicho de crear nada nuevo, soy la que he hablado de prolongar la vida útil de las nucleares".

La reina Isabel II

Las críticas a Ayuso en estos cinco días no se han limitado a la Oficina del Español. También a su decisión de decretar tres días de luto en la Comunidad de Madrid por la muerte de la reina Isabel II. Esto también se lo reprochó la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, durante su intervención.

Ayuso justificó su decisión. "Es fascinante ver al PSOE tan preocupado por las banderas y por la bandera de España cuando se está ultrajando, cuando no escondiendo en una parte importante del territorio nacional, mientras el Gobierno de España no dice nada de esto. Comunidades autónomas secuestradas por los independentistas que queman banderas, los símbolos del Estado: la Corona, el himno, la bandera. Y el PSOE no dice nada". Y se quejó: "Eso sí, en la Comunidad de Madrid, tres palmos arriba, tres palmos abajo, qué ofensa y qué intolerable es esto. ¿La ley se cumple de verdad en España?", le preguntó al portavoz socialista, Juan Lobato.

La presidenta madrileña recordó también cómo el ente público de RTVE lleva retransmitiendo desde que falleció la monarca todo lo que acontece en el Reino Unido "absolutamente todos los días, a todas horas". "Ya quisiera yo para la Corona española un mínimo de atención como lo están haciendo con la británica estos días".

"En esta vida, si te tienes que exceder en algo, que sea en amabilidad", zanjó.