Ayuso a Mónica García, "la reina de los bulos": "¿Cree que a un paciente se le pregunta cuál es el rango de su Visa?"

Como viene siendo habitual, uno de los rifirrafes más fuertes de la sesión de control de este jueves en la Asamblea fue el que protagonizaron Isabel Díaz Ayuso y Mónica García.

La jefa de la oposición en la Cámara madrileña comenzó recordando a los fallecidos en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia para después pasar a hablar de los bulos que, en su opinión, ha esparcido la presidenta regional esta semana.

"El primer bulo que usted ha repetido es sobre los fondos europeos, que ha tenido que salir la Comisión Europea a desmentirle". El segundo "tiene que ver con los protocolos de la vergüenza, que dio vergüenza incluso escucharla", dijo en referencia a las declaraciones de Ayuso en el pleno de la pasada semana. Y el tercero, la reapertura de los SUAPs "porque abrir centros de salud sin profesionales no es una apertura, es una nueva tomadura de pelo", afirmó minutos antes de que la jefa del Ejecutivo regional anunciara la apertura de 80 centros de salud 24 horas con personal sanitario.

"Está usted tan entretenida esparciendo bulos que se le está olvidando lo de gobernar y lo de gestionar". Y es que, al igual que justo antes hiciera el portavoz socialista, Mónica García censuró que las listas de espera se hayan "incrementado un 42% desde que es presidenta".

Las listas de espera, un "chantaje"

La portavoz de Más Madrid espetó que estas listas de espera "no sólo son una negligencia" sino que son un "chantaje" y acusó a Ayuso de jugar "con la desesperación de las familias porque están dispuestas a dejar lo que sea, aunque sea todo su patrimonio para cuidar a sus parientes más cercanos de una enfermedad". Así, dijo, la presidenta madrileña "nos hace pagar con tiempo lo que no podemos pagar con dinero". "El tiempo de espera es también una cuestión de clase. Los que menos tienen más esperan. Y la gente corriente merece esperar menos y vivir mejor".

Díaz Ayuso no pasó por alto esto último. "Yo creo que no se cree todo lo que dice porque, si de verdad tuviera que revisar lo absurdo de su discurso, vería que se cae por su propio peso. ¿Yo por qué voy a ganar absolutamente nada políticamente por dejar a ningún madrileño según su condición económica atrás? ¿Usted cree que cuando se coge la cita para atender a un paciente se le pregunta cuál es el rango de su Visa? ¿Van a seguir con la misma mentira 25 años más tarde? ¿No les da vergüenza?", preguntó. Mónica García negó con la cabeza.

Mónica García, "la reina de los bulos"

La presidenta madrileña quiso también contrarrestar las afirmaciones de la portavoz de Más Madrid sobre los bulos señalando que para mentiras, las suyas. "El activista que criticaba las residencias con un historial detrás de insultos, comentarios racistas, improperios homófobos y amenazas de muerte bien que lo jaleaban ustedes. Jalean al primero que se pone una camiseta verde y, a la semana siguiente, está con una bata blanca, casualmente en los medios donde hay un activismo puro para decir cómo está la situación. (…) También propagaron un bulo: decían que no había estado en la cumbre de la OTAN cuando el presidente del Gobierno no nos invitó, ni siquiera a Ifema que lo gestionamos nosotros. Bulo con la viruela del mono en el metro; bulo con las navajitas durante la pandemia; bulo diciendo que las mascarillas FFP2 no eran adecuadas para la población porque eran demasiado buenas; bulo contra el Zendal; y su bulo favorito, el de la agresión homófoba de Malasaña. La reina de los bulos", la definió.

Ayuso acaba de desmontar uno a uno todos los bulos de la izquierda. Hay que verlo 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/vhs9NhcO3v — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 20, 2022

Y es que Mónica García no ha borrado aún los tuits que escribió, dando por buena la presunta agresión homófoba en Malasaña de hace más de un año y que resultó falsa.

No son casos aislados, son el resultado directo de no poner freno a los discursos de odio. https://t.co/BIZsHXUTz5 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) September 6, 2021

No obstante, la jefa de la oposición lleva días afeando a Ayuso que no haya borrado un tuit en el que dio por buena una información ofrecida por varios medios en donde se afirmaba que la UE congelaba los fondos de recuperación para España hasta que no detallase en qué se los gastaría. Finalmente Bruselas lo desmintió.

La UE congela los fondos de recuperación para España hasta que no detalle en qué se los gasta. https://t.co/R2oDXRfjFS — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 14, 2022

Ya no quito mi tuit.https://t.co/Q0X2K34vtQ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 18, 2022

Buenos días. Han pasado 4 días y Ayuso todavía no ha borrado el bulo que tuvo que salir a desmentir la Comisión Europea. No sabe rectificar ni por equivocación. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 18, 2022

Vuelven a registrar su comisión de residencias

En otro orden de cosas, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos registraron de nuevo este jueves la comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia. Lo han vuelto a hacer después de que la Mesa rechazara esta semana su anterior propuesta en este sentido por un error de forma, según informó el portavoz popular Pedro Muños Abrines.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, aseveró que no van a "parar" hasta conseguir que "se repare el daño a las familias y hasta que haya un compromiso de que esto no va a volver a suceder".

"Las familias lo necesitan", lanzó, para a continuación añadir que el PP "no quiere que se esclarezca la verdad e intenta ocultarla". Así, insistió en que presentarán esta comisión "las veces que haga falta".