Monasterio y Lasquetty comienzan a negociar los Presupuestos y Mónica García reta a Ayuso a un cara a cara

Llegó el día. En medio de una escalada de acusaciones veladas y tiranteces, Rocío Monasterio se reunió con Javier Fernández Lasquetty este martes por la tarde para negociar los próximos y últimos Presupuestos de la Comunidad de Madrid en esta legislatura.

Así lo reveló este martes la portavoz de Vox en rueda de prensa desde la Asamblea. "Esta semana nos vamos a sentar con el Gobierno" regional para "hablar" de las cuentas públicas y el "apoyo" a las mismas de su formación. "Tenemos toda la voluntad de aprobarlos" y, "por supuesto", que habrá partidas para sanidad por parte de Vox.

Y es que Monasterio volvió a hacer de la crisis que atraviesa el Ejecutivo regional en esta materia su asunto central en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. "Lo que hay que hacer es una negociación seria", dijo en relación a las conversaciones que lidera el consejero Enrique Ruiz Escudero y el comité de huelga de los médicos de familia y pediatras. Así, la portavoz de Vox se ofreció a mediar en el conflicto: "Sería una negociación silenciosa y discreta", aseguró.

La dirigente madrileña de los de Santiago Abascal indicó que empujará para que en los nuevos Presupuestos "los recursos estén en lo importante". "Si tenemos que elegir entre la publicidad del Gobierno y pagar bien a los médicos, elegimos pagar bien a los médicos", dijo. "Pagamos impuestos para esto: para tener una sanidad y educación pública de calidad e igualdad de oportunidades", añadió.

La de este martes fue pues la primera reunión formal entre Monasterio y el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Anteriormente se habían celebrado "más reuniones", pero consistían en encuentros de estudio donde Vox planteaba las dudas que le surgían al leer el anteproyecto. "Hemos hecho preguntas para recabar información".

Primera reunión tras semanas de tensiones

Así pues, esta primera reunión se celebró después de unas semanas en que la relación de los Monasterio con el Gobierno y el grupo parlamentario de Isabel Díaz Ayuso se había enrarecido. Los ataques de la portavoz de Vox vienen recrudeciéndose desde hace meses. El más sonado para los populares fue cuando decidió activar su propuesta, que tenía registrada desde hacía un año en la Asamblea, de creación de una comisión de estudio sobre las residencias de ancianos.

Desde entonces y durante todas esas semanas, y a pesar de que fue finalmente retirada, la izquierda aprovechó el ruido generado por una polémica que nunca había abandonado del todo y que sólo dejó apartada tras el caos generado por la apertura de los 80 centros sanitarios 24 horas.

A esta causa, que abandera la izquierda, también ha decidido unir sus críticas Rocío Monasterio. Y la pasada semana, tras la multitudinaria manifestación contra la presidenta, fue especialmente dura. "Yo creo que allí había muchos médicos a los que hay que escuchar", lanzó Rocío Monasterio. "No se pueden anunciar planes con recursos inexistentes. No se puede prometer abrir 80 centros con médicos si no hay 80 médicos", llegó a añadir en relación a la falta de facultativos de la que se lamenta el Gobierno regional.

Además, se guarda otro as de presión y desgaste al Ejecutivo regional. No es otro que la exigencia de derogación de la conocida como Ley Trans de la Comunidad de Madrid, aprobada por el Gobierno de Cristina Cifuentes.

Hace unas semanas registró esta última propuesta en la Cámara autonómica y, al igual que hiciera con la comisión de residencias, amenaza con pulsar el botón rojo para que la bancada popular se retrate. Esto es, desde el partido avisan de que la activarán para su debate en el Pleno esta legislatura. De momento, Rocío Monasterio ya puede presumir de haber acabado, a través de la conocida como Ley Ómnibus, con los informes de impacto de género en el urbanismo.

Mónica García pide un cara a cara con Ayuso

Por su parte, Mónica García le propone a la presidenta madrileña un cara a cara en el debate de Presupuestos que se celebrará la semana que viene. "A nadie se le escapa que estos no van a ser unos Presupuestos cualquiera: van a ser los últimos de esta legislatura" y, además, "vienen en medio de la mayor crisis de Ayuso desde que es presidenta" dijo la portavoz de Más Madrid.

La líder de la oposición retó así a la jefa del Ejecutivo regional a mantener con ella un debate "para hablar de lo que le preocupa a la ciudadanía: la sanidad, la inflación, la crisis energética y la vivienda".

Le propongo un cara a cara a Ayuso en el debate de presupuestos de la semana que viene. En su mano está dar la cara o esconderse. pic.twitter.com/JHfRT7TZXy — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 22, 2022

El portavoz parlamentario de los populares contestó a García que no lo veía conveniente porque la presidenta ya "da la cara en todos los plenos" en los que contesta a las preguntas que los cuatro portavoces de la oposición quieren plantearle. Además, hace poco más de dos meses se celebró el debate sobre el estado de la región, recodó Pedro Muñoz Abrines, donde todos ellos pudieron confrontar con Díaz Ayuso.