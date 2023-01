Ayuso cierra definitivamente la puerta a Villacís: "En el PP de Madrid, nada de nada"

"Sólo sé que hoy Ciudadanos está en Madrid desaparecido y que intentaron echarme de la vida política". Quien pronunció esta frase hace tan sólo dos semanas fue la propia presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región. Lo hizo en un encuentro informativo organizado por El Mundo y Expansión al ser preguntada por el papel que pudieran jugar los naranjas y, en concreto, la vicealcaldesa de la capital en las próximas elecciones del mes de mayo.

Isabel Díaz Ayuso tuvo este martes que volver a hacer frente a estas preguntas a su entrada al Comité Ejecutivo Nacional, celebrado en la sede de los populares de la calle Génova, tras la polvareda política levantada por Begoña Villacís al hablarle a El País de su propósito de pasarse a las filas de los de Alberto Núñez Feijóo. "Mi intención es ser una corriente interna dentro del PP", señaló.

"Lo mejor de Cs ya se vino conmigo y ahora si tienen conversaciones a nivel nacional, yo ahí no tengo nada que opinar", afirmó la presidenta ante los medios a las puertas de la sede. "Las conversaciones que se han producido las respeto por completo pero se me escapan, las desconozco", reiteró Ayuso. "No puedo opinar acerca de las decisiones que tome el partido a nivel nacional y de las incorporaciones que haga", añadió sin responder claramente cuando se le preguntó si Villacís concurriría en alguna lista del PP madrileño. "No tengo nada que opinar".

El alcalde de Madrid fue preguntado también por esta cuestión cuando presentó el nuevo Plan Territorial de Emergencia Municipal. "Las listas se decidirán, en su momento, en los territorios, en este caso con el Partido Popular de Madrid y conmigo como candidato. No puedo aportar nada al respecto porque no conozco nada al respecto", afirmó José Luis Martínez Almeida, cuya opinión si bien es importante, la última palabra la tiene la presidenta.

Y tanto sus declaraciones de hace dos semanas como las de este martes fueron bastante elocuentes. No obstante, por si quedaba alguna duda, fuentes cercanas a la jefa del Ejecutivo regional las despejan: "La respuesta es muy sencilla. La ha expuesto de manera muy clara la presidenta al entrar. En el PP de Madrid, nada de nada", señalan a Libertad Digital. Tampoco en las listas del PP para el Ayuntamiento de Madrid.

"A nivel nacional, si están negociando con ella para que se incorpore, ya no entramos", añaden. Y es que ya desde el pasado otoño suena con fuerza esta posibilidad. En noviembre el coordinador general del PP, Elías Bendodo, confirmó lo que hasta ese momento había sido un secreto a voces: su partido había tocado la puerta de miembros de Ciudadanos, en concreto la de Begoña Villacís.

El número tres de los populares explicó que el "gesto" con la vicealcaldesa de Madrid se había producido y aprovechó para aclarar que la oferta no era sólo para ella, sino para "Ciudadanos en general". Bendodo afirmó que el Partido Popular tiene "abiertas sus puertas" al "talento" de dicho partido.

Además de Villacís, en Génova mencionaban entonces otros nombres como el que fuera número uno de los responsables económicos del partido naranja durante la época de Albert Rivera, Toni Roldán o el del abogado del Estado, Edmundo Bal. Dirigentes y exdirigentes de Cs que Génova veía "valiosos" y que podrían ocupar, si así lo acordaban, puestos como "independientes" en las listas del PP.

Fue en aquellos días cuando diputados populares mostraron su malestar a LD. En privado, algunos de ellos trasladaron a este periódico sus sospechas acerca de las "ansias de poder" de Villacís, que podrían llevarle a "querer ir en las listas al Ayuntamiento en mayo con el PP, pero también en la candidatura a las generales" para ocupar un puesto en el Congreso a finales del año que viene. De esta manera, si el desembarco de perfiles naranjas como "independientes" se producía, desplazaría a otros nombres del PP en las listas.

Dos meses más tarde, estas sospechas de los populares no parecen infundadas. Según reveló El Mundo, Bendodo y Villacís se reunieron la pasada semana en una cafetería cercana a Génova. Tal y como informa el mencionado diario, en la cita Bendodo pidió a la vicealcaldesa que, antes de dar un "paso", lo hablase con el alcalde y el PP madrileño. Y, una semana después, Ayuso, respaldada por Feijóo, ha cerrado la puerta. A nivel nacional, continúa abierta.