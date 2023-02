Lobato estalla contra Ayuso en una bronca sesión de control: "Es usted una maleducada"

Bronquísima sesión de control la de este jueves, que obligó a la presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo, a realizar continuas llamadas al orden, desde la primera pregunta a la jefa del Ejecutivo madrileño hasta la última.

Comenzó la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, con una performance que incluyó una mochila de la empresa Glovo para representar su actuación. Dentro, como si del bolso de Mary Poppins se tratara, la diputada morada comenzó a sacar unas llaves, por los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda; un adoquín, por los vecinos de San Fernando y la "chapuza" de la línea 7B de Metro; una vela, "con la que se tienen que alumbrar los niños de la Cañada Real; una mascarilla, por llevarse su hermano "alguna comisión" y "la más difícil de encontrar: cita para un psicólogo para el 12 de octubre de 2023". Su intervención supuso la primera llamada de atención de Carballedo.

"Es usted una maleducada"

Pero uno de los rifirrafes más crudos de este jueves fue el que protagonizaron Juan Lobato e Isabel Díaz Ayuso. El portavoz socialista decidió en esta ocasión elevar el tono y las formas más de lo que acostumbra, lo que contrastó con una respuesta contundente pero calmada de la presidenta madrileña.

"He esperado una semana para decirle a la cara y mirándole a los ojos que es usted una maleducada y que lo hizo usted la semana pasada es de vergüenza: hasta las víctimas del terrorismo han tenido que pedirle respeto", comenzó afeándole Lobato, quien trató de desgastar a la jefa del Ejecutivo regional sacando a relucir asuntos internos del PP. "Se cargó al señor Casado en plaza pública. Lleva un año haciendo bullying hasta finiquitar en diferido a su mano derecha, Enrique López. No para de moverle la silla al señor Feijóo, intoxicándole a él y a la política española".

Según Lobato, Ayuso quiere "un Madrid sin socialistas, sin feministas, sin taxistas, sin sanitarios, sin profesores, sin jóvenes, sin mayores, sin LGTBI". Y le espetó: "Es usted sectaria con sus propios compañeros, arrogante con los madrileños y una maleducada con todo el mundo. Y ya estamos hartos, señora Ayuso. Ahora, hágame un balance de su gestión".

La presidenta decidió no entrar al trapo y dedicarle una escueta respuesta en la que decidió ceñirse a la pregunta registrada por el socialista y asegurar que sus objetivos los está cumpliendo y en un futuro a corto plazo el principal será "mantener la mayoría de los escaños frente a la izquierda".

El portavoz del PSOE, lejos de rebajar los ánimos, continuó elevando la tensión sin salirse así del guión que previamente tenía marcado. "Sabe usted que no, que hace política con la bronca y su máquina de insultar de forma permanente. Eso lo tenemos claro pero, ¿se ha planteado alguna vez responder sin insultar o hacer propuestas de algo que tenga que ver con su trabajo y con resolver los problemas de la gente de verdad?", le preguntó sin que previamente Ayuso hubiera pronunciado descalificación alguna.

Y añadió: "Mire, me puede insultar todos los jueves o faltarnos al respeto, llamándonos sicarios o gentuza a quienes no pensamos como usted o chapotear en el dolor de las víctimas de la antigua banda ETA, desaparecida hace más de diez años hasta que le exijan respeto las propias víctimas". Pero según, dijo, eso no impedirá que él continúe realizando su labor de oposición.

Para concluir, Juan Lobato decidió echar mano de Gandhi para asegurar que el PSOE ganará el próximo 28 de mayo en la Comunidad de Madrid: "Primero te ignoran, luego te ridiculizan y luego te atacan, pero después les ganas. Así que siga atacando, que le vamos a ganar".

Ayuso: "Nunca es nunca"

"Tiene usted la valentía de preguntarme por cumplimiento, representando a un partido que está haciendo exactamente lo contrario de lo que prometió ante los electores, pactando con los independentistas, pactando con la ultra izquierda y pactando con Bildu", comenzó contestando esta vez Ayuso, quien decidió continuar con su tono pausado.

A partir de ese momento, la presidenta citó a antiguos socialistas críticos con la política actual del partido y del Gobierno de Pedro Sánchez, así como a víctimas del terrorismo sentadas en los escaños de la bancada popular del Parlamento madrileño. Fue como sigue:

"Por orden: ‘Sánchez se alía con herederos de criminales’. ¿Sabe quién lo dice? Rubén Múgica. ¿Le conoce o es como Leguina, un socialista que no conviene? Maite Pagazaurtundúa, ayer: ‘Se está generando una industria de blanqueamiento del terror, del terrorismo’. Por si no lo entiende, se refiere a usted y a su partido. Y le voy a contar las historias de tres víctimas del terrorismo. Al padre de Daniel (Portero) le asesinaron con dos tiros en la espalda y le dejaron morir en un ascensor; a José Virgilio (Menéndez) le quemaron el coche y le hicieron listas y tuvo que abandonar el País Vasco cuando estaba dentro de la lista del comando Vizcaya; al hermano de Mar (Blanco), ETA lo secuestró primero y luego lo dejó moribundo en un bosque con un tiro en la cabeza. Pues bien, Daniel, José Virgilio y Mar son diputados de esta Cámara, y dígame si usted está de acuerdo con blanquear las fechorías de los terroristas o con los representantes de los madrileños en este hemiciclo", le espetó.

Para concluir, Ayuso afeó que le hable de educación "aquél que ayer mismo me mandaba 25 manifestantes de la UGT, que está afiliada a su partido político, para llamarme ‘asesina’ y ‘fascista’ en Alcalá de Henares". Y le habla de respeto el partido, dijo en referencia al PSOE, que "llena pancartas y que me sigue cada día como avisaron, ‘retorciendo el dolor de las víctimas’ de las residencias de ancianos todos los días para hacer política, dijo en referencia a las palabras que pronunció en su día José Manuel Franco, quien fuera delegado del Gobierno y líder de los socialistas madrileños. "¿Eso es respeto?", le preguntó a Lobato.

"España no va a olvidar nunca que su partido y que usted están pactando y beneficiando a terroristas, a violadores y a malversadores. Y nunca es nunca", concluyó.