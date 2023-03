Lo anunció el pasado mes de enero durante su participación en el Spain Investors Day, el principal foro financiero nacional que reunió a las compañías cotizadas del país e inversores internacionales. Su Gobierno había diseñado una nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF para incentivar la llegada de inversiones y como "contrapeso al impuesto de Patrimonio de Pedro Sánchez", explicó Isabel Díaz Ayuso. De tal manera, que cualquier persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años y quiera invertir en la región, podrá desgravarse el 20% del total de lo destinado durante los siguientes 6 años.

El tributo creado por el Gobierno de Pedro Sánchez es un impuesto "al ahorro y a la inversión, una armonización encubierta, un impuesto de Patrimonio bis cuyo objetivo real es castigar a Madrid por tenerlo bonificado al 100%, junto con otras regiones", explican fuentes populares.

Según cálculos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con el nuevo impuesto a las grandes fortunas podrían dejar de ingresarse hasta 5.000 millones de euros debido a la expulsión de patrimonios, que "no podrían destinarse para financiar los servicios públicos". Y a esto hay que añadir todos aquellos inversores y empresas que dejarán de venir: hasta 1.600 millones de euros al año menos de inversión extranjera en la región.

"La Comunidad de Madrid es hoy el destino de casi 3 de cada 4 euros de inversión extranjera y para que siga siendo así, a pesar de los intentos de Sánchez por evitar las inversiones en nuestro país aprobando impuestos que las ahuyentan, el Gobierno regional ha impulsado un incentivo fiscal para atraer inversores del exterior".

La medida fiscal del Gobierno autonómico –pionera en Europa- está vinculada a todo tipo de activos, tanto financieros como inmobiliarios. En el caso de los primeros, no será requisito imprescindible que estén en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los inmobiliarios sí que deberán de estar ubicados en la región. En cuanto al volumen de la inversión no se establecen límites, es decir, que será aplicable a partir del primer euro. El único tope anual será la propia cuota de IRPF sobre la que se aplica la deducción del 20% de lo invertido, es decir, si es suficiente para compensar toda la desgravación, se podrá hacer el primer año de la inversión. Si no lo es, se irá repartiendo a lo largo de los siguientes cinco años.

Este jueves será llevado al Pleno de la Asamblea de Madrid por el trámite de lectura única y todo apunta a que no saldrá adelante pues Vox ya ha confirmado que votará en contra. Lo adelantó el líder de la formación Santiago Abascal el pasado mes de enero ["no vamos a aceptar de ninguna manera que se permita que los extranjeros, los millonarios que quieren traer, puedan comprar propiedades en España en mejores condiciones fiscales que los españoles] y lo confirmó su portavoz madrileña, Rocío Monasterio, este martes

Los cálculos del Gobierno de Ayuso

Según los cálculos del Ejecutivo regional "esta medida atraerá nuevos patrimonios que ahora no tributan en España y permitirán: incrementar el ahorro y la inversión, beneficiando a toda la población vía empleo y aportando recaudación adicional para prestar servicios; favorecer la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las que ya operan; y fortalecer a Madrid como plaza de referencia para la inversión internacional".

La llegada de nuevos inversores extranjeros a la Comunidad de Madrid generará más actividad económica y empleo. Según sus estimaciones, "por cada 1.000 millones, se generaría casi 13.000 puestos de trabajo y 886 millones más al PIB regional". Algo en lo que también hizo hincapié la propia Ayuso este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "Esto supone más cotizaciones, más consumo y, por tanto, mayores ingresos vía impuestos". En concreto, se estima que "cerca de 125 millones de euros".

La presidenta madrileña volvió a hacer hincapié este miércoles en que la medida no es sólo para extranjeros, sino para todo aquel que no viva en España y quiera volver, también madrileños. "Si, por ejemplo, un vecino de Griñón vuelve a vivir a esta localidad, o cualquier otro ciudadano desde Londres se viniera a esta localidad, podría acogerse a esta deducción que le supondría un ahorro y unas ventajas a la hora de pagar impuestos, por ejemplo, para abrir un taller, una peluquería, un negocio con otros socios, un negocio compartido, un plan de pensiones…".

"Es para ciudadanos de todos los rincones, también madrileños, también españoles que vuelen a vivir a la Comunidad de Madrid y nosotros se lo ponemos más fácil, porque además nos consta que muchos quieren hacerlo, pero tiene muchas dificultades".

"No puede decirse"

Por todo ello, contestan a Vox desde el PP, no puede decirse que este es un impuesto que solo vaya a beneficiar a los extranjeros y que "deja de lado" a los madrileños o españoles: "Esa es una visión completamente reduccionista".

"Tampoco se puede decir que la medida perjudicará a otras comunidades autónomas, pues esta medida no perjudicará a ninguna otra región. Es un incentivo para inversiones que vengan de fuera de España".

Asimismo, no puede decirse que habrá una pérdida de recaudación porque "esta medida no afecta a la recaudación, todo es ganancia. La medida es exclusivamente para nuevos contribuyentes que no pagan actualmente impuestos en España".

"Es mentira que la medida solo afecta a grandes patrimonios. No existe ningún mínimo de inversión para poder beneficiarse de la deducción, ni ésta se encuentra ligada en modo alguno al patrimonio del contribuyente".

Y, por último, "tampoco puede creerse que beneficiará a los que tienen dinero en paraísos fiscales. A esta deducción no podrán acogerse aquellas inversiones radicadas en paraísos fiscales".