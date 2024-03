Ayuso desvela que su novio pagó a Hacienda más de 300.000 euros en 2022 y que Hacienda le debe casi 600.000

La presidenta de la Comunidad de Madrid compareció este miércoles en rueda de prensa desde el Ayuntamiento de Leganés, adonde había acudido para celebrar allí su Consejo de Gobierno. Como es habitual cada vez que el Consejo se celebra de manera extraordinaria fuera de la Real Casa de Correos, la jefa del Ejecutivo regional salió a dar explicaciones.

Pero en esta ocasión el interés era máximo pues un día antes eldiario.es publicaba que su novio, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía de Madrid por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil. Pocas horas antes, además, y por este motivo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había pedido su dimisión desde el Congreso de los Diputados.

Isabel Díaz Ayuso contraatacó sin piedad y realizó una defensa cerrada de su pareja, negando tajantemente que haya cometido algún fraude. "El presidente del gobierno que mañana va a aprobar la ley más corrupta de la democracia, la ley que amnistía a delincuentes y presuntos terroristas, ha pedido mi dimisión, imagino que para intentar tapar ese escándalo. El presidente que sigue sin exigir su acta de diputada a la señora Armengol y al ministro Torres ha pedido mi dimisión, imagino que para intentar tapar ese escándalo. El presidente que mantiene en su cargo al exministro Illa, cada vez más sospechoso de haber repartido millones de euros sin justificación, ha pedido mi dimisión, imagino que para intentar tapar ese escándalo. Pedro Sánchez está sentado en la corrupción política y económica, y eso no lo va a tapar, aunque pida mil veces mi dimisión. Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal cuando el único destruido aquí es él", sentenció sacando a relucir la Ley de Amnistía, que se aprueba mañana, y el caso Koldo, que salpica de lleno al Ejecutivo y altos cargos socialistas.

La presidenta madrileña desveló que Alberto González "pagó a Hacienda más de 300.000 euros en 2022 y que Hacienda le debe casi 600.000 euros". Así, apostilló: "No hay trama de facturas, no hay empresas fantasma". Y es que Ayuso defendió que "no hay un solo contrato con la Comunidad de Madrid" implicado en este asunto y apuntó sin titubeos a "una persecución política escandalosa" en su contra, "donde todo huele a turbio: turbio por cómo se inició la inspección, turbio por cómo se ha desarrollado por las filtraciones, por el hecho de que todos salieran en tromba los medios cercanos al Gobierno a la misma hora con los mismos argumentos de manera orquestada, también por cómo la ministra de Hacienda ya soltaba por los pasillos, y allá donde tenía ocasión, esos datos personales de este particular que ni siquiera el propio afectado conocía".

Se refería la presidenta a la información publicada por Libertad Digital en donde se señala que María Jesús Montero ya conocía a las 17:20 de la tarde la información que eldiario.es publicó a las 21:37 de la noche y así lo demostró sin pudor ante la prensa apuntando a la pareja de la presidenta y a unos datos que en esos momentos se desconocían.

Sobre el piso de su pareja, donde en la actualidad reside la presidenta madrileña, y que según algunas informaciones se habría adquirido después de haber presuntamente defraudado al fisco, Ayuso señaló señaló: "No es un piso de un millón, no es mío. Está hipotecado, está registrado mediante notario, está legal, está todo. No está comprado, como hacen tantos políticos socialistas, con billetes en rulos, que es como hemos visto algunas de las cuestiones de esa trama que afecta al PSOE, de manera coordinada a través de tanta gente, como, por ejemplo, se ha visto en Benidorm. Y a diferencia de tantos políticos de este país, presidente, secretarios de Estado, altos cargos o ministros, a mí los ciudadanos no me pagan la vivienda, ni la peluquería ni, como al señor Sánchez, los transportes, ni el jardinero, ni limpieza ni todo lo que a él y a su familia le pagan y a tantos ministros también".

Ayuso insistió en ello y dio un paso más afirmando que a diferencia de ella el piso de la ministra Montero, "o donde vivan tantos otros ministros, si está pagado con el dinero de esa corrupción que les mantiene en el poder". "Si no todos estarían en su casa y pagándose su domicilio, como hacemos los demás, así que no somos todos iguales", añadió.

Para el presidente del Gobierno tuvo otro mensaje: "Señor Sánchez, yo creo que a lo mejor lo que tiene que hacer es relajarse. Relájese porque no sabemos qué le está pasando, lo que le recomiendo son unas vacaciones en República Dominicana, y usted lo sabe muy bien, hay vuelo directo".

