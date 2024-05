Puente, al choque abrupto contra Ayuso: la CAM le acusa de esparcir bulos y utilizar "una desgracia como arma política"

Una nueva jornada de caos en las Cercanías de Madrid fue la que se vivió este lunes a primera hora de la mañana, cuando un convoy de la línea C-8 se detenía a unos 500 metros de la estación de Atocha por una avería en los cambios de salida de la vía, lo que provocó retrasos en otras líneas de la red.

Fueron los propios pasajeros lo que, a través de las redes sociales, denunciaron que permanecieron en el interior del tren aproximadamente una hora, "sin aire y sin información". Hasta que uno de ellos accionó el sistema de alarma y las puertas se abrieron, momento en el cual muchos de ellos se echaron a las vías para llegar andando a la estación. La imagen fue dantesca. En palabras del alcalde de la capital, "tercermundista".

Tanto José Luis Martínez Almeida como el consejero del ramo de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, hicieron hincapié en la necesidad de garantizar la "seguridad" de los viajeros, y pocas horas después el propio Rodrigo envió una carta al ministro de Transportes solicitando la convocatoria de reuniones en los órganos competentes sin obtener aún respuesta. Cinco son las misivas que desde la Comunidad de la Comunidad han enviado a Óscar Puente sin que por el momento sus demandas hayan sido atendidas, lamentan desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y es que sólo desde el 1 de enero hasta el 6 de mayo de este año se han registrado un total de 50 averías y 133 afecciones en esta red.

Pero un día después del último caótico episodio, Puente negó la mayor y acusó a los viajeros afectados de mentir. "Eso que se dice de que el pasaje estuvo una hora hasta que comenzó a bajarse del tren no es cierto", afirmó. Desde que ocurre la incidencia hasta que comenzaron a apearse de los vagones "no transcurren ni veinte minutos", sostuvo. Pero esta decisión "provoca una bola de nieve" pues detiene a todos los trenes que iban a entrar en Atocha "por una cuestión de pura seguridad". Así, el ministro pidió que esta escena no se vuelva a repetir "a menos que el maquinista lo autorice o lo pida".

A partir de ese momento, Óscar Puente quiso salir al paso de las críticas defendiendo que este año los trenes operados por Renfe en Madrid tuvieron una puntualidad media del 95,7% - cifras mejores que las de Alemania, dijo-, que el Gobierno está en plena renovación del material rodante, con nuevos vehículos que llegarán a final de año y arremetiendo contra la Comunidad de Madrid por su gestión del Metro.

Puente carga contra Metro

"La descompensación incluso desde el punto de vista del foco público es muy grande", dijo para después pasar a afirmar que las incidencias en el suburbano madrileño "multiplican por diez" las incidencias del servicio de Cercanías en la región: "700 hubo el año pasado en Cercanías, pues multipliquen esto por diez". Después pasó a hablar del "estado de la flota" de Metro. "En el año 2003 el 95% de los trenes de Metro estaban disponibles para prestar su servicio a todas las horas del día; en este momento, el 90%" porque "el material rodante se está deteriorando y no se está conservando adecuadamente" y de ahí que la ratio de trenes disponibles haya bajado, algo que afecta a su puntualidad, aseguró.

La Comunidad de Madrid lo niega de plano. "Los datos en los que se ha basado el ministro para establecer esa comparación no son homogéneos y gran parte de ellos no causan afección al viajero", señalan fuentes de la consejería dirigida por Rodrigo, que aseguran que las incidencias de Metro en 2023 "fueron un total de 271, frente a las más de 700 de Cercanías, por lo que Metro tiene un 62% menos". Así las cosas, sostienen que "es falso que las incidencias del suburbano madrileño multipliquen por diez a las de Renfe" y recuerdan que "Metro es un transporte público fiable y seguro que mueve a más de 2,3 millones de viajeros cada día, frente a los 670.000 de Cercanías".

El cumplimiento de horarios de los trenes de Metro de Madrid ha sido del "93% en 2023, luego los datos que maneja el ministro sobre la disponibilidad de los trenes tampoco son correctos", añaden. "También es falso que no haya un correcto mantenimiento del material móvil y que este se esté deteriorando", subrayan. No en vano, indican, Metro invirtió 145 millones de euros en 2023 solo en conservación de trenes, cuya edad media es de 21,1 años. Además, recientemente se ha adjudicado la compra de 40 nuevos convoyes y en breve se adjudicarán 40 más por un importe de más de 800 millones de euros, apuntan desde la Consejería de Transportes.

"Instrumentaliza una desgracia como arma política"

Pero lo que más ha indignado a la Comunidad de Madrid ha sido cuando Puente comparó el trágico suceso de este lunes, en el que un hombre murió arrollado por bajar a las vías a orinar, con el incidente en Cercanías. "Ayer se produjo una incidencia importante en el Metro y no he escuchado a nadie preguntar por qué estaba la presidenta de Madrid haciendo campaña en Cataluña", lanzó.

Esta afirmación tuvo contestación inmediata por parte del consejero madrileño. "Le informo al ministro tuitero que comparar los incidentes que otra vez sufrieron ayer miles de madrileños en las Cercanías, con el trágico arrollamiento de una persona en las vías de Metro, demuestra una vez más hasta que punto ustedes carecen de escrúpulos instrumentalizando una desgracia como arma política", le espetó Jorge Rodrigo en X, antes Twitter, donde Puente le tiene bloqueado.

Fuentes de la consejería hicieron hincapié en que la incidencia a la que se refirió el ministro fue por causas ajenas a Metro, una "asistencia sanitaria" que obligó a paralizar el servicio en cuatro estaciones de Línea 1 y quisieron poner en valor al suburbano, la empresa con la imagen de marca mejor valorada de entre los principales operadores de transporte público de la Comunidad de Madrid. De hecho, la última encuesta de percepción de la calidad del servicio arroja una valoración global de 8,08 puntos, la mejor valoración histórica de la segunda oleada anual. Con respecto a la valoración de los usuarios del tiempo de espera en andén es de 7,69 y la rapidez del viaje en tren 8,29 puntos sobre 10.