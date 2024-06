La "segunda carta del apóstol Pedro a los pedristas" y el 'show' de Lobato, que se erige en defensor de Begoña Gómez

Juan Lobato se despertó este jueves combativo. Y creativo. Minutos antes de que comenzara la sesión de control en la Asamblea informó a la prensa de que pretende responder a la comisión de investigación registrada por el PP sobre la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y la Universidad Complutense. Lo hará pidiendo, una vez más, que se cree otra sobre los fallecidos en las residencias de ancianos durante la pandemia.

Después, ya en la sesión de control, decidió ceder durante unos segundos su turno de palabra a su móvil. El portavoz socialista cogió su teléfono y lo acercó al micrófono. "Escúchese", le instó a Isabel Díaz Ayuso. En medio de un silencio sepulcral resonó la voz de la presidenta madrileña: "Pablo Escobar a su lado es un principiante", "Pero usted, Lobato, el señor que va de Kennedy"...

En este punto, el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, cortó la performance. "Ya es suficiente, esto es para hablar el diputado, no es para poner aquí vídeos o grabaciones". Lobato obedeció pero apostilló: "Señor presidente, si tanto les molesta escuchar las cosas que dice, pues no las diga". Trataba de demostrar el socialista que a esto es a lo que se ha dedicado Ayuso este primer año de legislatura. "Pura gestión", señaló irónico. "A usted no se la conoce por su gestión, se la conoce por su odio", añadió. En el lado opuesto, según el socialista, está el Gobierno de Pedro Sánchez. Ese sí invierte en Madrid, sostuvo.

Señora Ayuso, a usted no se la conoce por su gestión. Se la conoce por su odio. pic.twitter.com/QzNuo5GRcq — Juan Lobato (@juanlobato_es) June 6, 2024

Para finalizar, el portavoz del PSOE se erigió en defensor de Begoña Gómez. "Usted está en anunciar una comisión de investigación para dentro de cinco meses, basada en recortes de periódicos, y con el objetivo de atacar a una mujer profesional sólo por ser la esposa del presidente del Gobierno", afirmó entre una estruendosa ovación de su bancada. "Y mientras está en eso, nos prohíbe hablar en esta Asamblea de los contratos millonarios de la Comunidad de Madrid o de lo que pasó en las residencias durante la pandemia".

"A la mujer profesional que no respeta es a mí misma"

"Mire, señor Lobato, a la mujer profesional que usted no respeta es a mí misma, que no han dejado de difamar a mi familia desde el primer día que me senté en este escaño", comenzó replicando Ayuso. La presidenta continuó sacando pecho de su gestión, ofreciendo para ello algunos datos, para acabar señalando que son los socialista "los que tienen un problema con la Justicia: no les vale lo que dicen los jueces".

Al PSOE le da igual la verdad y la Justicia porque vive de retorcer el dolor de las víctimas. pic.twitter.com/GHRviYz7ju — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 6, 2024

Se refería a las 21 ocasiones que han dado la razón a la Comunidad de Madrid con la gestión de las residencias durante los peores meses del Covid-19. "No son capaces de llevar una comisión de investigación al Congreso para preguntar al señor Illa y al Gobierno de Sánchez por qué después de tres meses de alerta de la OMS ustedes no hicieron absolutamente nada. ¿Cuántos muertos ha habido en España?". "Sólo atacan a la Justicia siempre y les da igual que 22 juzgados diferentes de la Comunidad, con sus geriatras, con sus sanitarios, digan la verdad. Porque están ahí para retorcer el dolor de las víctimas".

"Promueven el lawfare porque no respetan la Justicia"

La presidenta explicó que la comisión registrada por su grupo parlamentario sobre Begoña Gómez y la Complutense tiene como objetivo saber "por qué una mujer sin titulación, con un marido cuya tesis falsa procede de universidades privadas, han estado haciendo supuestos negocios que están empañando el nombre de la universidad más importante de la Comunidad de Madrid durante meses y ustedes callados. Tanto que atacan a la empresa privada, ¿qué han hecho metiendo a la empresa privada en la universidad pública? Eso es lo que queremos hacer".

Según Ayuso, "se comportan como los peores trampistas. Lo hicieron con la jueza Alaya, con el juez Marino Barbero, con Gómez de Liaño, con el juez Marchena, con el juez Aguirre. Todo aquel que se ha acercado a investigar la corrupción del Partido Socialista ha sido perseguido, damnificado, humillado. Ustedes son los que promueven el lawfare porque no respetan la Justicia. ¿Qué presidente le dice al pueblo "escuche, no hagas caso, todo es falso, ese camino no te conviene, la verdad soy yo, sígueme’. Eso que hace Sánchez tiene otro nombre en otras latitudes muy peligroso", concluyó.

¿Cómo una mujer sin titulación y su marido con una tesis falsa de una universidad privada han promovido negocios en la pública? Si ha habido corrupción o no es cosa del juez. Pero el nombre de la Complutense no puede verse empañado por ellos. pic.twitter.com/hzjqDS2fIt — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 6, 2024

"La segunda carta del apóstol san Pedro a los pedristas"

Pero no fue la de la presidenta la única referencia a este asunto que los socialistas escucharon durante la sesión de control de este jueves. Implacable fue también el portavoz de los populares. "Está usted de Óscar, señor Lobato. El portavoz del partido de ‘jamás habrá amnistía’, ‘nunca pactaré con independentistas’, ‘Puigdemont será juzgado’ o ‘con Bildu no vamos a pactar’ viene aquí a decir que en Madrid faltan carriles bici. Viene aquí a ponerse estupendo la semana en la que hemos conocido la segunda carta del apóstol san Pedro a los pedristas", arrancó Carlos Díaz Pache.

▶ Es impresionante escuchar a Juan Lobato criticar el primer año de Gobierno en la Comunidad de Madrid. Y lo hace la semana que conocemos la segunda carta del apóstol San Pedro a los pedristas. 🗣 @cdpache #PlenoAsamblea pic.twitter.com/5NOzZuhx9O — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) June 6, 2024

"Qué curiosa correspondencia, qué relación epistolar tiene el autócrata con sus seguidores. Pero no nos importan mucho las cartas de Pedro Sánchez a sus seguidores, nos importan mucho más las de su mujer, que también las hemos leído. Begoña escribe cartas para pedir favores y su marido escribe otras para justificarla. Todas con el mismo remite: Palacio de La Moncloa", añadió Pache. "Y lo vamos a investigar", dijo entre el aplauso de los suyos. "Ni los madrileños ni la universidad pública se merecen ser utilizados para dar forma a la organización sinónimo de lucro que han montado los Kirchner de Pozuelo a nuestra costa".

▶ Los madrileños no se merecen ser utilizados por la organización sinónimo de lucro que los Kirchner de Pozuelo se han montado a costa de todos. 🗣 @cdpache #PlenoAsamblea pic.twitter.com/VnUGWPkaE0 — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) June 6, 2024

"Con Begoña imputada, con hechos que nadie ha sido capaz de desmentir, ¿a qué espera Pedro Sánchez para dimitir y asumir sus responsabilidades políticas que exige a todos los demás? ¿A que esté la Guardia Civil en la puerta de La Moncloa con una orden de entrada y registro?", preguntó.