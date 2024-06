Ayuso censura que el Gobierno de Sánchez saque el "francomodín" en el primer Consejo de Ministros tras el 9-J

Primer Consejo de Ministros tras las elecciones europeas del pasado domingo y el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado en el mismo la creación de una Comisión interministerial para la "resignificación" del Valle de Cuelgamuros.

En rueda de prensa tras el Consejo, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, señaló que se trata de un paso "importantísimo" para convertir este espacio "en un lugar que fomente los valores constitucionales y democráticos". Y reiteró que el Gobierno está comprometido con la memoria democrática y con la necesidad de promover el conocimiento y la reflexión del pasado.

La comisión, explicó Alegría, se pondrá en marcha en un mes y estará presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la integrarán también los ministerios de Presidencia y Justicia; Hacienda; Transportes y Movilidad Sostenible; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica; Vivienda; Cultura y Ciencia e Innovación.

El "fracomodín" cuando "las cosas van mal"

Poco después de conocerse esta noticia la presidenta de la Comunidad de Madrid, región donde se ubica el Valle de los Caídos, afeó al Ejecutivo de Sánchez que vuelva a sacar el "francomodín" cuando las "cosas van mal", dijo en relación a su derrota en las urnas. "Seguimos trabajando por la mejor España, que es la del 78 frente a los que solo están, como hemos visto hoy, desde el Consejo de Ministros sacando el francomodín cuando las cosas van mal".

Para Isabel Díaz Ayuso "es algo que solo aspira alimentar heridas, que ni siquiera conocíamos los que hemos nacido en democracia, que siempre aspiramos a un país unido de ciudadanos libres e iguales ante la ley y las oportunidades; y no a reescribir el pasado, que no nos lleva a ningún lado puesto que no se puede gobernar unos ciudadanos contra los otros".

Ayuso subrayó que "los gobiernos tenemos que tener un proyecto claro, una política predecible en base a unos programas electorales, es decir, se gobierna bajo un criterio claro, pero pensando en todo el mundo". Por lo que tachó de "insensato alimentar un retroceso y una herida que no representa la inmensa mayoría de los españoles".

La "corrupta" amnistía y la situación "agónica" del Gobierno

La presidenta madrileña volvió también a ser muy crítica con la Ley de Amnistía, publicada este martes en el BOE, a la que tachó de "corrupta". "Está avergonzando a cualquier democracia liberal y que está haciendo un daño tremendo a la empresa, a la seguridad jurídica y a la imagen de España, dentro y fuera de nuestras fronteras".

Porque un país, añadió la jefa del Ejecutivo regional, que "borra delitos, que amnistía sus delitos, que reescribe el Código Penal, no es un país confiable y cuando la inversión mira a España, piensa: ‘¿Van a meter la mano en mi empresa, van a cambiar las reglas del juego, van a respetar la propiedad o el gobernante de turno a capricho va a cambiar las reglas del juego?’ Eso nos hace, insisto, un daño tremendo".

El problema, expuso Ayuso, es que "tenemos un gobierno que no debía nacer esta legislatura, que se encuentra en una situación agónica, donde no queda crítica, donde no hay lugar al contrapeso, donde no se hace caso en ningún momento a la verdad ni a los límites", y que "sobrevive en una estrategia de huida hacia adelante constante".

"Y, por tanto, es un Gobierno sin un programa claro, sin un proyecto para España y sin amar aquello a lo que uno se dedica sin saber dónde quiere dirigir la Nación. ¿Qué futuro le espera después de todo esto? Los problemas se van multiplicando y no se pone el acento sobre lo que importa de verdad".