“Somos conscientes de lo importante que es crear un marco adecuado para que los proyectos se conviertan en realidad”, ha indicado durante su intervención en la Casa de la Comunicación de Múnich, uno de sus encuentros programados en el viaje oficial a Alemania, país donde sigue con su estrategia de búsqueda de inversiones en regiones europeas como Lisboa, París, Lombardía, y ahora, Baviera. “Desde las administraciones lo que tenemos que hacer es fomentar, no tutelar, no dirigir, no imponer. Tratamos a los ciudadanos como adultos y a sus empresas y a negocios como aliados, no como siervos a capricho de la demanda política y de los cambios de turno”, ha manifestado Díaz Ayuso, quien ha añadido que, “por todo esto, la Comunidad de Madrid está viviendo su mejor momento, probablemente el mejor de su historia”. Las medidas económicas del Ejecutivo madrileño, ha recordado en este encuentro, han supuesto un ahorro fiscal para los ciudadanos en la región de más de 31.000 millones de euros desde 2019.