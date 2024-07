Ayuso advierte a los medios de comunicación que "no sean del gusto del Gobierno": "Serán perseguidos y ahogados"

Isabel Díaz Ayuso explotó ante los medios de comunicación a su llegada a Salamanca – donde este lunes participa en un acto junto a Alberto Núñez Feijóo por una EBAU más justa- tras las declaraciones efectuadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cadena Ser.

El jefe del Ejecutivo central realizó una defensa cerrada del fiscal general del Estado, que se encuentra al borde de la imputación por haber ordenado difundir datos reservados del novio de la presidenta madrileña relativos a la causa que hay abierta contra él por dos presuntos delitos fiscales y otro de falsedad documental. "Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España", afirmó sobre Álvaro García Ortiz.

Sánchez incidió en la teoría del bulo. Esta es, para contrarrestar las informaciones que aseguraban que la Fiscalía habría sido la primera interesada en pactar con Alberto González Amador, el Gobierno ve bien la actuación de García Ortiz en la que instó a sus subordinados a cometer presuntamente un delito por el que están imputados ante el TSJM la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto. "El origen de todo esto es que el fiscal general del Estado, para defender a la Fiscalía de Madrid, publica una nota para aclarar un bulo que sale de la mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el señor Miguel Ángel Rodríguez, para tratar de desinformar sobre un caso que afecta directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Y se le va a imputar por eso al fiscal general del Estado?", preguntó.

"A mí lo que me parece es que tiene la cara muy dura y desde luego muy poco respeto por las instituciones, puesto que ya ha decidido que el fiscal general del Estado, que depende de él mismo, no va a ser cesado. Esto demuestra cómo entiende Sánchez la separación de poderes y la institución de la justicia", replicó la presidenta a su llegada a la ciudad del Tormes.

Para Ayuso su entrevista de este lunes en la Ser ha sido una "vergüenza" y tachó de "escándalo" que el fiscal general siga en su puesto. "En cualquier país cuyo gobierno respeta la separación de poderes debería cesar a este señor inmediatamente, un hombre totalmente desprestigiado por la carrera judicial y que estamos demostrando que está al servicio del Gobierno para Sánchez".

"Y otro escándalo es que, a los tres días, el abogado general del Estado, que no tendrá temas, lo primero que hace es meterse en esa inspección y como se ha visto, se han ido mandando whatsapps, han estado utilizando todos los resortes del poder con el dinero público para ir contra este particular. No se ha visto un caso semejante, ni que una inspección fiscal haga algo como esto".

Se refería la jefa del Ejecutivo regional a la información publicada por Libertad Digital, en donde se daba cuenta que "el recién nombrado abogado general del Estado, David Vilas, ha paralizado un acuerdo inicial entre la defensa de Alberto González Amador, el abogado del Estado del caso y la Agencia Tributaria que eliminaba el delito de falsedad documental del procedimiento. Todo ello, después de que Hacienda constatara que el novio de la presidenta madrileña no utilizó "sociedades pantalla".

La presidenta acusó a Sánchez de intentar "emponzoñar" y se ser "una montaña gigantesca de fango": "Empieza la semana echándose fuego y esparciendo fango él a todos los demás para intentar equiparar cuestiones que nada tienen que ver y él no da una sola explicación". Y advirtió a los medios de comunicación críticos con el Gobierno de lo que viene. "Advierto a todos los medios de comunicación que no sean del gusto del Gobierno, todos los medios de comunicación que él decida que expanden bulos, que serán perseguidos y ahogados mientras la semana pasada conocimos la financiación y cómo él maneja el dinero público para comprar voluntades. Esto es lo que está pasando", denunció.