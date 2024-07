La presidenta de la Comunidad de Madrid habló este lunes en el Comité Ejecutivo del PP de Madrid, que se celebró en Leganés. Lo hizo antes del parón estival y después de que Vox haya roto los acuerdos con los populares y salido de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón.

Pero Isabel Díaz Ayuso apenas profundizó en la decisión de los de Santiago Abascal y dirigió, en cambio, todas sus críticas a Pedro Sánchez y su Gobierno, marcando de este modo el camino que quiere que sigan los suyos. La presidenta se limitó a calificar de "inexplicable" que Vox haya decidido "autoimponerse un cordón sanitario" en el "momento menos oportuno". Pero quiso resaltar la "buena relación" que existe en la mayoría de los gobiernos municipales de coalición en la región.

"Se está haciendo un trabajo positivo y es así como quisiéramos seguir durante la legislatura", señaló. "Es cierto que algunos ayuntamientos la convivencia se está haciendo un tanto difícil porque hay veces que esas posturas a priori, de espaldas a la realidad del día a día, complican todo", reconoció días después del ultimátum lanzado por la alcaldesa popular de Torrelodones, Almudena Negro, a sus socios de Vox. "Pero quiero recordar que el enemigo es este Gobierno – el Gobierno de Pedro Sánchez- y este Frente Popular. Y pido que eso sea lo que no se ha de olvidar", subrayó.

Y toda referencia a Vox acabó aquí. Las críticas de Ayuso estuvieron centradas en el Ejecutivo central, también sobre a lo que inmigración se refiere. Y es que tal y como explicó el portavoz y consejero de la Presidencia la semana pasada, la Comunidad de Madrid ha atendido a más de 1.200 menores no acompañados en los primeros seis meses del año, casi tantos como todo el 2023, lo que sobrepasa en todos los sentidos las previsiones tanto regionales como del Gobierno de la Nación, al que acusa de no colaborar lo suficiente en la financiación ni en la planificación.

Además, está la oposición frontal a la reforma de la Ley de Extranjería. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ya alertó en la conferencia sectorial celebrada la pasada semana en Tenerife, que tal y como está planteada "puede ser inconstitucional ya que se estarían invadiendo competencias autonómicas". "La nueva Ley de Extranjería, y como la pretenden vender, es una verdadera tomadura de pelo y una inversión de la verdad", subrayó, por su parte, este lunes la presidenta.

"Integrar no es repartir"

"Tenemos el desafío de la inmigración", expuso Ayuso, donde "Madrid ha sido siempre, no es de ahora, desde hace siglos, una región de apertura, de mestizaje", pero la "inmigración tiene que ir de la mano de la ley y de la integración" e "integrar no es repartir, repartir es tratar a los ciudadanos como números o como muebles, que es lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez", señaló.

"Y hay que decirles que detrás de cada persona que emigra y que viene a vivir a España jugándose la vida hay una circunstancia personal, hay un nombre, un apellido o un origen y es obligatorio que todos los gobiernos lo conozcan". Pero el Ejecutivo de Sánchez lo que hace "es la foto para después dejarles abandonados", destacó.

Lo que el PP de Madrid defiende, expuso, "es que no podemos afrontar llegadas masivas por inacción del Gobierno porque eso no integra, no ayuda en absoluto" y, "desde hace más de seis años, Sánchez tiene las responsabilidades de gobierno de las fronteras, de la inmigración, de la seguridad y no ha hecho absolutamente nada", recordó.

Así, lo que Ayuso pide es que el presidente del Gobierno "esté a la altura y que, sobre todo, tengan una política exterior coherente y sostenida" y advirtió de que si van a seguir utilizando el aeropuerto de Madrid Barajas y a las comunidades y a los municipios del Partido Popular "parcheando", lo único que van a conseguir "es seguir creando un efecto llamada pero no ayudar ni a los inmigrantes ni a los ciudadanos que viven en sus respectivos pueblos y ciudades y son conscientes de que esto está pasando".

La jefa del Ejecutivo regional incidió en que mientras no haya "integración", este problema no se va a solucionar, "y tratar a los inmigrantes como muebles o como números para quitarme el lío de encima antes de tener vacaciones no sirve de absolutamente nada" y desprende "una profunda inhumanidad".

En este punto, Ayuso destacó algunos ejemplos, que tienen como protagonistas a los socialistas y no a Vox. En primer lugar, el caso de Fuenlabrada, donde el alcalde del PSOE, Javier Ayala, se niega a acoger un centro de menas; en segundo lugar, los socios catalanes de Sánchez que se han negado a a que Cataluña acoja a estos menas que se hacinan en Canarias. "Somos muy solidarios para la foto pero luego tenemos nuestra reticencias"; y en tercer lugar, Fernando Grande Marlaska, "el único condenado y que ha cometido atropellos en varias ocasiones en la valla y por las devoluciones en caliente". "Así que, señores del Gobierno, si quieren señalar por inmigración irregular y trato inefable a la misma, mírense a ustedes mismos", zanjó.