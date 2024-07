Acusaciones cruzadas, tensión en las ruedas de prensa de PP y Vox en Torrelodones y un ultimátum: "Ya está bien"

La situación cada vez es más tensa entre el PP y Vox en el municipio madrileño de Torrelodones. Su alcaldesa, Almudena Negro (PP), ha dicho basta y hace unos días comunicó que el acuerdo de gobierno con Vox quedaba "en suspenso". La gota que ha colmado el vaso ha sido su abstención en el pleno celebrado el pasado 4 de julio en el que se votaba el pliego de limpiezas.

La regidora quiso explicar su decisión este miércoles y convocó para ello una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Poco después de esta convocatoria, Vox anunció la suya propia en la que comparecerían el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, y la portavoz del partido en Torrelodones, Sonsoles Palacios.

Pero los de Santiago Abascal acusaron después al PP de haber echado a Fúster de la rueda de prensa de la alcaldesa, un reproche inédito que fue contestado en estos términos por los populares. "A las ruedas de prensa que convoca el PP de Madrid no solemos invitar a otros partidos que convocan a la misma hora de manera infantil. Madurad un poco y asumid que sois parte de un Gobierno. Así evitáis que José Antonio Fúster haga el ridículo".

"Gracias por la hermosa lección", contestaba después también en redes Fúster. "Me lo tengo merecido por querer escucharos para saber qué decís y luego poder dialogar". Pero Negro le replicó sin dar crédito: "Con lo sencillo que es llamarme por teléfono, yo digo lo mismo en todas partes y desde hace meses… No hace falta convocar en el mismo sitio y a la misma hora o protestar porque no te invitan a un acto de otro partido".

Con lo sencillo que es llamarme por teléfono, yo digo lo mismo en todas partes y desde hace meses… no hace falta convocar en el mismo sitio y a la misma hora o protestar porque no te invitan a un acto de otro partido. ¿Qué se buscaba hoy? ¿Generar tensión o chupar rueda? https://t.co/YIPgmoOXsB — Almudena Negro 🇪🇸 🇩🇪 (@almudenanegro) July 10, 2024

La regidora explicó durante la rueda de prensa que se mantiene firme en su decisión. El acuerdo de gobierno con Vox queda en suspenso hasta después del verano, que será cuando proponga a esta formación firmar una "declaración explícita" en la que se comprometa a "cumplir con el pacto de gobierno que llevan bastardeando un año". Esto no supone retirar las competencias a ninguno de los cuatro concejales que tiene Vox en el gobierno municipal, con los que dijo que, en líneas generales, no tiene problemas; estos se circunscriben a Palacios. "El pacto está en suspenso, no roto", explicó.

Y está en suspenso porque se ha cansado de las "deslealtades" de este grupo municipal. "Llueve sobre mojado", expuso. Ya habían votado anteriormente "en contra de nombrar a un nuevo jefe de policía", además ha habido "reuniones de la portavoz de Vox con miembros de sindicatos policiales sin informar de esas reuniones a la concejal de seguridad del PP", lamentó. "Firmamos un pacto y los pactos se firman para dar estabilidad a los gobiernos y nosotros, lamentablemente, no la hemos tenido".

"Invito a Vox a hacer una declaración explícita de algo muy sencillo y es que la libertad de voto en las mociones y en las declaraciones institucionales, que son temas ideológicos, va de suyo, pero lo que no pueden hacer es estar continuamente poniendo chinitas en el pacto de gobierno y atacando por la espalda a compañeros del equipo de gobierno", afirmó la alcaldesa.

Los puentes ahora mismo están rotos. "No hay diálogo porque nos enteramos de la abstención de Vox en el mismo pleno, como también nos enteramos de que iban a votar en contra del tema de seguridad cinco minutos antes del pleno", explicó Negro. "No se puede pedir que haya conversaciones con quien no tiene conversaciones y te traiciona por la espalda", argumentó la alcaldesa que puso dos ejemplos más: "Es tan surrealista lo que pasa que la señora Palacios, portavoz y concejal de servicios sociales, ha llegado a pedirnos un técnico de mayores, cosa que está muy bien para Torrelodones", pero "ese técnico ha salido adelante con los votos del PP porque ella ha votado en contra de su propia petición; en otra ocasión, funcionarios del Consistorio escucharon cómo Palacios salió "de una reunión con alcaldía gritando que iba a presentar una moción de censura porque algo no le gustó". "Ya está bien, no podemos seguir así".

De ahí la decisión de dejar en suspenso el pacto y lanzar un ultimátum previo a romper el acuerdo. "Queremos hacer un último esfuerzo", pero "la pelota está en el tejado de Vox, es Vox el que ha sido desleal, el que ha roto el pacto. Por tanto, es Vox el que tiene que tomar una decisión", dijo.

La portavoz de Vox lleva un año generando inestabilidad. Si quiere irse a la oposición que se vaya a la oposición. La puerta la tiene abierta#DeslealtadVox pic.twitter.com/iZkDf4SGiW — PP Torrelodones (@PP_Torrelodones) July 10, 2024

"Si quiere votar con el PSOE, tiene que irse a la oposición"

Alfonso Serrano, por su parte, puso en valor los acuerdos a los que han llegado PP y Vox en 31 municipios de la Comunidad de Madrid. Ha habido problemas puntuales, pero en líneas generales "están funcionando con normalidad, hay un trabajo coordinado". No es el caso de Torrelodones ni tampoco de Pedrezuela, donde la falta de acuerdo en los Presupuestos llevó al alcalde a cesar a la concejal de Vox, Verónica Martínez. O, por ejemplo, de Arganda, en donde su alcalde denunció una pinza Vox-PSOE.

Ahora bien, el número dos de Isabel Díaz Ayuso señaló que el hecho de que esta buena relación exista en términos generales "no quiere decir que cuando uno está en el gobierno se comporte como si estuviera en la oposición". Así las cosas, Serrano le pidió a Vox que "reflexione" sobre dónde quiere estar. "No tiene sentido que acuerdos que emanan de la Junta de Gobierno luego no sean refrendados por esos concejales en los plenos. Y si lo que quiere es votar con el PSOE, lo que tiene que hacer es irse a la oposición". No obstante, avisó de que la decisión última será la que tome la alcaldesa "y contará con el respaldo del PP de Madrid".

Vox pide retomar las conversaciones

Por su parte, Fúster pidió a la alcaldesa que "se siente y gaste su precioso tiempo" en hablar con su partido y que "se deje de personalismos y egos" y entable conversaciones con la portavoz, Sonsoles Palacios. "Le damos media hora a la alcaldesa para que donde quiera hable con nuestros concejales", que la atenderán encantados. "No está en suspenso nada, estamos aquí para trabajar por Torrelodones".

🔴 No puede ser que por un contrato basura del PP, alguien pueda poner en suspenso un Gobierno y una alternativa para los vecinos de #Torrelodones. 🗣️ @joseafuster: "La lealtad de VOX es muy clara, en primer lugar, con nuestros votantes, y también con los acuerdos firmados" pic.twitter.com/nT74RxDpNa — VOX Madrid (@madrid_vox) July 10, 2024

Sobre la mesa está la llamativa diferencia entre Torrelodones y Villaviciosa de Odón. En ambos el PP gobierna con Vox, pero los de Rocío Monasterio han actuado de forma radicalmente diferente ante situaciones muy similares sobre los pliegos de limpieza, aprobando en este último municipio un pliego que sale a licitación con un coste mucho más elevado. Preguntado por ello, Fúster explicó que la causa de que esto sea así es que en Villaviciosa sí ha habido diálogo.

Fúster subrayó que la postura de su partido "es muy clara": "En primer lugar, con nuestros votantes y también con los acuerdos firmados". Y dejó claro que "jamás" aceptarán "imposiciones" y subidas de impuestos. Desde el PP de Torrelodones vuelven a señalar las contradicciones y acusan a Fúster de mentir.