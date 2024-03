La pinza Vox-PSOE contra el alcalde de Ayuso en Arganda

La política suele hacer extraños compañeros de viaje y si no que se lo cuenten a Vox y el PSOE, que en el municipio madrileño de Arganda del Rey han decidido ir de la mano para para revocar las funciones de la Junta del Gobierno, delegadas por el alcalde popular, Alberto Escribano, el pasado mes de junio para propiciar el "funcionamiento ágil" del Ayuntamiento, "tal y como se hace en la gran mayoría de municipios".

Así, en el pleno municipal de este miércoles los socialistas apoyarán una moción de Vox para quitar competencias al gobierno del PP que tiene una mayoría simple: 11 concejales frente a los 13 que suman los dos partidos. "Hemos llegado al punto más grave: gracias a Vox, y con el apoyo del Partido Socialista, nos presentan una moción que quiere paralizar la ciudad", denuncia en redes sociales el regidor popular.

El cambio en Arganda ha llegado para quedarse pese a la rabia de unos y otros. Con ilusión, cariño y ganas estamos dando un impulso a una ciudad que lo necesitaba desde hace tiempo y no lo frenará ningún pacto por extraño que sea. ¡Seguimos! 🙌 pic.twitter.com/iqZJPdKYVa — Alberto Escribano (@AlbertoEscri) March 4, 2024

"No aguantan que hayamos conseguido en ocho meses cosas que, muchas de ellas, llevaban esperando ocho años y más. No soportan que estemos recuperando el tiempo perdido. No les gusta que la ciudad crezca, que estemos atrayendo inversión (…). No quieren Arganda, quieren únicamente su interés político y su interés político es que cuanto peor le vaya a la ciudad, ellos piensan que les irá mejor", continúa señalando. "Pero no lo van a conseguir".

No es la primera vez que PSOE y Vox se unen en este municipio contra el alcalde del PP. En octubre, propiciaron otra pinza para impedir que Escribano aprobara una de sus grandes propuestas: reducir el 10% del IBI a las 500 empresas del polígono industrial, tras subirlo los socialistas la legislatura anterior.

En su moción Vox sostiene que lo que piden es "que todos estos asuntos económicos, de contratación, etc., de indudable importancia y que atañen a todos los argandeños, sean debatidos y acordados, no solo por los miembros de un determinado partido en una sala de reuniones, sino por el Pleno de la Corporación verdadero foro representativo de las diferentes fuerzas políticas que votaron los argandeños el pasado mayo de 2023".

A la dirección del PP de Isabel Díaz Ayuso le ha sorprendido bastante esta actuación de los de Santiago Abascal en Arganda. "Están todo el día tratando de decir que no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo con el PSOE" y se unen en este municipio con los socialistas haciendo "algo que no ocurre en ninguno de los municipios de la Comunidad de Madrid", criticó este lunes su secretario general.

Tras asistir a la Ejecutiva del partido, presidida por Ayuso, Alfonso Serrano explicó que lo hecho por el gobierno municipal de Arganda es "normal" que suceda al inicio de una legislatura: "En esos Plenos de organización, el Pleno cede una serie de competencias, las delega a la Junta de Gobierno local, ocurre en todos los municipios". Así las cosas, concluyó que "debe ser que quiere ser Vox junto con el PSOE el que condicione la gestión del alcalde de Arganda".

Pero el número dos de Ayuso en el PP de Madrid lanzó un aviso: "Cada vez que Vox se ha unido al PSOE para atacar a Isabel Díaz Ayuso, al PP en Madrid o a alguno de sus alcaldes no le ha salido bien. Por tanto, allá Vox con sus socios, amigos y compañeros de viaje que ha elegido".