Ayuso desmiente a elDiario.es y Room Mate pide a Escolar que deje de "crear confusión"

En el día en que Pedro Sánchez ha sido llamado a declarar por el juez que investiga a su esposa por corrupción, elDiario.es saca un hueco en su portada para Isabel Díaz Ayuso y los ataques que recibió desde la izquierda por el apartamento en el que se alojó durante la pandemia. El periódico que dirige Ignacio Escolar se hace eco de una respuesta de Kike Sarasola, presidente de Room Mate, a un requerimiento de la Comisión de Investigación del Congreso sobre contratos públicos en la que se investigan entre otras cosas las contrataciones del caso Koldo. La respuesta de Sarasola al Congreso señalando que "no han localizado" contrato de alquiler o de cesión a Ayuso le sirve al diario que dirige Ignacio Escolar para resucitar el asunto y titular "Kike Sarasola dice al Congreso que no consta en los archivos de Room Mate ningún contrato de alquiler con Ayuso" e insinuar así que nunca lo pagó.

Desde el Gobierno regional han reaccionado con estupor desmintiendo la información y facilitando a los medios la factura y el comprobante de pago de la estancia de la presidenta en el hotel. La factura no se corresponde a Room Mate sino a Be Mate Apartments, que hoy por hoy tiene distintos dueños y no tiene relación accionarial con Room Mate, como ha aclarado este lunes Room Mate Hotels. Es decir: Room Mate declaró al Congreso no tener en su poder facturas relacionadas con Ayuso porque el pago se hizo a otra empresa.

Room Mate señala en un comunicado emitido este lunes que "nunca hemos realizado ningún contrato de alquiler o de cesión, contrato de prestación de servicios o de uso de instalaciones hoteleras u otros inmuebles, suscrito con las personas que se refieren en su comunicación", es decir, a Isabel Díaz Ayuso. Y apuntan que, "como se aclaró en distintas ocasiones, la empresa donde se afirma que se hospedó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso es una entidad distinta, Be Mate Apartments, perteneciente a otros propietarios y que no tiene en la actualidad vinculación accionarial con Room Mate Hotels".

Requerimiento a la empresa incorrecta

Ese sería pues el motivo de que la empresa informara al Congreso de que no existía factura a nombre de Ayuso. La compañía hotelera señala al respecto que "rogamos que se deje de crear confusión a base de publicar información incompleta o incorrecta. Be Mate Apartments podrá confirmar la existencia de facturas correspondientes a la estancia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No nos consta si Be Mate Apartments ha recibido un requerimiento para proporcionar esta información." Concluyen precisando que "como empresa privada, cumpliendo con la legalidad, no nos corresponde hacer público ningún dato privado de cualquiera de nuestros clientes".

La noticia original de elDiario ha sido empleada por la izquierda para atacar de nuevo a la presidenta regional.

A través de las redes sociales, ha respondido el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que en un tuit se ha hecho eco de los intentos de embarrar de Íñigo Errejón: "Errejon descubriendo que cuando vas a un hotel no firmas un contrato. Por eso no existe contrato Jajaj. Lo que hay son facturas que ya ha visto media España y justificante de pago. No es como que te den una Beca black y no acudas y cobres. Como él".