El dardo de Ayuso a las feministas sobre la exmujer maltratada de Alberto Fernández

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha preguntado en su cuenta de X "a qué hora empiezan las manifestaciones de las supuestas feministas en España y Argentina para defender a esta mujer", a la vez que enlazaba la entrevista que la exprimera dama argentina, Fabiola Yáñez, concedía a Infobae para denunciar el maltrato que ejerció contra ella su exmarido, el kirchnerista Alberto Fernández.

El expresidente de la República Argentina intentó defenderse en una entrevista que El País –diario que pasó del "hermana, yo sí te creo" a ceder un espacio en sus páginas a un presunto maltratador– publicó este martes. Cuando los periodistas le preguntan por las imágenes en las que Yáñez aparece con moratones en un ojo y en un brazo, se justifica alegando que "en muchas ocasiones he pasado por situaciones casi de asfixia personal por las circunstancias que me tocaba vivir". Por otro lado, admite que "si no se hubiese secuestrado ese teléfono –el de su secretaria, investigado por un caso de corrupción– no estaríamos hablando de estas cosas".

Por su parte, Yáñez aseguraba en Infobae que "el maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes", que la agarró "del cuello" y que, estando embarazada, recibió "patadas contra su estómago". Además, anunció que aportará nuevos chats probatorios.

A diferencia de Irene Montero, Ana Redondo y demás feministas de carné, que mantienen un silencio vergonzoso, Ayuso apoya con este tuit a Yáñez y consiguiendo un éxito viral tremendo: más de mil comentarios, de 4.000 retuits y 14.000 ‘me gusta’.