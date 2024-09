El potente inicio de curso de Ayuso: Madrid, el cupo catalán y Begoña Gómez

No hay tregua para Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno. El inicio del curso político arrancó con la misma intensidad, o más, que antes del parón veraniego. Los asuntos se multiplican y la presidenta madrileña demostró este lunes que seguirá compatibilizando sus labores al frente de la Comunidad de Madrid con su oposición férrea a Pedro Sánchez.

Ayer mismo, Díaz Ayuso convocó a su equipo de Gobierno en la Residencia Santillana para ultimar el comienzo. Pero antes acudió a Antena 3. El cupo catalán, la inmigración o Venezuela fueron algunos de los temas que la jefa del Ejecutivo regional abordó en una entrevista concedida a Espejo Público. "Me gustaría saber dónde está la factura de Begoña Gómez a la hora de pagar su abogado y si ella, también de su bolsillo, está pagando su defensa porque creo que es todo lo contrario: utilizan todos los medios no sólo para ir contra sus adversarios y su prestigio sino para protegerse ellos mismos", lanzó Ayuso. "¿Me está diciendo que el partido en el Gobierno pagaría la minuta del abogado de Begoña Gómez?", le preguntó entonces Susanna Griso. "No, seguro que no. En cuanto enseñe la factura, yo salgo de dudas", contestó.

Investigación sobre el máster de Begoña Gómez

Precisamente, uno de los primeros asuntos a abordar será la comisión de investigación que los populares en la Asamblea pondrán en marcha para saber si la Universidad Complutense cometió irregularidades o dispensó un trato de favor a la mujer del presidente, Begoña Gómez.

En el primer pleno, que previsiblemente se celebrará el próximo 19 de septiembre, se votará su aprobación y después habrá un plazo de diez días para que los grupos de la oposición presenten sus peticiones de comparecencia y se establezcan las normas, informan a Libertad Digital fuentes parlamentarias. Está previsto que eche a andar en octubre y concluya en febrero.

Antes, los próximos 12 y 13 de septiembre, se celebrará en la Cámara autonómica el Debate sobre el estado de la región, donde la presidenta hará balance de todo el año y desarrollará las nuevas medidas en las que el Ejecutivo autonómico está trabajando, con especial énfasis en la "creación de empleo, atracción de empresas, bajadas de impuestos y mejores servicios públicos y de calidad". Todo ello, en mitad de la fuerte polémica sobre la financiación singular para Cataluña.

"Frente común" del PP

"Nosotros desde Madrid deberíamos ser los primeros en quejarnos de todo. Somos los que más aportamos y los que menos recibimos en todo. Ahora bien, primero es una obligación que tenemos con España y segundo, que esto va de España y si empezamos cada comunidad autónoma con regionalismos de todo tipo, que es la antesala del nacionalismo con ‘esto es lo mío, yo soy, yo lo mío lo primero’, vamos a acabar explotando", advirtió la presidenta.

Cinco días antes de la cumbre impulsada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto con los 11 presidentes autonómicos del partido, para blindar el "frente común" constituido por los populares para atajar cualquier intento del Gobierno de Sánchez para forzar una división entre las autonomías, Ayuso lo tiene claro: "Esto no va solo de dinero, estamos hablando de que están buscando la ruptura entre comunidades autónomas. Quieren cambiar el modelo de España para que vayamos a un supuesto federalismo" y, "desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista legal y económico, volvamos al golpe, pero esta vez patrocinado por el Gobierno con el dinero de todos los españoles".

Reuniones con la oposición

Esta misma semana Ayuso también se reunirá con los portavoces de los grupos parlamentarios para escuchar sus propuestas y reflexiones para los próximos meses con el fin de "tratar todos los asuntos que puedan beneficiar a los madrileños en estos momentos y en el futuro", tal y como les indicó la semana pasada en una carta enviada para convocarles.

"El Gobierno regional continuará avanzando en diferentes planes, como el de empleo joven y el de lucha contra las drogas, especialmente dirigido a los ciudadanos de esta edad; el desarrollo de la Ciudad de la Salud, con el nuevo Hospital Universitario La Paz y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid; y el apoyo a grandes acciones culturales y eventos deportivos, como el Ballet Español de la Comunidad de Madrid o la llegada de la Fórmula 1", añaden fuentes del Ejecutivo autonómico enumerando así los proyectos en los que se hará un mayor énfasis estos próximos meses.