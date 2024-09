Ayuso afea a la izquierda su silencio sobre Venezuela y que desde ayer hable de "triunfo": "¿Qué triunfo?"

En su primera aparición pública de este mes de septiembre – durante una entrevista en Espejo Público (Antena 3)- Isabel Díaz Ayuso reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que amparara y protegiera al opositor y ganador de las elecciones en Venezuela, Edmundo González. "España hoy mismo debería abrir las puertas de la embajada para dar protección a este hombre, porque lo van a matar o lo van a detener y no lo van a soltar".

Ya este lunes, y tan solo unas horas después de la llegada de Edmundo González a España para iniciar su exilio que habría sido negociado entre el Ejecutivo español y el régimen de Nicolás Maduro, la presidenta madrileña empatizó con la decisión del líder opositor y volvió a cargar duramente contra el Gobierno pero sin entrar al fondo de esta negociación pues poco se conoce. "Como no ha habido transparencia durante este proceso, y en cierto modo entiendo que esto sea así puesto que es una situación muy delicada y anómala, no puedo decirle más", contestó Ayuso en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. "Claro que había que darle una protección, claro que hay que ponerle a resguardo. No sé cuál es el mejor lugar", reconoció.

Eso sí, la dirigente madrileña puso de manifiesto el silencio de la "izquierda" todas estas semanas. Silencio que se ha mantenido hasta ahora, cuando se ha apuntado el tanto de la salida de Edmundo González de Venezuela. "¿Por qué han estado callados todo este tiempo y desde ayer lo consideran un triunfo?, ¿qué triunfo?", se preguntó.

Ayuso quiso lanzar dos mensajes. El primero es que "nada que no sea poner fin a la dictadura de Maduro será bueno para nadie" y el segundo, pedir "todo el apoyo para María Corina Machado, la otra líder indiscutible del cambio en Venezuela que ahora queda allí como faro de luz y de libertad".

Para la presidenta, todo lo que no sea reconocer "inmediatamente" la victoria de la oposición, quedará "en saco roto" y la "desmoralizará" aún más si cabe puesto que ayer ya recibió un "mazazo importante" con la noticia de la marcha de Edmundo González. "De hecho, muchos que siempre opinamos sobre Venezuela no teníamos palabras", admitió. "Porque, ¿qué va a pasar ahora?, ¿qué va a ser de María Corina?, ¿qué va a ser de toda la gente que queda allí?, ¿esto es parte de un plan que aquí acaba o vamos a estar todos a la altura y vamos a trabajar para que Maduro de una vez deje el poder que no le corresponde y sea puesto ante los tribunales?".

"Esto claro que ha dejado desmoralizada a la oposición porque el ganador de las elecciones se ha visto obligado a irse de Venezuela pero no quita para que sea reconocido en el futuro y ahí es donde nos tenemos que empeñar. Y también hay que ponerse en el lugar de este hombre, que tiene 75 años, mucho dolor a sus espaldas, muchas amenazas y a su familia aquí, destrozada. Hay que ponerse en el lugar de esta gente perseguida, que está siendo acorralada y que, por tanto, hacen lo que pueden", añadió también.