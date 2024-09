La presidenta de la Comunidad de Madrid arrancó su entrevista en La Mañana de Federico, de esRadio, hablando de Venezuela y de la propuesta del PP que este martes se debatió en el Congreso de los Diputados para reconocer a Edmundo González presidente electo de Venezuela. "Me siento muy orgullosa de lo que sucedió y es un cambio, además, en la estrategia que pretendía hacer Zapatero con Maduro", afirmó Isabel Díaz Ayuso después de que los populares lograran sacar adelante su iniciativa.

Fue precisamente el expresidente del Gobierno el que ocupó buena parte de su análisis. Y es que según la jefa del Ejecutivo regional, José Luis Zapatero sería uno de los principales ‘asesores’ de Pedro Sánchez. "Aprendió que, cuando se aplican cordones sanitarios contra la alternancia política, uno puede eternizarse en el poder. Y eso es lo que le recomendó después a Pedro Sánchez. En los comienzos yo creo que incluso le llegaba a despreciar, pero después le dio unas cuantas clases de trilerismo político; le dijo: ‘a ver, así no puedes ir, tú te tienes que comer a la ultraizquierda, ser más ultraizquierda que ellos mismos – por eso estamos a dos pasos de que Yolanda Díaz se pase al PSOE- y luego coaligarte con todos los independentistas, nacionalistas, el brazo político de ETA para que de este modo no gobierne la derecha’".

"Desde entonces le asesora" y "así hemos ido funcionando", lamentó Ayuso. "Y es lo que pretenden hacer ahora en un movimiento en el que Zapatero sin duda está detrás", dijo acerca del cupo catalán. Pretenden mezclar "la ruptura territorial de España y la fabricación de esa república federal" - sin "consultarlo con nadie, ni siquiera con las bases socialistas"- con la fabricación, "de manera paralegal", de "una nación catalana", expuso. El plan que siguen de momento es el siguiente, según la presidenta: "Nos quedamos en España con todo lo que eso supone económicamente y con total desigualdad e impunidad, rompiendo la caja común de todos, pero a la vez expulsando a todo lo español".

A Cataluña se le da y se le seguirá dando "todo el dinero" para "ir fabricando una nación paralegal al margen de las clases medias y de los catalanes pero fomentando la ruptura de Cataluña", subrayó. Y el "muñidor de todo eso" es Zapatero, "que es el que le ha enseñado a Sánchez que yendo a unas elecciones y trabajando y gobernando no iba a ir a ningún sitio", insistió. "Creo que un día le dijo: ‘A ver, muchacho, te estás equivocando; si te dedicas a gobernar y a ser un presidente a la altura de las circunstancias, te van a comer por las patas; eres un presidente que no tienes fuerza y, por tanto, te tienes que unir a todo lo que sea contra la derecha’".

Y "así es como ha funcionado" Sánchez, añadió la presidenta, que insistió: "Zapatero es el muñidor de todo esto, el de la democracia popular, el de la ruptura entre españoles fabricando bandos, muros, guerras civiles… Nunca se había hablado tanto de Franco como ahora, debe ser que Felipe González y el PSOE de los 80 no sabía de lo que se hablaba".

Todo ello es "premeditado", alertó Ayuso "para que haya una parte de los españoles vaya a votar en contra" del PP y Vox. "Es más, mucha gente nos dice que en las últimas elecciones iban a votar en contra del PP y Vox porque si llegábamos no sabían lo que íbamos a hacer", cuando el PP lleva gobernando en Madrid casi 30 años y "somos una región de apertura, libre, donde las personas eligen cómo vivir, nadie es perseguido por su orientación sexual… En definitiva, esas chorradas con las que ideológicamente están transformando el país para mantenerse".

"Zapatero está detrás de todo esto y Sánchez es una persona que a base de mentiras y del desprecio total a las instituciones va buscando la siguiente pantalla y nos llevarán a la monarquía o república y a todos los debates estériles que nadie ha pedido con tal de aguantar un poquito más y si puede pasar a los libros de texto para la historia, también", auguró.

"Estrechar lazos" con EEUU gane quien gane las elecciones

En la entrevista le han preguntado a Isabel Díaz Ayuso sobre unas palabras de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, sobre la candidata del partido Demócrata a las elecciones presidenciales de EEUU, Kamala Harris, a propósito del debate con Donald Trump. Gamarra dijo que "en los momentos de crisis siempre aparece una mujer con fuerza" refiriéndose a Kamala Harris de la que dijo que era "una inspiración" y que "ha revolucionado la política".

En este sentido, Ayuso ha dicho que "la presidenta Meloni desde luego ha demostrado estar ahí, pero dudo que sea por el hecho de ser mujer" y sobre EEUU que "en estos momentos no sé qué van a elegir al final los americanos en las urnas" y que ella ha "perdido totalmente la esperanza en estas elecciones por los dos candidatos". "Evidentemente, mi labor es tener las mejores relaciones con un país que ha sido faro de libertad y que es, desde luego, la mayor de las alianzas que podría tener España, cosa que no ha construido el Gobierno de España todos estos años" con su política exterior.

Ayuso ha asegurado que "esté quién esté será un Gobierno que, evidentemente, no va a mirar a Madrid pero si oye hablar de Madrid no quiero que piensen que fuimos un Gobierno que estuvo a la contra. De los dos candidatos hay cosas que no me gustan, muchísimas, del caso de Trump con los aranceles a productos españoles no estuvo en su mejor momento". Sobre Kamala Harris ha dicho que "todo lo que escucho de ella desde comienzos de verano no me ha gustado en absoluto y lo que sí veo es una campaña voraz a su favor. Está en todas partes. La fuerza mediática y el dineral con el que le está aupando, especialmente en internet es tan brutal que me huele a lo de que que no gobierne la derecha. Con la agenda woke están intentando que sí o sí sea la presidenta".

"Pienso que ninguno de los dos candidatos son lo mejor que podía tener los EEUU, un país que admiro, que conozco, pero sea cual sea el resultado si se pueden estrechar lazos con ellos es mejor porque es una nación en la que siempre nos hemos mirado y a la que necesitamos. Quien piense que se puede gobernar al margen de los EEUU como ha pretendido hacer Zapatero y los demás presidentes socialistas va fino", ha reiterado.