Nueva colisión entre el delegado de Sánchez y Ayuso a cuenta de los policías de Nacho Cano

Dentro de toda la estrategia sanchista, "lo más preocupante" para la presidenta de la Comunidad de Madrid es el buscar el "desprecio", el "desprestigio" de jueces, presentadores o artistas. "Véase el caso de Nacho Cano", lanzó durante su entrevista de este martes en Telecinco.

En este punto, Isabel Díaz Ayuso fue preguntada por las palabras del artista durante la inauguración de la nueva temporada de Malinche, estreno al que ella misma acudió el pasado viernes. Cano cargó durante unos minutos contra los policías que le detuvieron e interrogaron a los becarios de su musical. "No merecen llamarse policías porque aquí hay mucha policía muy buena", dijo. Pero esos "doce chulos de Marlaska" estuvieron "once horas tratando de sacarles a ellas (las becarias) si yo tenía el WhatsApp de alguna, si yo había intentado algo ellas. Ellos sí les pidieron sus WhatsApp y también les han escrito para ligar con ellos", denunció como días antes hiciera también en los micrófonos de esRadio.

La presidenta no censuró sus palabras. "Él habla sobre los policías que han estado sobre él y no sobre el Cuerpo en general del que ha hablado siempre muy bien y con el máximo respeto", explicó Ayuso, que añadió: "Ante una inspección de trabajo, ¿es normal que te detengan?, ¿es normal que se metan en tu casa a tres días de unas elecciones y te revuelvan la casa?, ¿o que la citación para esa detención se la den a tu madre, una anciana de noventa y tantos años, viuda, que está sola, a amedrentarla?". "No es normal que tú cojas los móviles y les intentes inducir en sus declaraciones contra el que es tu jefe". "Lo que ha ocurrido en este caso no le ocurre a ningún artista", zanjó.

Para Díaz Ayuso, "esto es un señalamiento más, como van a hacer con los jueces y como están haciendo con los periodistas y los artistas, para decir que la cultura o es de izquierdas o del Gobierno o será completamente desprestigiada", argumentó. "¿Desde cuándo en España no se ha respetado la cultura?", se preguntó. En ese sentido, la presidenta instó al mundo de la cultura a "revelarse" contra ello porque la "cultura en España tiene que ser libre y cada artista, y cada periodista, decir lo que quiera libremente, lo que vota o deja de votar y lo que crea".

Estas palabras provocaron, una vez más, una reacción furibunda del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que a través de sus redes sociales exigió a la jefa del Ejecutivo regional "su rectificación inmediata" y "sus disculpas" a los miles de policías y guardias civiles "que cada día ponen en riesgo su vida en Madrid por la seguridad de todos".

Es inadmisible que la Sra. Díaz Ayuso apoye los infundios emitidos desde su entorno poniendo en duda la profesionalidad de la Policía Nacional. Exijo su rectificación inmediata y sus disculpas a los miles de policías y guardias civiles que cada día ponen en riesgo su vida en… — Fran Martín Aguirre (@franmartagui) September 17, 2024

"Es inadmisible que la señora Díaz Ayuso apoye los infundios emitidos desde su entorno poniendo en duda la profesionalidad de la Policía Nacional", sentenció Martín desde su cuenta de X.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha puesto desde el principio del lado del artista, que siempre ha defendido su inocencia y ha achacado este caso a su cercanía con Ayuso, quien le concedió en 2021 la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. "Buscar el descrédito de un artista como forma de censura y el ataque al adversario político a través de las herramientas del Estado solo es propio de los países que lo han perdido todo, empezando por lo más importante que tiene la persona que es la libertad", afirmó un día después de su "detención".

"Su inmenso trabajo, como el de tantos directores, artistas y creadores, no puede verse embarrado porque la política así lo decida". Y sentenció: "La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo". Ayuso advirtió de que "no podemos callar y no nos callaremos".