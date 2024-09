Ayuso pide a Lobato valentía frente a Sánchez: "Usted no es un criminal y por tanto está sentenciado en el sanchismo"

Juan Lobato arrancó su intervención en la sesión de control de este jueves – la primera del nuevo curso político- desmintiendo el bulo lanzado por la Moncloa y que replicó después el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. La intención del portavoz socialista era reivindicar la figura de Teresa Ribera, nombrada recientemente vicepresidenta de Competencia y Transición Verde en la nueva Comisión Europea, pero dejó claro que no fue la primera mujer en lograrlo, tal y como ayer aseguró Pedro Sánchez. "Manolo Marín y Loyola de Palacio abrieron un camino del mejor tiempo para España", afirmó el portavoz del PSOE en la Asamblea.

Después, Lobato pasó a reprocharle a la presidenta regional la deuda que acumula la Comunidad de Madrid, culpa, según el socialista, de la política fiscal del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "No arregla nada porque solo duplica la deuda para conseguir una cosa, que es poder dar esos regalos fiscales al 0,2% de la población. (…) "Se gasta usted seis veces más en esos regalos fiscales que lo que costarían los sueldos dignos de profesores" en la región, sentenció.

El portavoz del PSOE exigió a Ayuso que explique cuál es su modelo fiscal porque esto no va de eslóganes como "España se rompe o España nos roba", "me da igual que vengan de Cataluña, de Madrid o de Matalascañas: son mentira". "Esto va – subrayó – de Madrid y de España" y, al hilo de esta última afirmación, Lobato aprovechó para introducir la polémica por las reuniones bilaterales que el jefe del Ejecutivo ha convocado con los presidentes autonómicos. "Supere ya su obsesión con Pedro Sánchez, déjense ya de estas historias de le vamos a cantar las cuarenta. Usted al presidente del Gobierno no le canta ni veinte en bastos", le espetó. "Dedíquese a tener lealtad institucional, dedíquese a trabajar por Madrid".

"Lo único que pedimos es que ni se rompa España ni tampoco la caja común. Me parece muy demagogo decir lo de bajar los impuestos a los ricos. No seríamos tan tontos de gobernar para el 0,2% y sí para la inmensa mayoría que nos vota, que son todos los madrileños", comenzó contestándole Ayuso, que apuntó que de los 50.000 millones de euros recaudados vía impuestos en la Comunidad, "sólo 17.000 se quedan aquí" porque el resto va destinado a sufragar la caja común. "Es un sistema ideado por Zapatero, que siempre nos deja los últimos y donde por su culpa se nos debe otros 9.000 millones".

"Un Pleno contra la censura"

A partir de ese momento la presidenta madrileña cambió de tercio para denunciar el plan contra los medios de comunicación, impulsado por Pedro Sánchez a raíz de las primeras informaciones publicadas sobre su esposa, Begoña Gómez e, irónicamente, lanzó una oferta socialista. "Me proponía un Pleno como técnico de Hacienda, yo le voy a proponer, como periodista, un pleno contra la censura" en el que "vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en este país, de cómo están yendo contra la prensa, (de cómo) van a decidir desde el Gobierno quién es buen o mal periodista", retó la jefa del Ejecutivo autonómico.

"No se sabe ni siquiera los altos cargos del CIS lo que cobran pero van a meter la mano a las empresas audiovisuales, a sus directivos y a los periodistas para amedrentarlos para perseguir a jueces y a medios, que es lo que idearon durante los cinco días de amor en la Moncloa", resumió.

Así las cosas, Ayuso pidió al portavoz del PSOE en la Asamblea que no se acobarde. "Lo que le pido sobre todo es que sea valiente porque usted no es un criminal y, por tanto, está sentenciado en el sanchismo", le dijo. "Le pido que sea valiente y vea lo que está haciendo Lambán, lo que ha hecho Leguina y lo que ha hecho Felipe González y lo que han hecho tantos socialistas que han estado a la altura en los momentos más difíciles, porque, al menos, cuando pase a la historia de la Comunidad de Madrid, la gente podrá decir: ‘Sí, pero peleó por España y por Madrid’. Ahí le dejo el consejo".

La oposición del Gobierno de Ayuso al plan de Sánchez contra la prensa es total y ayer mismo anunció que cuando éste esté desarrollado lo analizarán para llevarlo a los tribunales. "Seremos una vez más los gobiernos autonómicos, y en particular el de la Comunidad de Madrid, el que sí le ponga límites al presidente Pedro Sánchez y defenderemos en los tribunales o donde corresponda todo aquello que entendemos que invade nuestras competencias o que atenta contra la Constitución o el Estado de derecho", avanzó su portavoz, Miguel Ángel García.

"El caudillo enamorado"

Tras Ayuso, fue el turno del portavoz parlamentario de los populares que dedicó íntegramente su intervención a hablar de este asunto. "El caudillo enamorado ha preparado un plan de degeneración democrática. Dejarán de ser delictivas las injurias al Rey, pero se podrá condenar a quien hable mal de Begoña porque ella no será la jefa del Estado, pero es la reina de su corazón", resumió Carlos Díaz Pache.

"Para luchar contra las presiones a la prensa va a crear por decreto una comisión de ministros que controlen a la prensa. Bolaños presentará una estrategia contra la desinformación. Irán contra quien publique noticias consideradas ‘falsas o abiertamente tendenciosas’ y a favor de los ‘verdaderos profesionales’. Noticias tendenciosas o verdaderos profesionales, ¿según quién? ¿Bolaños le va a decir a los periodistas lo que pueden o no pueden decir o escribir?", inquirió Díaz Pache, que preguntó a los socialistas madrileños qué piensan "sobre este nuevo ataque a nuestras libertades".

"Es un plan perverso y antidemocrático", sentenció. Y "Sánchez es un empleado de los españoles. No es ni nuestro padre ni nuestro jefe. No es el jefe de Isabel Díaz Ayuso, no es el jefe de los periodistas libres y, por supuesto, no es jefe de los españoles, ni siquiera de los que le han votado".