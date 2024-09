Bronca e insultos del PSOE al aprobar la Asamblea la comisión sobre la Complutense y Begoña Gómez

El primer debate en la Asamblea de Madrid sobre la constitución de una comisión de investigación sobre los presuntos tratos de favor de la Universidad Complutense a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, derivó en una bronca política en la que se escucharon insultos de los socialistas a los populares. El PSOE llevó a la Cámara autonómica un escrito para oponerse frontalmente a esta iniciativa del PP, que sale adelante con el apoyo también de Vox.

Aunque la postura de los de Rocío Monasterio – defendida por el diputado José Antonio Fúster- fue una de cal y otra de arena hacia los populares. "Si tienen tantas dudas [sobre la actuación de la Complutense en este caso], ¿por qué no se personaron en la causa?", les afeó el diputado. El juez Juan Carlos Peinado sigue investigando el caso pero Fúster aseguró que en Vox ya no tienen "ninguna duda" sobre lo que ha ocurrido "porque tenemos a nuestros abogados trabajando todos los días, estamos informados al segundo de lo que pasa. Lo tenemos todo". Y afeó al PP no haber seguido sus pasos. "Tienen tantas dudas que deciden crear una comisión de investigación cuando si se hubieran personado en la causa habría sido mucho más efectivo".

A la bancada socialista le dijo que si bien es cierto que su partido no apoya comisiones de investigación sobre casos que están judicializados, en esta ocasión lo han hecho porque el presidente del Gobierno se ha dedicado a torpedear la acción de la Justicia. "Nosotros hubiéramos apoyado su rechazo si Sánchez la hubiera dejado trabajar libremente, ¡pero le ha presentado una querella por prevaricación al juez Peinado!".

Pero fueron los socialistas los que cargaron más duramente contra esta iniciativa del Partido Popular. "Son los reyes de la bulosfera, no han dejado aún la fachosfera y se meten en la bulosfera", espetó la diputada socialista, Marta Bernardo, que achacó la propuesta de creación de esta comisión a la "obsesión" de Ayuso con Sánchez. El motivo, dijo, no es otro que el que "quieren hacer daño con lo que más nos duele: la familia".

Por lo demás los socialistas ven perfectamente normal lo sucedido en la Universidad con Begoña Gómez. "En la actualidad hay 30 cátedras, les invito a ver quién las hace y a lo mejor tenemos que crear otra comisión de investigación", deslizó. Pero la parte de mayor confrontación llegó en los turnos de réplica, cuando Bernardo calificó a la diputada popular y exalcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Zarzalejo, de "inmoral" y "corrupta". No quiso retirar sus palabras y el presidente Enrique Ossorio le llamó al orden.

Zarzalejo le replicó después y le recordó la Operación Pantano, una investigación que afectaba a cargos socialistas de ese Consistorio. "Lamento decirle que le han contado la historia al revés. Lo que hice cuando llegué al gobierno, después de 28 años de gestión socialista, fue precisamente poner en manos de las autoridades judiciales las numerosas irregularidades que se veían en la gestión del Grupo Socialista. Les escuece, pero no son los buenos, forman parte de la corrupción". Este caso: "21 investigados y un equipo de gobierno al completo detenido e investigado", resumió Zarzalejo.

La incógnita sobre Begoña Gómez

La comisión empezará a trabajar en el mes de octubre y todavía ningún partido quiere desvelar los nombres de las personas que llamarán a comparecer. La gran incógnita es Begoña Gómez. El PP ni descarta ni desmiente y únicamente su portavoz parlamentario, Carlos Díaz Pache, ha asegurado que llamarán a los que puedan ser útiles para despejar las incógnitas que existen. Ahí encaja el perfil de la esposa del presidente del Gobierno y, desde luego, el del rector de la Complutense, Joaquín Goyache.

En caso de que finalmente se cite a Gómez, el PP de Ayuso irá más lejos de lo que lo ha hecho el partido a nivel nacional, donde en el Senado descartan llamarla y ponen todo el foco en el presidente del Gobierno. No obstante, a diferencia del Congreso de los Diputados, ninguno de los citados en la Asamblea está obligado a acudir.

Los populares quieren limpiar el "buen nombre" de la universidad pública más importante de la región porque "solo ustedes – les dijo Zarzalejo a los socialistas- lo han mancillado y pisoteado sin importarles en absoluto los docentes y el alumnado. Hoy han demostrado que lo único que quieren es defender los negocios de la esposa del presidente y fabricarle una cátedra y una carrera profesional a su imagen y semejanza. Una carrera profesional que nunca tuvo y que nunca hubiera tenido si no se hubiera colado por la puerta de atrás", zanjó.

También la presidenta habló sobre ello. La casualidad hizo que mientras el debate en la Asamblea se estaba celebrando, Isabel Díaz Ayuso, participara en el acto de apertura del año académico celebrado en la Universidad Carlos III. Una Universidad libre, plural y de calidad tiene que combatir "la endogamia y la intromisión de perfiles no ha cualificados que no estén a la altura de la excelencia que se requiere precisamente en esta institución", afirmó.