Ayuso reconoce el "error gravísimo" de la oposición con el cambio legal que beneficiará a 44 etarras

La presidenta de la Comunidad de Madrid lamentó este martes el fallo cometido por su propio partido, el PP, y también por Vox, que no se percataron en el Congreso de los Diputados de la enmienda pactada por el Gobierno y Bildu que permitirá rebajar las penas a 44 presos de ETA, entre los que se encuentra el sanguinario Txapote. "Es un error gravísimo por parte de la oposición", reconoció Isabel Díaz Ayuso, quien, no obstante, añadió que "al menos está intentando solventar" en el Senado.

Y es que los equipos de Feijóo y Abascal trabajan ahora por buscar una solución que no llegará porque ni siquiera la Cámara Alta puede frenar la reforma aprobada por el Pleno del Congreso el 18 de septiembre. Los populares, con mayoría absoluta, ordenaron retrasar el debate en Senado, que tendrá que resolver este asunto antes del 14 de octubre, por tener carácter de urgencia. Sólo el Gobierno podría enmendarlo retirando el proyecto de ley, pero no lo hará. Así, quedará promulgado por las Cortes y será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado.

El PP, que reconoce que de haber anticipado la treta gubernamental habría podido retrasar su aprobación, remarca que al igual que la amnistía no habría podido frenarla ya que el Gobierno y sus socios cuentan con mayoría. Y así lo dijo también Ayuso: "No hubiera influido en el cambio del resultado".

En un desayuno empresarial con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, la presidenta madrileña señaló que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu, que pasó inadvertido en julio para los partidos de la oposición, según reveló este lunes El Confidencial, evidencia de forma definitiva lo que ella viene denunciando desde hace tiempo. Esto es que el Ejecutivo y sus socios de Sumar colaboran "diariamente con el entorno de ETA" y España queda "completamente indefensa".

Ayuso recordó que "cuando pusimos a raya al terrorismo en España fue cuando Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando la Justicia y cuando los principales partidos trabajaban al unísono" . El hecho de que "se haya roto ese espíritu de Ermua y esa unidad le está dando las mayores alas".

Es más, la jefa del Ejecutivo regional incidió en que "el Gobierno trabaja para Bildu". Y "todo el mundo sabe lo que hay detrás de Bildu". Esto hace que nos recuerde que "ETA está muy fuerte, más fuerte que nunca y está consiguiendo sus fines y es algo que lamentamos totalmente".

Todo ello se produce en vísperas de la posible reunión entre Ayuso y Sánchez en Moncloa, enmarcada en la ronda de encuentros bilaterales que el presidente del Gobierno ha puesto en marcha. La dirigente madrileña, por orden estatutario, sería de las últimas en acudir a esa cita, pero por ahora, según informó este martes, no ha habido ningún tipo de contacto entre los gabinetes, condición que ella misma puso para aceptar la invitación. "Todavía no hemos tenido contacto. No sabemos si podremos organizar esa reunión", afirmó Ayuso.