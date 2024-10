Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid: "Nosotros no somos tan indignos de utilizar a los muertos"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha visitado el estudio del programa Es la Mañana de Federico de esRadio para comentar algunos aspectos de la ley antidroga que el Gobierno de Ayuso tiene en marcha, los ataques a Muface desde el ministerio de Sanidad de Mónica García y su nula gestión y otros asuntos como la situación de las listas de espera en Madrid, la falta de médicos y el hospital Isabel Zendal.

Fátima Matute ha comentado hablando del plan antidroga de la CAM que se anunciará "en breve" es "valiente" y que está "liderado" por la propia Isabel Díaz Ayuso y que está enfocado en "proteger a los adolescentes arrasados por estas adicciones". Ha asegurado que las cosas en la CAM funcionan en parte por la "exigencia" de Ayuso a su equipo y porque su Gobierno "está cohesionado, no como el de Sánchez".

Un asunto al que ha dedicado más tiempo es el de la intención del ministerio de Mónica García es de ir a por Muface. Ha dicho que es "una de las muchas ocurrencias" que tiene García que pasa más tiempo "detrás de la pancarta". La ministra llegó a decir que iban a "eliminar Muface", pero "luego se dio cuenta de que tiene que continuar, quizá porque alguien le dijo que eran 1,5 millones de usuarios. Pasó el tiempo y ahora tienen que negociar la renovación". Uno de los que más atacó fue el "secretario de Estado que es un poco más sectario y dice que hay que acabar con Muface incendiando las cosas".

Sin embargo, "parece ser que están llegando a un acuerdo y que ese sistema va continuar. Lo que tienen que pensar cuando dan este tipo de noticias es que primero alarman al usuario de ese servicio y, luego, en la Sanidad podemos tener músculo para absorber a estos usuarios, pero hay que hacerlo con cabeza y con un procedimiento. Porque no puedes meter a 1,5 millones de usuarios en tu sistema sin que aumenten las listas de espera y se haga peor el servicio que le das al resto de ciudadanos que están dentro", ha explicado Fátima Matute.

Un "Tezanos para que interprete las listas de espera"

La consejera de Sanidad de la CAM ha hablado también de la polémica con las listas de espera en Madrid que tanto critica la izquierda. Ha asegurado que "seguimos liderando los mejores datos" de España. "Los datos que publicó el ministerio en junio la lista de espera quirúrgica es de 47 días, 74 menos que la media de España, mientras que en listas de espera para consultas son 60 días, 34 menos que la medida de España, y no nos conformamos", ha apuntado Matute. Cree que "como seguimos liderando a la ministra le sienta mal y aduce que se hace ingeniería con las listas y que va a cambiar la ley".

"Me hace gracia porque está validando los datos y si no está segura su obligación es auditarlo. Y, segundo, hay un Real Decreto en el que se pone específicamente cómo hay que medir y desde cuando hay que medir. No se puede hacer ingeniería. Madrid es la única CCAA que publica mensualmente, pero ella dice que lo va a rehacer y creo que lo que está buscando es ver cómo podemos tener peores datos. Que se lo dé a Tezanos para que lo interprete y ponga los datos que a ella le apetecería", ha argumentado.

"El Zendal está más que amortizado"

Fátima Matute ha comentado que le hace "mucha gracia" irónicamente que Mónica García con la cuestión del ELA intente ponerse medallas y, aún más, cuando se trata del Hospital Isabel Zendal que tanto criticó cuando era la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid. Ha recordado que "en la pandemia estuve allí intentando salvar vidas y me repugna cuando la izquierda utiliza lo que se hizo de forma excepcional para meterse con Ayuso o con el consejero que me precedía que hizo un magnífico trabajo. Estábamos ahí batiéndonos el cobre cuando otros estaban escondidos en un escaño en vez de estar salvando vidas", ha añadido.

Ha asegurado que "el Zendal está más que amortizado y sirvió para drenar pacientes de otros hospitales y salvar vidas. Salvó vidas porque no estábamos a otra cosa y ella estaba manifestándose con enfermos dentro ¿Ahora se intenta arredrar algún mérito?". Matute ha dicho que está "orgullosa" de haber "inaugurado con Ayuso ese centro diurno de ELA", sobre todo, "después de dos años" intentando aprobar una ley.

Cree que con el centro para tratar a los enfermos de ELA y otras innovaciones que tiene el Zendal hay que "dar sentido a este hospital que se construyó en tiempo récord y sigue teniendo el espíritu de hospital de emergencias porque si hay una catástrofe en 48h lo tenemos montado para que se convierta otra vez en un gran hospital para acoger a todo el mundo que lo necesite".

Falta de médicos en España

La consejera de Sanidad de la CAM ha hablado además de otro de los asuntos en los que la gestión de Mónica García al frente del ministerio de Sanidad se resiente como es la falta de médicos y de especialistas mientras siguen sin homologar los títulos de algunos países, sobre todo de Hispanoamérica. Ha dicho que este "es un ejemplo de que en los órdenes del día de la Comisión Interterritorial que tenemos que tratar cosas serias siempre les pedimos un plan nacional de recursos humanos y un plan especifico de Atención Primaria y todo se queda en tuits y en que va a crear una comisión o grupo de trabajo". "No queremos comisiones, estamos ahí sentados todos los consejeros con nuestros equipos técnicos para poner soluciones y no hay nada y sin embargo no hace otra cosa que es criticar y tirar piedras", ha lamentado.

"Somos conscientes de la falta de profesionales que hay" y "siempre podemos tomar medidas para que se formen más especialistas", ha indicado Matute. Cree que no sólo "hay que aumentar el número de plazas en la facultad de medicina, a lo mejor hay que hacerlo, pero llegas al MIR y no se pueden formar y se crea un cuello de botella". "Una de las cosas a corto plazo que he puesto encima de la mesa es que nuestros compañeros de Hispanoamérica que están formados que puedan hacerlo" ya que "tienen una formación brutal".

Según ha estimado son "unos 20.000" y que "una cosa que reclamamos es que estamos para facilitar los trámites burocráticos y que esa gente empieza a trabajar con nosotros" porque "vamos a necesitar más de 9.000". "Ahora otra de las ocurrencias de Mónica García es que iba a acelerar las homologaciones de Gambia. Son bienvenidos si están bien formados", ha añadido.

La gestión de la pandemia

Fátima Matute ha contado que la pandemia la vivió "como médico que la ha sufrido y, ahora, como consejera". "Puedo asegurar que en la CAM se hizo todo de forma exquisita y lo que no se pueden consentir son los ataques diarios que hay hacia la presidenta y su entorno respecto a un tema de corrupción que estaba cuando Illa era ministro de Sanidad y ahí hay algo que se está investigando y que nos tendrán que decir qué ocurrió", ha señalado.

"Estábamos todos sin llegar a los pacientes, sin material, porque se nos bloqueó desde el ministerio de Sanidad", ha contado. Sobre esta cuestión, ha dicho que "se pierde absolutamente el norte y que se nos ha olvidado que fue una situación para la que nadie estaba preparado". "Sabíamos que estaban haciendo todo lo posible y lo imposible. No había sanidad pública o privada, había sanidad, y nuestros médicos iban a las residencias. Nos fuimos a las residencias para ver como podemos hacerlo", ha recordado.

Sobre las muertes en las residencias de ancianos con las que la izquierda trata de culpar y derribar a Ayuso ha señalado que "eso ocurrió en el resto del territorio" y que Madrid "es donde menos personas fallecieron si lo compara con otras CCAA". En este sentido, ha apuntado que "nosotros no somos tan indignos de utilizar esas cifras y de utilizar a los muertos porque lo que hacíamos era salvar vidas con nuestros recursos. La gestión de nuestra presidenta porque salvó vidas y la economía".