Ayuso, a Lobato: "Le pido que el fango que no quiere que se eche en Valencia, no lo eche en las residencias de Madrid"

El de este jueves fue el primer pleno que se celebraba en la Asamblea de Madrid desde que la DANA arrasó Valencia y dejó seriamente afectadas zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía. Así, más de una semana después de la terrible tragedia – y cuando aún hay 93 personas desaparecidas – la sesión arrancó en la Cámara con un minuto de silencio y la lectura de una declaración institucional aprobada por unanimidad.

Hasta aquí llegó el clima de cordialidad en el hemiciclo. Vox y Más Madrid enturbiaron el ambiente de unidad política que en Madrid se había generado estos días cuando la presidenta informó a los portavoces de la oposición de los recursos que la Comunidad había puesto a disposición de los valencianos y tanto Juan Lobato (PSOE) como Manuela Bergerot (Más Madrid) cerraron filas entorno a esta decisión.

El socialista fue el único que mantuvo durante la sesión de control un tono contenido, mostrando asimismo cierto sentido de Estado. La pregunta que había registrado tenía que ver con el balance de estos 18 meses de legislatura, pero llegado su turno prefirió centrarse en la catástrofe provocada por el temporal. "Semana horrible (…), le reitero todo lo que le he dicho en público y en privado: todo mi apoyo para que Madrid siga haciendo todo el esfuerzo para apoyar a Valencia", arrancó.

Y "ojalá esto en Madrid nos sirva para mejorar la gestión de los avisos o emergencias sobre catástrofes que por desgracia cada vez van a ser más habituales, incluso la gestión del urbanismo en zonas inundables", deslizó. Pero fue el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pionero en lanzar este tipo de alertas en los móviles en 2023, cuando otra DANA arrasó algunas zonas de la región. En aquella ocasión el aviso llegó en tiempo y forma.

A partir de ese momento, Lobato pidió a los políticos "prudencia y responsabilidad" en sus declaraciones. "Yo desde luego no voy a aportar más fango y más barro al fango y barro que ya tienen las calles de Valencia". El socialista empatizó también con la indignación de los afectados cuando escuchan a los políticos "criticar, insultar o atacar". "Y es lógico el malestar general, la rabia que pueda haber", reconoció a la vez que opinó que el trabajo de los políticos "es dar la cara, escuchar, entender".

Y en este punto añadió: "Evidentemente, siempre hay un límite". Ese límite es la violencia, que es "intolerable y deslegitima al que la ejerce, la defiende y también al que no la condena". Los socialistas comenzaron a aplaudir y Lobato pidió entonces a la presidenta que se oponga frontalmente a "este intento de linchamiento a los Reyes, al presidente del Gobierno y al presidente de la Comunidad Valenciana. Creo que exige una condena unánime y contundente". En este punto, el portavoz del PSOE le reconoció a Ayuso haber sido "la primera" política del PP en condenar los ataques a las sedes de su partido, que se produjeron hace un año a raíz de la aprobación de la ley de amnistía. Así, añadió, "le pido que condene lo que sucedió este domingo, es muy importante que usted lo haga" porque "sabe la influencia que tienen sus palabras".

La jefa del Ejecutivo regional le agradeció el tono y su intención. Pero le hizo una petición: "Que el fango que no quiere que se eche en Valencia, no lo eche usted en las residencias de Madrid". Y dirigiéndose a Más Madrid agregó: "Ni ustedes". Y es que "hablan del daño, que no sólo es físico, es también psicológico y moral. Y a los geriatras, a los sanitarios, a las personas que estuvieron al frente de esta catástrofe siempre les niegan sus declaraciones de una manera absurda para tratar de retorcer un relato como dijo el delegado del Gobierno (José Manuel Franco). Y siguen año tras año. Así que si queremos hacer todos lo mismo y mostrar nuestra mejor cara, le animo a que empiece por ahí".

"No no todo gira alrededor de Sánchez"

Después fue el portavoz parlamentario del PP quien le afeó a Lobato que se manifieste y actúe como si no formase parte del PSOE. "Actúa como si no fueran con él los asuntos del PSOE, cuando su partido ha aprovechado lo peor de esta crisis para llevar a cabo una moción de censura en Requena y quitar a la alcaldesa del PP y poner al PSOE. Eso es una miseria moral", le recriminó Carlos Díaz Pache, que también recordó cómo se "pervirtió" el trabajo del Congreso, aprovechando la situación de emergencia para "no dar explicaciones pero sí para asaltar RTVE".

Pache destacó el clima de unidad y apoyo de la población hacia "nuestros compatriotas" afectados por la tragedia pero lamentó que en medio de esto apareciera "Pedro Sánchez a hacer lo que mejor sabe, que es provocar división, hacerse el protagonista e intentar ganar ventaja política".

"El presidente del Gobierno compareció en medio de una gran crisis y dijo ‘estoy bien’. Le pueden trasladar una cosa: no estábamos preocupados por él, no todo gira a su alrededor. Aquí hay muchas personas que están sufriendo y él no es siempre la prioridad", espetó a la bancada socialista. "Eso es narcisismo".

Asimismo, Pache recriminó que el presidente del Gobierno actúe como si Valencia fuera otro país o "como si él dirigiera una ONG que ofrece ayuda para quien la pudiera necesitar". "Y eso no es así", subrayó. "Él es el presidente del Gobierno central de una Nación que es España y debería ocuparse de los problemas y no delegarlos a los demás". "Eso es sectarismo, pensar que esto no va con él porque somos una nación de naciones y que cada uno ha de buscarse las lentejas, eso no es así".

"Y cuando en Paiporta, el Rey y el presidente de la Generalitat dieron la cara y se quedaron hablando con los vecinos, el presidente huyó y eso es cobardía". Pache recordó lo que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, escribió en un documento de trabajo y que el Ministerio publicó por error: "Este es nuestro momento", se podía leer en el folio de la ministra reunida para tratar los efectos de la DANA. "Sí, (es el momento) de irse", concluyó.