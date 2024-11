La Asamblea de Madrid acogió este jueves la sesión de control post Begoña Gómez. 24 horas después justas. Lejos de padecer una resaca paralizadora tras la intensa jornada de ayer, la izquierda en bloque se mostró más espídica de lo normal. Manuela Bergertot superó incluso sus propios umbrales de agitación y defendió con más ahínco al PSOE de lo que lo hubiera hecho el mismísimo Pedro Sánchez. Tal fue el histrionismo exteriorizado que Isabel Díaz Ayuso tuvo que pedir la ayuda del presidente de la Cámara, Enrique Ossorio. Lo hizo mientras trataba de responder al portavoz del PSOE, Juan Lobato.

"Me encantó cómo volvieron ayer a definir lo de ‘bueno, yo estoy bien’. Ya, es que no se trata de cómo están ustedes, se trata de cómo ustedes dejan los servicios públicos allá por donde pasan y es lo mismo que está ocurriendo ahora mismo con el caso de la Complutense", replicaba la presidenta en esos momentos, haciendo referencia al mensaje transmitido por Lobato tras la comparecencia de la mujer del presidente del Gobierno en la comisión de investigación.

"¿Tanto les interesa la universidad pública y la educación pública? Están haciendo lo mismo que con el feminismo y como con todas las instituciones: colonizarlas para utilizarlas a su servicio. Porque le voy a decir una cosa, la educación pública se tiene así misma y la universidad si hay algo que tiene es el prestigio. Y cuando se dan los títulos como churros - fue en ese momento cuando las voces de la oposición comenzaron a elevarse- y cuando se intenta llevar a un rector a la Complutense a decirle que yo le voy a dar un máster o una cátedra en un organismo público, es utilizar las instituciones, señorías". La bancada socialista y también la de Más Madrid rompió en aplausos. Fue su forma irónica de recordar, entre otros, el título de alumna ilustre que este centro educativo concedió a la que fue su alumna y ahora presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pero Ayuso elevó el tono y prosiguió: "Y todos ustedes han creado un entramado y un chiringuito de familiares y de negocios que podrían haberlo hecho en las empresas privadas y no en las públicas… tienen mucha cara". Hasta aquí. El griterío ahogaba su voz. Así, en un gesto poco usual por su parte, se volvió hacia Ossorio. El intercambio fue el que sigue:

A: "¡Por favor, presidente, paren el tiempo!"

O: "Por favor, señorías".

A: "Por favor, presidente, paren el tiempo. Le rogaría que me paren el tiempo, no me puedo defender. Presidente, no puedo hablar. Presidente, pido que pare el tiempo".

O: "Paremos el tiempo".

A: "Ruego defensa. No tienen ninguna educación y eso no se lo vamos a pedir a estas alturas pero no pueden tener la cara dura de colonizar todas las instituciones públicas de España, empezando por la Universidad".

O: "Presidenta, está parado el tiempo, ahora seguimos", indicó. Pero las protestas continuaron. "¿Te quieres callar?", se escuchó decir a un diputado que tenía su micrófono apagado. Ossorio explicó que "todos los grupos aplauden y, lógicamente, tienen derecho a ello pero no utilicen los aplausos para que no hablen los diputados". Comenzaron nuevas protestas: "No, no, no". El presidente de la Asamblea replicó: "Sí, sí, sí. Eso no lo pueden hacer. Yo comprendo que les haya gustado lo que ha dicho la presidenta y que la aplaudan pero no utilicen la prolongación de los aplausos para quitarla voz".