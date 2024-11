Nuevo choque frontal en la Sanidad madrileña: los sindicatos reclaman a Ayuso una indemnización sin precedentes

Todos los sindicatos presentes en la Sanidad pública madrileña - Amyts-SAE-SIETeSS CAM, CCOO, Satse, Csit Unión Profesional, UGT, CSIF y APSeMueve - han anunciado este jueves la presentación de una demanda histórica ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por sus "gravísimos y reiterados incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales de Atención Primaria", según denuncian en un comunicado conjunto.

La demanda que defiende a más de 15.000 trabajadores de Atención Primaria reclamará la mayor indemnización económica pedida contra una Administración porque, según alegan, no cuentan con "un verdadero plan de prevención de riesgos laborales". Hasta la fecha, señalan, ya hay numerosas sentencias individuales favorables a los profesionales ("más de cien") que obligan a la Comunidad de Madrid a indemnizar, por este motivo, con "hasta 8.000 euros a cada profesional afectado. Así, están convencidos de que, por la "irresponsabilidad" de la Consejería de Sanidad, la indemnización podría alcanzar una suma millonaria.

Según los sindicatos, la Comunidad de Madrid lleva incumpliendo en Atención Primaria la ley que desde 1995 obliga a establecer un mapa de riesgos, una planificación preventiva y un plan de prevención de riesgos laborales para sus profesionales. Las organizaciones sindicales demandantes vienen denunciando, desde hace años, cómo esta desprotección ha repercutido de forma muy negativa en la salud de los trabajadores de Atención Primaria, conduciéndoles a padecer problemas de salud tanto físicos como mentales.

"Nos hemos visto obligados a acudir a los tribunales para conseguir nuestro principal y único objetivo: preservar la seguridad y salud de todas las personas trabajadoras de Atención Primaria", han señalado todas las organizaciones sindicales demandantes. Asimismo, estas formaciones han lamentado la falta de actitud proactiva por parte de la Administración en la negociación "a pesar de nuestros esfuerzos e interés por alcanzar acuerdos", han apostillado. Por ello, esta demanda colectiva busca acabar con los que consideran "incumplimientos legales que ponen en grave riesgo a la totalidad de la plantilla de Atención Primaria".

Ayuso lamenta la ausencia de movilizaciones por Muface

Todo ello ocurre mientras, como telón de fondo, se encuentran los planes del Gobierno de Pedro Sánchez, al menos del Ministerio de Sanidad, para desmantelar Muface. Algo por lo que los sindicatos no se han puesto en pie de guerra, denunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, que hizo referencia a ello tanto en la sesión de control de este jueves en la Asamblea como después en un acto y a preguntas de la prensa sobre esta demanda.

"Me gustaría ver a los sindicatos manifestarse algún momento por lo que está sucediendo con Muface pues, de no hacerlo, empiezo a sospechar que ser sindicatos afiliados a partidos políticos les hace estar presos de intereses políticos y no de a quienes dicen defender", afirmó Isabel Díaz Ayuso. Antes, en la Cámara regional, dirigiéndose a la jefa de la oposición, Manuela Bergerot, reiteró su sorpresa por que no salgan "de una vez a defender a los funcionarios a los que les van a quitar su Muface, a 1 millón y medio de funcionarios y a sus familias. Porque los sindicatos, la mayoría de casta, son ustedes mismos, que son los que se colocan entre ustedes en la administración pública para montarle pollos al adversario mientras gobierna". "Y cuando luego ustedes - le espetó a Más Madrid- hunden los servicios públicos, se callan porque cobran de ustedes mismos y son los mismos. Son una casta".

La pandemia "frenó" las medidas a implantar

Por su parte, la Consejería que ahora dirige Fátima Matute puntualiza que dicho Plan existe desde el año 2019 y la planificación preventiva (las medidas concretas a implantar) se vieron frenadas por la pandemia en 2020. Aun así, se ha ido trabajado, hasta el día de hoy, y se continúa trabajando con una planificación concreta y exhaustiva durante todo este periodo, ya que los planes se actualizan y enriquecen cuando es necesario hacerlo, alegan.

La Consejería de Sanidad presentó el Plan Psicosocial y de protección laboral a los sindicatos, dotado de 197 medidas, en un comité extraordinario celebrado el pasado mes de junio y, según asegura, ha reiterado de nuevo en una convocatoria especial del Comité de Seguridad y Salud de Atención Primaria, celebrado el pasado mes de octubre.

Los datos que manejan señalan que gracias a esa planificación y al trabajo programado en materia de prevención de riesgos laborales y psicosociales, "se ha logrado reducir en un 7% las agresiones a los profesionales en Atención Primaria en lo que llevamos de año y respecto a 2023". Y para reforzar la tendencia a la baja, Atención Primaria ha puesto en marcha un programa para formar durante este mes de noviembre a 400 profesionales en el abordaje de conductas violentas con la participación de agentes expertos de la Policía Nacional.

Otro elemento de gran impacto, afirman, es la reducción de la carga de trabajo y por lo tanto una mejora psicosocial, gracias al descenso en un 40% de las vacantes de medicina de Familia de enero a septiembre de este año, coincidiendo con distintas medidas como los incentivos económicos para cubrir puestos de difícil cobertura, a lo que hay que añadir la implantación en todos los centros de salud de las agendas de absorción en Medicina que repercute en la aminoración de la presión asistencial. La Gerencia, no obstante, "continúa con otras iniciativas para alcanzar el 100% de los objetivos asistenciales".

Otro elemento de ayuda a los profesionales es la existencia desde 2021 de "la Consulta Laboral monográfica de factores de riesgos psicosocial", atendida por médicos de Trabajo y que tan solo el año pasado canalizó 2.417 peticiones, subrayan desde la Consejería que ponen en valor también que desde el año 2022 y hasta este mes de noviembre se han formado 2.800 profesionales en factores de riesgo psicosocial y se han impartido otras sesiones formativas sobre planes de acogida, prevención de agresiones, y en sesiones de liderazgo y convivencia.

Además, aseguran que la Gerencia Asistencial de Atención Primaria ha incrementado la seguridad de los centros sanitarios con un nuevo expediente en esta materia que incluye la instalación en 70 centros de salud de cámaras de vigilancia y a la vez, se ha reforzado el control o seguridad en todos los dispositivos de Atención Primaria y en específico en los PAC. "Cabe destacar que en enero del 2024 se planteó a los sindicatos en el Comité de Seguridad y Salud que realizaran y aportaran sus propuestas para enriquecer aún más el Plan, pero no contribuyeron con propuesta alguna", concluyen.