Ayuso denuncia una operación de Estado para destruirla

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, califica de "vergüenza" el Congreso del PSOE en Sevilla donde entran "entre aplausos" personas que han sido condenadas y están en la calle "de rositas, indultados por ellos mismos".

Ayuso también ha asegurado que lo que está ocurriendo en España es "gravísimo". "Lo que hemos conocido en estos días es que ha habido una operación de Estado contra un adversario político, que es algo impropio de un país miembro de la Unión Europea. No se concibe que haya habido tal corrupción de Estado, de manera que todos los poderes se han organizado desde el Presidente, pasando por el Fiscal General del Estado, la abogada del Estado, fiscales y funcionarios que nos querían mandar gotitas de cianuro".

A eso hay que añadirle, ha continuado la titular del Ejecutivo autonómico, que casi todos los ministerios "han estado también pasándose papeles, la Agencia Tributaria y también una serie de medios de comunicación que, saltándose todas las normas, han llegado a filtrar datos personales que ni siquiera estaban dentro de una inspección fiscal". "Y esto es intolerable. En cualquier país de la Unión Europea este Gobierno entero estaría en la mismísima calle", ha apostillado.

"Ya no sé qué va a ser lo siguiente, que nos espíen los teléfonos, que nos sigan por la calle o que se empiecen a inflar censos. Todo vale con tal de no perder el poder y eso que dicen de que no gobierna la derecha. Eso sí, si tú gobiernas con la derecha vasca, catalana, con la extrema derecha europea, te vale", ha proseguido. Díaz Ayuso ha concluido que el Gobierno ha decidido situarse "por encima de la ley".