Ayuso celebra el Día de la Constitución sin el delegado de Sánchez en Madrid: los puentes con el Gobierno están rotos

Los puentes entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo Isabel Díaz Ayuso están completamente rotos y este martes volverá a quedar de manifiesto con la ausencia del delegado Francisco Martín en el tradicional acto del Día de la Constitución que organiza la Puerta del Sol.

Hasta el año pasado, la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno compartían la convocatoria del acto institucional en al Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, para festejar la Carta Magna. Pero tras la experiencia del año pasado, la Comunidad ha decidido dar un nuevo formato al evento, en el que no entraría ningún discurso oficial del delegado. Esto ha provocado que el delegado decidiera borrarse del mismo y organizar otro acto alternativo, que tendrá lugar un día después, el miércoles, en la Galería de Colecciones Reales.

Y es que hace un año el kilómetro cero fue el escenario de un campo de batalla dialéctico entre Ayuso y Martín. Esto sumado a la situación rocambolesca vivida con Félix Bolaños durante la celebración del Dos de Mayo y los últimos desencuentros de la presidenta con Pedro Sánchez, llevaron a la Comunidad a imprimir un nuevo carácter a la celebración de este día.

La decisión se tomó antes de que trascendiera la operación de Estado orquestada desde el Gobierno para acabar con ella: el correo con los datos reservados de su pareja, que estaba en poder de la Fiscalía, fue a parar al Gabinete de la Presidencia del Gobierno y desde ahí se involucró al líder de los socialistas madrileños para que lo usara contra Ayuso en la Asamblea el 14 de marzo. Juan Lobato acudió a un notario a principios de noviembre después de que el Tribunal Supremo ordenara el registro de los despachos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ambos imputados. La revelación de este hecho por parte de ABC ocasionó, por un lado, la citación de Lobato ante el Alto Tribunal para que declarara en calidad de testigo; por otro, su dimisión como secretario general del PSOE Madrid.

Así las cosas, Lobato tampoco acudirá a Sol este martes. En su lugar asistirá el nuevo portavoz del PSOE en la Asamblea, Jesús Celada, que confirmó este lunes su asistencia. También irá al acto del delegado del Gobierno. "No son paralelos, se puede ir a los dos", justificó el socialista.

"Normal que el representante de una organización mafiosa no hable"

"El acto tradicional es en la Puerta del Sol. Allí estaremos todos, celebrando la vigencia de la Constitución, defendiendo a la Constitución de todos sus ataques y si el delegado del Gobierno no tiene intervención en este acto yo lo comprendo", dijo por su parte el portavoz parlamentario de los populares madrileños. "No es el momento de que el Gobierno, que ataca de manera sistemática no sólo a la Comunidad de Madrid y a los madrileños sino de una manera muy personal y delictiva a la presidenta, tenga voz en un acto de la Comunidad de Madrid", añadió Carlos Díaz Pache.

"Aunque no me corresponde la organización ni los detalles de este evento, me parece absolutamente normal y de lo más razonable que el representante de una organización mafiosa no hable en un acto que organizan las víctimas de esos ataques", razonó Pache que zanjó la cuestión esperando que el Gobierno de España no se sume tanto a la celebración sino a "la defensa de la Constitución y, por tanto, cesen los ataques que desde el Gobierno le dirigen".

El alcalde de la capital, que también acude este martes a Sol, recordó a Martín que los actos institucionales para celebrar el Día de la Constitución los que organizan las comunidades autónomas. "Hay que recordarle al delegado del Gobierno que la presidenta de la comunidad autónoma es la representante ordinaria del Gobierno de la nación en el territorio de la comunidad autónoma", dijo José Luis Martínez Almeida, quien tampoco acudirá el miércoles al evento alternativo.

El acto arrancará a las 11.30 y contará con la asistencia de más de 300 invitados. Además de Díaz Ayuso, en el acto intervendrán Javier Pulido, el padre de la niña de Canet (Cataluña) que fue acosada tras conseguir que la justicia le reconociera su derecho a cursar un 25% de castellano en la escuela. También participará el político Francisco Vázquez para proyectar un análisis desde el punto de vista jurídico de la la Carta Magna.

El toque musical lo pondrán la Orquesta Filarmónica de exiliados venezolanos y el dúo peruano formado por Alejandro y Maria Laura, afectados por la DANA de Valencia y con cuya actuación la Comunidad de Madrid quiere hacer un homenaje a todas las víctimas de esta catástrofe y mandar un mensaje de apoyo y esperanza. Coincidiendo, además, con el Día de las Personas con Discapacidad, debutará la banda de Rock a la Par, integrada por músicos con discapacidad intelectual: Pablo, Álvaro C, Ignacio, Enrique, Laura, Dani, Álvaro L, Daniel y Rodrigo.