Alfonso Serrano: "Si fuera Óscar López, me preocuparía más de mi futuro judicial antes que de mi futuro político"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, formalizó su candidatura para suceder a Juan Lobato como secretario general del PSOE en Madrid con ataques a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en pleno escándalo por la utilización de los datos privados de su novio para atacarla desde el Palacio de la Moncloa.

Esa filtración ha llevado a la imputación al fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, uno de los eslabones de una cadena que podría llegar al Palacio de la Moncloa y al propio Óscar López. El ahora ministro era jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se produjo la filtración y su propia jefa de gabinete, Pilar Sánchez Acera, fue la que se la envió a Juan Lobato.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha analizado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el paso adelante de Óscar López para suceder a Lobato tras su dimisión y el pulso a Moncloa, el papel de Sánchez Acera en la filtración y la imputación del fiscal general del Estado de Pedro Sánchez. Serrano ha dicho que no sabe lo que está "en la cabeza del presidente más allá de perjudicar a la Comunidad de Madrid, atacar sus intereses y los de la propia presidenta".

"Lo que ha hecho Sánchez es quitar a alguien que le incomodaba, el señor Lobato, para poner a uno de los suyos, un auténtico perro de presa, cuya tarea básicamente va a ser para atacar a la CAM y la presidenta", ha añadido Alfonso Serrano. El secretario general del PP de Madrid ha apuntado que "si eso le va a llevar a ser candidato finalmente lo desconocemos, si lo que trata es de desgastase y quemarse no sé como llegará a 2027".

Alfonso Serrano ha indicado que "el PSOE primero tiene que hacer ese Congreso, aunque sea a la norcoreana porque parece ser que Óscar López es el candidato, y, luego, ellos tienen su propio proceso de primarias interno de cara a la elección de candidaturas". Ha señalado que "queda mucho" para que López sea elegido como candidato para tratar de arrebatar la Comunidad de Madrid a Ayuso y ha destacado que si él fuera Óscar López "me preocuparía más de mi futuro judicial antes que de mi futuro político en Madrid".

Estrategia fallida del PSOE en Madrid

El secretario de organización del PP de Madrid ha comentado que en "la trayectoria de Pedro Sánchez se ha dedicado a machacar a toda la gente que empezó con él" y ha echado por tierra la estrategia del PSOE "de traer un ministro a Madrid" para hacer frente al PP. Lo intentó con "Morán, Gabilondo, Trinidad Jiménez o Miguel Sebastián yo no sé si es que a la quinta, la sexta o la séptima va a funcionar lo que nunca ha funcionado".

Ha destacado que la "trayectoria" de Óscar López como candidato electoral en distintos puestos "se cuenta por derrotas" sea "en Castilla y León o en Valladolid, León, Segovia… y, ahora, le tenemos aquí en Madrid, pero a nosotros nos da exactamente igual porque el problema del PSOE no es de liderazgos, es de proyectos". Ha explicado que los socialistas "no tienen proyectos para Madrid y lo único que hacen es atacarnos". "Cuando ha tenido que elegir entre defender los intereses de Madrid o los de Pedro Sánchez siempre el líder socialista de turno ha elegido defender a Pedro Sánchez y así no pueden representar al conjunto de los madrileños", ha apuntado.

Sánchez Acera, la "persona de máxima confianza" de López

Alfonso Serrano ha contado quién es Pilar Sánchez Acera, la persona que envió a Juan Lobato los datos privados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid que salieron de la Fiscalía General del Estado. Ha dicho que "es fichada como jefa de gabinete de Óscar López en enero de 2023, luego la hace consejera de Loterías para darle un complemento; luego la mete en las listas al Congreso por Madrid y no sale de diputada". "Una vez que se forma gobierno, Óscar López la vuelve a nombrar jefa de gabinete suya y la mete de consejera de Paradores para que se lleve un complemento", ha apuntado el secretario general del PP de Madrid que ha recordado que esta mujer "está íntimamente ligada, es la persona de máxima confianza del jefe de gabinete que sólo tiene por encima al presidente del Gobierno".

"En ese contexto no hay nadie en España, salvo los voceros del Gobierno y los que todavía lo defienden, capaz de creer que una asesora de Moncloa con ese nivel de dependencia de su jefe de gabinete se haga con el correo de un particular al que ha accedido el fiscal general del Estado en su cuenta de Gmail", ha dicho Alfonso Serrano. "Que se haga con eso, se lo pase a un compañero en Madrid sin que lo sepa su jefe. Es evidente que nadie se lo cree", ha apuntado.

Una actuación "totalitaria" contra un particular

El secretario general del PP de Madrid también ha comentado el papel del fiscal general el Estado de Pedro Sánchez, Álvaro García Ortiz, que está imputado por la filtración de los datos privados de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz está intentando desacreditar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como método de defensa jurídica. Serrano ha dicho que "el fiscal general del Estado, como dijo Pedro Sánchez, depende de quien depende, que es Sánchez".

"Lo que pasa es que el fiscal general del Estado ha pensado que los jueces del Tribunal Supremo también dependen de Sánchez y del propio fiscal y, evidentemente, son independientes", ha expuesto Alfonso Serrano. El político del PP cree que lo que estaña sucediendo "es tremendo". "En la polémica de las filtraciones de los correos obviamos un hecho fundamental y objetivo que aparece en ese informe de la UCO que es que el el día 8 de marzo se le entrega todo el expediente fiscal y tributario al fiscal general del Estado a su cuenta de Gmail. Eso es un hecho incontestable al igual que cuatro días después El Diario filtra a primera hora de la mañana información de ese expediente tributario incluso antes de que le llegue al propio interesado, que es la pareja de la señora Ayuso", ha explicado.

Alfonso Serrano ha apuntado que "en los correos y mensajes interceptados la propia fiscal de Madrid reconoce que esa información, que ella misma le pasó entera al fiscal general del Estado, había aparecido en los medios de comunicación". "En la historia de la democracia no hemos visto un caso en el que el que tiene que proteger los derechos de los ciudadanos, en este caso de un particular, y sus datos privados, que son los más sensibles, los utilice, los destroce, los desmenuce y los esparza para dañar el honor de este particular y así atacar o debilitar a una adversaria política. Esto no es democrático, es de totalitarios y es lo que tenemos al frente del Gobierno de España", ha destacado.

"En Madrid, no nos vamos a callar"

Serrano ha señalado que ministros y cargos socialistas "están todos preocupados de qué hay en el móvil del fiscal general del Estado", porque "todo lo que estamos conociendo da pie a pensar que Aldama no sólo es una pieza fundamental, sino un elemento claro": "¿Por qué una empresa como Globalia contrata al presidente del Zamora para que le haga la intermediación o consiga recuperar su deuda venezolana, y lo que no ha conseguido en años, le hace firmar un contrato de que lo va a conseguir en tres meses? Porque era la persona y había que revestirlo con un contrato".

El secretario general del PP de Madrid ha denunciado que Sánchez y su Gobierno están "traspasando líneas en las que todo vale contra todos" ha instado a los demócratas a "denunciar el conjunto de barbaridades que están haciendo". "Desde luego, nosotros, en Madrid, no nos vamos a callar", ha añadido.

Volviendo a Óscar López, aventura que hará "mucho ruido", aunque que un ministro ataque a Ayuso no le sorprende en absoluto: "Tenemos cinco años de experiencia. Si yo fuera Óscar López, me preocuparía más de mi futuro judicial. Ahí hay un reenviado". Finalmente, se ha referido a las comparecencias de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid y a la de su representante en el Senado: "Demuestran que tienen mucho que callar. (…) Es evidente que tienen muchísimo que tapar. En el caso de la señora Gómez y la Complutense, está claro que puede haber varios delitos".