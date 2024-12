Los detalles del extraño secuestro exprés con botín insignificante registrado en Madrid

La Policía Nacional investiga un extraño secuestro exprés registrado el pasado 9 de diciembre alrededor de las 23.15 horas en un garaje comunitario del distrito madrileño de Fuencarral, según se recoge en la denuncia de la víctima. Un varón que fue interceptado en el interior del parking por dos personas que se subieron a su vehículo y le llevaron a un cajero. Sin embargo, no ocurrió lo que cabía esperar en esa situación: que sus captores le hicieran sacar la mayor cantidad de dinero posible de dinero y se dieran a la fuga.

Por lo que el denunciante explicó en sede policial, la escena inicial pintaba peor de lo que realmente fue. Cuando entró en el subterráneo, él vio que dos individuos pasaron tras él. Eran los mismos que poco después se le acercaron -cuando se bajó del coche- para "solicitarle sus efectos personales". "Cartera, reloj y teléfono", detallan fuentes de la investigación a Libertad Digital. A continuación, le hacen entrar de nuevo en el vehículo y se suben ellos con él. "Van todos juntos, incluyendo al denunciante", nos explican. "Y se dirigen cajero automático".

Lo que pasa a continuación es lo que no encaja con el secuestro exprés. "No nos consta que se hiciera extracción alguna posteriormente", añaden. Por algún motivo, que se está investigando, deciden volver a las inmediaciones del lugar en el que interceptaron a su objetivo y abandonar el vehículo, "con la víctima dentro, a escasos metros del garaje". Los ladrones, que huyeron a pie, sólo se llevaron su reloj y el efectivo que llevaba en la cartera.

Ni armas, ni amenazas

De hecho, una vez retiraron el dinero que portaba, le devolvieron la billetera junto con el resto de sus efectos personales. En todo momento la actitud de los presuntos secuestradores fue serena y no hubo intimidación. O, al menos, no consta en la denuncia.

"El denunciante en ningún momento cuando comparece en sede policial manifiesta que se le amenazaran con un arma blanca", matizan las mismas fuentes en referencia a la información publicada al respecto en otros medios de comunicación.

Continúa la investigación

"Hay cosas que han salido que no son correctas", nos aseguran. No obstante, reconocen que el desenlace del supuesto secuestro exprés es sorprendente. De momento, los presuntos secuestradores no han sido identificados y la investigación continúa abierta.

"Se están agotando las averiguaciones para comprobar la veracidad de los hechos denunciados y detener a los responsables", nos indican. Pero -insisten- en este caso no hay encapuchados, ni armas ni han sacado dinero de la cuenta del denunciante en el cajero.