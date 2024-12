Ayuso se prepara ya para la gran batalla económica con Sánchez que traerá el 2025: "Necesita estrangular Madrid"

El 2024 concluyó con una certeza acerca de los planes de Pedro Sánchez sobre el nuevo modelo de financiación que quiere imponer a partir de enero: limitará la autonomía fiscal de las autonomías con la vista fija en Madrid, por un lado, y en satisfacer las exigencias de ERC con el "cupo catalán", por otro. Así se lo trasladó a puerta cerrada el presidente del Gobierno a los líderes regionales en la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander hace hoy dos semanas.

El presidente les esbozó algunos de los aspectos de la reforma que quiere abordar este mes de enero en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, uno, en concreto captó la atención de los presidentes autonómicos, especialmente de Isabel Díaz Ayuso. Sánchez dijo que su plan está condicionado a "delimitar espacios fiscales de cada nivel de Gobierno"; esto es, intentar acabar con el "dumping fiscal" que, a juicio de los socialistas, realiza la Comunidad de Madrid al resto de autonomías.

Así, tras una cierta tregua navideña, la presidenta regional coge fuerzas para la próxima gran batalla contra Sánchez, ésta de gran calado puesto que los planes del Gobierno central suponen todo un misil contra el modelo que los madrileños vienen escogiendo de manera ininterrumpida desde 1995. "Estamos preparados para este 2025, que comenzará lleno de mentiras y ataques a todo aquello que da sentido a nuestra Nación", aseguró Ayuso en la rueda de prensa que ofreció este jueves, donde hizo balance del año que ya acaba.

Durante toda la intervención de la presidenta sobrevoló esta nueva batalla, que empezará a librarse en los primeros compases del año nuevo. "Sánchez necesita estrangular Madrid y descapitalizar España, en una huida hacia adelante donde ya no oculta sus obsesiones contra la Comunidad de Madrid, lo que acaban pagando los madrileños", advirtió Ayuso mientras subrayaba que "a ninguna nación del mundo le ha ido mejor atacando su capital".

"El Gobierno desprecia las competencias autonómicas y las políticas liberales que los madrileños han elegido claramente en las urnas", denunció la presidenta para quien este nuevo ataque que se prepara "no será sólo una cuestión de dinero", algo que Madrid lleva "soportando muchos años a través de la infrafinanciación de la región y de proyectos vitales para ella" y "negando que hoy somos un millón y medio más de madrileños que no computan para el Gobierno, no existen", lamentó.

Y es que, según su análisis, "Sánchez necesita vender la política española hoy como si de un campo de batalla se tratara, alimentando un enemigo con el que confrontar para alimentar su muro inventado y justificar meter la mano en los bolsillos de los madrileños, a los que llama ‘ricos’ de manera insultante". Pero esa "obsesión personal" con Madrid "va a costar la imputación, y probablemente la condena, de algunos de sus más cercanos colaboradores, empezando por el propio fiscal general del Estado, lo que no ocurre en democracia alguna", auguró la presidenta.

Sánchez "no soporta que Madrid sea la locomotora económica del país; que seamos los que más empleo, empresas e inversión generamos; que seamos los que, con menos impuestos, más recaudamos; que seamos la región más de moda del mundo, con los mayores índices de libertad y prosperidad", afirmó.

Es por eso que "nos están cortando la energía y el agua impidiendo que Administración y empresas planifiquemos a futuro; por eso empiezan a apagar museos nacionales y cerrar salas, o se los llevan; por eso permiten el colapso del Cercanías; por eso no planifican ni controlan la inmigración; por eso negocian por detrás con otras comunidades, para enfrentarlas a Madrid; por eso provocan rebeliones de sectores públicos concretos contra el Gobierno de la Comunidad, al mismo tiempo que el Estado deja de cumplir sus obligaciones; por eso intervienen de facto nuestra autonomía financiera o educativa; por eso tratan de imponernos sablazos a impuestos contra nuestra autonomía fiscal, la que nos funciona como región internacional".

Todos los barones del PP se opondrán, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a cualquier armonización al alza de los impuestos autonómicos. Pero al Ministerio de Hacienda le vale con que una sola autonomía apoye su propuesta, ya que, según el reglamento del este Consejo "dispone del mismo número de votos que posean las comunidades y ciudades autónomas que formen parte del Consejo". Así las cosas, con que Cataluña le respalde, podrá aprobar cualquier acuerdo.

La presidenta también se refirió a Muface para tratar de tranquilizar a los funcionarios que se acogen al actual sistema de mutualismo administrativo. "Si son abandonados" por el Gobierno central, la Comunidad de Madrid les dará "la cobertura que merecen", señaló Ayuso.

Por lo demás, la presidenta realizó un balance con las principales medidas aprobadas durante este año y avanzó las principales líneas estratégicas del 2025: estrenará 9 bajadas de impuestos centradas en la vivienda; entregará 3.000 nuevos pisos de alquiler a precio asequible en el primer semestre del año; comenzará a construir la Ciudad de la Justicia; también se iniciarán las obras del intercambiador de Conde Casal y la ampliación de la Línea 5 de Metro; abrirá el primer centro en España para hombres víctimas de violencia sexual o aprobará la nueva normativa para proteger a los jóvenes de los derivados de la marihuana, entre otras muchas.

"Nosotros, como el rey Felipe VI, defendemos que ‘todo lo que hemos alcanzado juntos nace de la fuerza de la unión. Y la fuerza de esa unidad es la que nos permitirá llegar más lejos y mejor en un mundo que no acepta ni la debilidad ni la división de las sociedades’. Y así es como entendemos la política en la Comunidad de Madrid, región capital de España", sostuvo la presidenta.