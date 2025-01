Almeida ve de "Club de la Comedia" que los sindicatos protesten contra el PP y "no contra el Gobierno" por el ómnibus

José Luis Martínez-Almeida ha comparado este lunes con un "monólogo del Club de la Comedia" la decisión de los sindicatos de convocar movilizaciones "contra la oposición" y no "contra el Gobierno" el próximo 2 de febrero, tras el rechazo del decreto ómnibus en el Congreso. Según el alcalde, la situación es "insuperable de verdad".

"Van a un monólogo del Club de la Comedia y dicen: miren, nos vamos a manifestar porque no ha salido adelante un decreto, pero nos vamos a manifestar contra la oposición, no contra el Gobierno", ha afirmado en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Almeida también se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordándole que no necesita recurrir a esfuerzos extremos para garantizar la revalorización de las pensiones. Según el alcalde, bastaría con que se aprobara la propuesta de ley presentada por el Partido Popular. "No hace falta exagerar o generar más tensión. No es necesario seguir engañando a la ciudadanía", ha dicho, añadiendo que "es una falta de respeto para los pensionistas".

Durante el evento, al que también ha asistido Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Pedro Rollán, presidente del Senado; Elías Bendodo, vicesecretario del PP; Borja Sémper, portavoz nacional del partido; y la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, entre otros, Almeida ha destacado lo que ha denominado "Momento Madrid", una etapa de crecimiento y reconocimiento internacional que, según él, ha consolidado a la capital como un modelo de prosperidad. "Hace año y medio decíamos que Madrid brillaba con luz propia. Hoy seguimos viviendo ese momento Madrid: una ciudad envidiada, reconocida y admirada", ha afirmado.

Respecto a la vivienda, ha reconocido que el problema no tiene una solución inmediata ni "mágica", aunque ha insistido que Madrid será "la primera ciudad europea en la creación de vivienda asequible" gracias a medidas como la reducción de trámites e impuestos. En esta línea, ha instado a su partido a que "no nos deben importar las zancadillas del Gobierno", porque, según ha defendido, las medidas del PP van en la dirección correcta.

En el turno de preguntas ha respondido Yolanda Díaz, que le había pedido que "piense en su país" tras anunciar éste que va a ser padre junto a su mujer Teresa Urquijo. "Cuando uno está tranquilo, feliz y sereno, esos comentarios me son indiferentes. Pero si una estuviera tranquila, feliz y serena, no haría esos comentarios", ha contestado a la vicepresidenta.

Respecto al soterramiento de la A-5, Almeida ha defendido el progreso del proyecto pese a las "predicciones apocalípticas" de la oposición. "Sí hay incidencias, pero el plan está funcionando. Seguimos trabajando para cumplir los plazos, y a finales de 2026 las afecciones estarán resueltas", ha asegurado.

Un Gobierno en estado terminal

El alcalde también ha abordado el fin de las ayudas al transporte público tras el rechazo del ómnibus, confirmando que el Ayuntamiento seguirá la misma línea que la Comunidad de Madrid, que ha asegurado que mantendrá los descuentos "de momento". En este contexto, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno central como "una prueba más de que el problema es Pedro Sánchez".

Sobre el borrado del teléfono móvil del Fiscal General del Estado, citado para declarar este miércoles como investigado ante el magistrado Ángel Hurtado, ha sido contundente al señalar que un hecho así es inadmisible en una democracia: "No puede seguir ni un minuto más en su cargo". Además, ha dicho que "no hay quien crea" la justificación de que el borrado respondiera a un protocolo de seguridad. "A un protocolo de seguridad monclotiva", ha bromeado.

En el final del desayuno, Almeida ha definido al Gobierno como un Ejecutivo en estado terminal. "Es una agonía. Están en el momento más peligroso porque, cuanto más cerca ven el final, más se revuelven", ha sentenciado.