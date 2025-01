Madrid ha expresado su firme rechazo a la gestión del Gobierno respecto a la situación de los mutualistas de Muface. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha denunciado este lunes que más de 1,5 millones de personas se encuentran en una especie de "limbo" sanitario desde hace tres meses, lo que ha considerado "un claro ejemplo del fracaso y de la fractura" dentro del Ejecutivo.

Desde el Hospital Gregorio Marañón, Matute ha señalado que este es el tercer intento de licitación en los últimos meses, y ha criticado que el Gobierno no haya previsto este escenario desde el inicio. En sus declaraciones, también ha denunciado la falta de coordinación entre el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, liderado por Óscar López, y el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García. Según la consejera, esta desorganización responde a "un sectarismo ideológico e irracional" que está perjudicando a los mutualistas y a un desconocimiento de los sistemas sanitarios.

Matute ha asegurado que desde Madrid no van a "abandonar" a todas estas personas afectadas, sosteniendo que van a tener una asistencia asegurada "de excelencia", con el que ha denominado "Muface a la madrileña".

Así, ha exigido que dejen de "marear" a los mutualistas y den una solución inminente. "No puede ser que se tenga un sistema de 1,5 millones de mutualistas en un limbo de no saber qué va a pasar con ellos durante tres meses. Es la tercera licitación que van a hacer porque no lo han pensado desde el principio", ha reclamado.

"¿Cuándo hemos visto una reunión de ambos?", se ha preguntado Matute, explicando que si ambos están "involucrados" resulta esencial "que se pongan de acuerdo de una vez". En este sentido, ha criticado que sean "opositores" en vez de "gobernantes", algo que, a su jucio, les aleja del verdadero objetivo de su trabajo: mejorar la vida de las personas.

Matute ha finalizado sus críticas acusando al Gobierno de "tres meses de inacción y fracaso", sin gobernar y solo "resistiendo". Con tono contundente, ha insistido en la necesidad de abandonar este escenario y dialogar "para mejorar la vida de las personas".

Tensionar la Sanidad pública para achacarlo a las Comunidades Autónomas

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha señalado que ambos partidos —en referencia a Más Madrid y PSOE— están "haciendo política con la salud de la gente" y ha expresado su sorpresa al ver que Mónica García, quien se ha presentado como la defensora de la Sanidad pública, y Óscar López sean los responsables de este "ataque" directo a la Sanidad pública, en especial a la de Madrid, que, según él, sería la más perjudicada.

"Lo que quieren es acabar tensionando la Sanidad pública y que reciba cientos de miles de nuevos pacientes de manera desordenada provocando el empeoramiento de la calidad asistencial y los retrasos para después achacarlo a las Comunidades Autónomas", ha dicho, denunciando que "quieren hundir un modelo que ha funcionado durante 50 años".