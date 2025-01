Pilar Sánchez Acera tendrá "un papel importante" en la nueva ejecutiva de Óscar López a pesar de su situación comprometida. La que fuera jefa de Gabinete del ministro de Transformación Digital y Función Pública, cuando éste ostentaba el cargo de jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, fue la persona que filtró a Juan Lobato el email con los datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, que se investiga en el Tribunal Supremo y en donde están imputados por un presunto delito de revelación de secretos el fiscal general del Estado y algunos de sus más estrechos colaboradores.

El anterior líder de los socialistas madrileños acudió a una notaría a depositar los mensajes que se había intercambiado por WhatsApp con Sánchez Acera el pasado 14 de marzo. En el momento en que ABC publicó este hecho se produjeron dos consecuencias directas: la citación de Lobato para que declarara como testigo ante el juez instructor Ángel Hurtado y su dimisión al frente del PSOE-M.

El magistrado aún no ha citado a declarar a Sánchez Acera pero este extremo no está descartado. Lo que sí cree Hurtado es que hay elementos suficientes para sostener en este momento que el correo electrónico, fechado el 2 de febrero de 2024, que el abogado de la pareja de la presidenta envió al fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, "circuló" también "con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno" y de ahí se trasladó al medio Elplural.com.

Una vez que este email llega a Presidencia del Gobierno se pone a disposición del entonces líder del PSOE en Madrid para que "hiciera uso de él, con una clara finalidad política", durante la intervención que tendría lugar esa mañana del 14 de marzo en la Asamblea de Madrid. Para sostener esto, el juez se vale del análisis que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) realizó del móvil de Lobato.

Este es el contexto en el que se produce esta demostración de confianza y este espaldarazo de López a su mano derecha. Voces socialistas han indicado, incluso, que dentro de la federación se da por hecho que será ella la 'número 2' de López en la Ejecutiva regional con el cargo de secretaria de Organización. Y es que tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como el PP que preside Isabel Díaz Ayuso dan por hecho que el ahora ministro y secretario general de los socialistas madrileños estaba detrás de esa filtración que materializó Sánchez Acera.

Estas voces no eluden señalar los riesgos que podría suponer que le acabara afectando la causa del fiscal general. Aún así remarcan que no ha sido encauzada y que es una figura contra la que se ha cargado desde el PP de Ayuso pero que no se ha conseguido tumbar. De hecho, el PSOE defiende que no hay caso contra el fiscal sino que el delito reside en el novio de la presidenta, por lo que tampoco habría nada contra Sánchez Acera a quien consideran con galones suficientes para ostentar este cargo.

Fue concejala del Ayuntamiento de Alcobendas (1999-2007), diputada en la Asamblea de Madrid (2007-2011 y 2015-2019) donde ejerció como portavoz adjunta y también se presentó como candidata a Secretaría General del PSOE-M en 2012 contra Tomás Gómez perdiendo con un 40,8% de los votos. En la ejecutiva de Lobato era la secretaria institucional.

Desembarco de los pesos pesados del sanchismo

De este cónclave del PSOE de Madrid, que se celebrará en la Universidad Carlos III, saldrán las líneas maestras de la federación madrileña y también la cúpula que acompañará a Óscar López de cara a las elecciones de 2027 en las que el ministro tratará de que el PSOE vuelva a encabezar la Real Casa de Correos tras treinta años de sequía.

Esta ejecutiva se conocerá el domingo y en ella se buscará cubrir un "triple objetivo": que nadie quede fuera y se proyecte unidad, buscar a los mejores "sobre todo en áreas importantes" y que haya representación de las distintas zonas geográficas de la región. Para esta tarea han afirmado que no ha mirado "de dónde viene cada uno" y han confirmado que habrá gente "de una etapa y de otra", en referencia a aquellos que ostentaron posiciones de poder bajo la Secretaría General de Juan Lobato. El objetivo según han explicado a Europa Press fuentes del partido ha sido respetar "sensibilidades" y un trabajo "conjunto" para remar hacia los comicios.

El aterrizaje de uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez en Madrid implicará también cambios en el grupo parlamentario de la Asamblea. Como el ministro no es diputado, en la Cámara regional dan por hecho que busca a un nuevo portavoz y apuntan a que podría tratarse de una mujer capaz de plantarle cara a la presidenta madrileña, según informa El País. Tras la etapa de transición que ha encabezado Jesús Celada, han surgido, entre otros, los nombres de Mar Espinar, muy próxima al caído Lobato; Marta Bernardo, que saltó a la palestra por comparar a Begoña Gómez con Freddie Mercury; y Lorena Morales, muy combativa en todo lo que tiene que ver con las residencias de ancianos.

Durante el congreso tomarán la palabra las secretarias generales de CCOO y UGT Madrid, Paloma López y Susana Huertas respectivamente, y la secretaria general de las Juventudes Socialistas madrileñas, Aránzazu Figueroa. También el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el secretario de Organización del PSOE nacional, Santos Cerdán; la alcaldesa de París, Anne Hidalgo; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, a quien consideran ejemplo de "la mejor política" de "unir y servir". "Es el contraejemplo perfecto de Ayuso, es el entendimiento, es la buena gestión, el talante... Lo contrario de la propuesta siempre hiperventilada", plantean. Creen que con esta presencia se lanza una imagen de lo que podría ser una Cataluña y un Madrid "colaborando como dos motores fundamentales" para España.

Zapatero y ‘La izquierda valiente’

También hablará la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un diálogo sobre La izquierda valiente, que busca explicar el eslogan de este Congreso, el "mensaje nítido de izquierdas". Se busca también proyectar una izquierda "que no se calla y que contesta lo que tiene que contestar", especialmente a Ayuso, contraponiendo su "batalla cultural de socialismo o libertad" en la que "todo es bolivariano" a las políticas del Gobierno que han demostrado "lo contrario".

El domingo se conocerá la nueva ejecutiva y el cierre del Congreso estará en manos de Óscar López y del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.