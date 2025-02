Óscar López se presenta en sociedad contra Ayuso: "A los socialistas también nos gusta tomar cañas"

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública y secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, se ha presentado este sábado ante los afiliados del PSOE-M como supuesto candidato a las próximas elecciones autonómicas de 2027 y, según él, próximo presidente de la Comunidad de Madrid haciendo gala de política responsable frente a la "antipolítica" que, a su juicio, realiza la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "A los socialistas también nos gusta tomar cañas", ha espetado durante su discurso.

"¿Cuál es su truco —el de Ayuso—? Se llama la antipolítica, hacer que la mayoría social no se implique, se aleje y no vea importante votar", ha expresado en referencia a lo que él llama "la internacional ultra" que, según ha dicho, se erige "desde Estados Unidos hasta Madrid" antes de aseverar que a los socialistas "también" les gusta "tomar cañas", pero que lo que no les gusta es "que se robe a manos llenas" en un momento donde los casos de supuesta corrupción acorralan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De esta forma se ha pronunciado López en el Congreso del PSOE de Madrid, que ha tenido lugar en Leganés, donde ha augurado su destino alegando que su "próxima estación es Sol, correspondencia con Cibeles", ha dicho en referencia a la sede del Gobierno autonómico y la de la Alcaldía de Madrid, que en estos momentos ostenta José Luis Martínez Almeida con mayoría absoluta —al igual que Ayuso en la comunidad—.

"Juntitas vamos a ganar"

Así, ha prometido un proyecto triunfal que se "va a volcar para ganar los 179 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en 2027" realizando un símil futbolístico. "Ningún jugador es más importante que el equipo, todos juntitos y juntitas vamos a ganar la Comunidad de Madrid", ha mantenido el dirigente socialista tras pedir el voto unido de la izquierda pese a ser el segundo partido político más votado de ese espectro político, después de Más Madrid, en las pasadas dos elecciones autonómicas.

En la misma línea, ha recalcado que la estrategia de Ayuso es "dividir a la ciudadanía madrileña" para "servirse de esa división y desmovilizar el voto progresista". Algo para lo que ha elegido como referente al presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, presente en el acto, pidiéndole "ayuda" para seguir sus pasos. "No sabes las ganas que tengo de hacer tres en raya y que haya un presidente socialista en España, en Madrid y en Cataluña", le ha interpelado directamente.

Sucesor de Lobato

En esta línea se ha mostrado el líder de los socialistas madrileños como la opción ganadora contra la presidenta de la Comunidad de Madrid después de haber sido elegido en un proceso sin primarias al no haberse presentado ningún otro candidato, y tras la dimisión del ex secretario general del PSOE-M Juan Lobato por haber perdido la confianza de la Ejecutiva nacional liderada por Pedro Sánchez, en medio de un proceso que está siendo investigado por la supuesta filtración de datos sobre la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.

Todo ello, en un acto en el que han intervenido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; el ministro de Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños; el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán —que ha sido acusado por Víctor de Aldama de haber recibido una comisión ilegal de 15.000 euros—; y el presidente socialista de Cataluña, entre otros.