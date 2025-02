Óscar López llama "ridículo" a Feijóo y dice que no sabe "dónde va a perder Ayuso": "En Génova, en Sol o en Moncloa"

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este domingo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho "el ridículo" con su negativa en un primer momento a aprobar el decreto ómnibus y le ha augurado una corta vida al frente de los populares, ya que, a su juicio va a ser desplazado o bien por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o bien por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"Después de lo que estoy escuchando y después del ridículo de Feijóo ya no tengo claro dónde va a perder Ayuso: si va a perder en la calle Génova con Moreno; en Sol con nosotros o en Moncloa con Sánchez", ha dicho durante la clausura del 15 Congreso del PSOE de Madrid haciendo referencia a las calles madrileñas donde se encuentran la sede nacional del PP, la del gobierno regional y la de Presidencia del Gobierno. "Yo creo que va a perder en las tres", ha augurado.

De esta forma se ha pronunciado López en el evento en el que se ha presentado oficialmente como candidato a desplazar a la presidenta Ayuso de la Real Casa de Correos frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha alagado asegurando que él es "la izquierda valiente", que es el lema del Congreso. "Ha llegado la hora de responder a la pregunta ‘qué es la izquierda valiente’: muy sencillo, está en esta sala, es Pedro Sánchez, eso es la izquierda valiente", ha aseverado.

Un símil que ha realizado antes de recordar que Sánchez ya lleva en el cargo más tiempo que el expresidente Mariano Rajoy y que "está a punto de superar" a los exmandatarios José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. "Ya estoy viendo la siguiente meta", ha dicho desatando las risas entre los afiliados deslizando que Sánchez intentará superar los más de 13 años que estuvo el socialista —ahora repudiado por su formación por ser crítico con las cesiones de Sánchez— Felipe González.

El coyote Feijóo

En este sentido, ha comparado la relación del líder de los populares y el de los socialistas con los dibujos animados del Coyote y el Correcaminos, de forma que ha asegurado que "el Coyote Feijóo" se esconde para asestar una pedrada al correcaminos –que sería Sánchez—, pero que este "pasa a toda velocidad y la piedra le acaba cayendo encima al coyote".

En este sentido, ha calificado a Feijóo de "ridículo" por negarse a apoyar el decreto ómnibus —que incluía la subida de las pensiones y ayudas a los afectados por la DANA— al conllevar este medidas como un palacete parisino "regalado" al PNV, la prórroga de la prohibición de los lanzamientos a los okupas o el impuesto a la banca; y, después de que el Gobierno lo haya troceado por exigencia de Junts, haya anunciado su apoyo al mismo.

En este contexto, ha recalcado que Feijóo no seguirá al frente del PP por mucho tiempo y ha mantenido que si la que le sucede es Ayuso "va a perder porque la izquierda no la soporta, pero la mitad de la derecha tampoco" antes de asociarla con una supuesta "internacional ultraderechista" que confabularía en contra de los socialistas con noticias falsas y bulos sobre ellos. "No me extraña que la internacional ultra, que tiene sede en Madrid, le haya cogido manía a Sánchez porque paró la ola ultra", ha espetado el dirigente socialista.