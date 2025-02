Madrid acogerá el único concierto de AC/DC en España: cómo conseguir las entradas

La mítica banda de rock AC/DC ha anunciado su regreso a los escenarios este 2025 con su gira mundial Power Up. Como parte de este esperado tour, el grupo actuará en Madrid el 12 de julio en el estadio Riyadh Air Metropolitano. La capital madrileña será la única ciudad española elegida para disfrutar de un concierto donde repasarán sus grandes éxitos, antes de continuar su recorrido por gran parte de Europa.

Actualmente, el grupo está formado por Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney. La gira mundial comenzará el 10 de abril de 2025 en Minneapolis, Estados Unidos, y terminará el 28 de mayo de 2025 en Cleveland, Ohio.

Gira europea

Después de Estados Unidos, será el turno de Europa, donde comenzarán el 26 de junio en Praga y terminarán el 21 de agosto en Edimburgo. La gira europea comprenderá 12 conciertos en 10 países, incluyendo Praga (República Checa), Berlín (Alemania), Varsovia (Polonia), Düsseldorf (Alemania), Madrid (España), Tallín (Estonia), Gotemburgo (Suecia), Oslo (Noruega), Karlsruhe (Alemania), Edimburgo (Escocia), Imola (Italia) y París (Francia).

Las entradas para los conciertos en Europa salen a la venta el 7 de febrero, aunque en París habrá que esperar hasta el 10 de febrero para poder adquirir los tickets.

Cómo conseguir las entradas de Madrid

En la capital, los precios del espectáculo rondarán entre los 165 euros (más 22 euros de gastos), las más caras, en pista delantera, mientras que en la pista trasera costarán 100 euros (más 13,50 euros de gastos de gestión).

En grada, los precios oscilarán en torno a los 155 euros (más 20,50 euros de gastos de gestión) y los 125 euros (más 16,50 de gastos). En cuanto a las entradas platinum –se ponen a la venta en modalidad de precio dinámico– el precio variará según la oferta y la demanda del evento.

Aquellos fans que no quieran perderse el evento deben estar atentos a la hora de venta de las entradas, que abre el viernes 7 de febrero a las 10:00 horas de la mañana. Los tickets se podrán comprar exclusivamente en las webs livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Al ser el único show en España, la demanda será muy alta, por lo que se recomienda entrar con antelación a las webs, ya que seguramente colapsarán.

Gira Power Up

El grupo australiano regresa con esta gira después de haber estado casi nueve años sin subirse a un escenario. Power Up celebra el álbum homónimo lanzado en 2020, aunque el grupo no dudará en cantar algunos de sus emblemáticos temas, como Thunderstruck o Highway to Hell.