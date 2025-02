Pedro Sánchez, citado este miércoles en un juzgado de Madrid por llamar "delincuente confeso" al novio de Ayuso

Pedro Sánchez ha sido citado este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid para un acto de conciliación con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por unas declaraciones del presidente del Ejecutivo que, en palabras de González Amador, suponen una "infracción de los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español" y por las que le pide una indemnización de 100.000 euros.

En concreto, Sánchez, que debería acudir a las 12:30 horas de este miércoles 12 de febrero, se refirió a él como un "delincuente confeso" en una intervención el pasado 17 de octubre, tras conocerse la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la pareja de la presidenta. "Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo", declaró exactamente el líder de los socialistas en aquella ocasión.

Según el decreto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, este acto de conciliación es un requisito previo antes de acudir a la vía penal "por presuntas injurias y calumnias", como calificó sus palabras el novio de Ayuso. En caso de que no se llegue a un acuerdo, González Amador podrá seguir adelante con la querella. Además, el juzgado ha advertido que si la parte solicitante no se presenta, el procedimiento será archivado, mientras que si la parte requerida no comparece, "se tendrá por intentada a todos los efectos legales".

Pese a esta advertencia, ni Pedro Sánchez ni Alberto González Amador están obligados a acudir personalmente, ya que pueden ser representados por sus abogados.

Esta no es la única acción judicial emprendida por González Amador, después de la conciliación que ya pidió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por la que interpuso una demanda al no acudir esta, admitida ya por el Tribunal Supremo. La pareja de Ayuso ha solicitado también un acto de conciliación con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aunque aún no se ha fijado una fecha.