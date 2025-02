El "show" de PSOE y Más Madrid: abandonan la 'Comisión Begoña' tras la citación de Pedro Sánchez

PSOE y Más Madrid han anunciado que no participarán más en la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que trata de dilucidar si hubo trato de favor de la Universidad Complutense a Begoña Gómez después de que el PP haya llamado al presidente del Gobierno para la última sesión, fijada el 19 de febrero.

Para los socialistas, con esto queda claro que se busca una "persecución contra rivales políticos". "No se trata de investigar nada ni de saber la verdad, solo buscan una caja de resonancia para esparcir bulos y mentiras contra otras formaciones políticas", señalan fuentes del partido.

Por su parte, Más Madrid, que había boicoteado muchas de las sesiones celebradas hasta el momento [Manuela Bergerot fue expulsada, incluso, en una ocasión de la sala], ha decidido sumarse a esta defensa de Pedro Sánchez.

Arguyen que este espacio nació para ser un "show a medida" del PP y que "ya ni siquiera logran que sea noticia". "Por eso los diputados de Ayuso necesitan cruzar una línea roja tras otra en el abuso de las normas de esta Asamblea y por eso han llamado a comparecer al presidente a sabiendas de que no está obligado a venir: para conseguir un último titular".

"Más Madrid es lo mismo que el PSOE y una vez más están demostrando que, por encima de los madrileños y de la universidad pública, lo que quieren es defender a Pedro Sánchez", replicó después la portavoz del PP en la comisión, Mercedes Zarzalejo.

La popular subrayó que la izquierda en bloque "está montando una vez más el show al que nos tienen acostumbrados cada vez que tienen que salir a defender por encima de todo, por encima de los madrileños y de la universidad, a su jefe y capo de toda esta mafia". Se trata de una "pataleta" encaminada a "destrozar el buen trabajo" que se ha hecho en esta comisión.

Para Zarzalejo, con esta actitud, los grupos de la izquierda demuestran que tienen "muy poco respeto" a esta institución - la Asamblea de Madrid- y que "no tienen interés" en saber qué ha pasado y las posibles irregularidades que han podido existir en una de las universidades más importantes de Madrid. "Esto supone un abandono de la universidad, de los profesionales de la universidad y del conocimiento de la verdad".

Mientras, Vox continúa en su empeño de llevar al presidente del Gobierno a la comisión. Para eso apelan a su condición de "marido de Begoña". "Sánchez es un ciudadano más y tiene la obligación de venir a declarar", incidió la diputada y portavoz en la comisión, Ana Cuartero. "Nuestra obsesión es traer a declarar al número uno de la trama, Sánchez", reconoció.

Por eso, el grupo parlamentario ha solicitado un informe sobre la obligatoriedad del presidente de comparecer y ha pedido elevar la cuestión al Consejo de Estado. Cuartero apuntó a lo ocurrido en la Comunidad Valenciana, donde, según aseguró, los servicios jurídicos autonómicos dictaminaron que cualquier ciudadano puede ser requerido para comparecer en una comisión de investigación, sin importar su cargo. "No entendemos que el PP, que dispone de esos informes, ahora se conforme con que Sánchez diga que no puede venir". La portavoz de Vox avisó que "no permitirá que el presidente del Gobierno quede impune" y "seguirá presionando" para que rinda cuentas ante los ciudadanos.

Este miércoles la Cámara de Vallecas celebra la penúltima sesión de la comisión, centrada en los empresarios vinculados a las cátedras extraordinarias. Uno de los llamamientos con más peso era el de Juan Carlos Barrabés, investigado en la causa de Gómez, pero que ha declinado al estar enfermo.