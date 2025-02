El PP de Ayuso elevará a la Fiscalía y al juez Peinado el dictamen final de la Comisión Begoña

La de este miércoles iba a ser la última sesión de trabajo de la comisión de investigación constituida en la Asamblea de Madrid sobre el presunto trato de favor dispensado por la Universidad Complutense a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En ella estaba citado el propio Pedro Sánchez, que ha declinado asistir. Moncloa envió a la Cámara autonómica su respuesta el pasado lunes en la que aludía a los informes que en este sentido han emitido en otras ocasiones el Consejo de Estado en los que, básicamente, se establece que "los Parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes, actuales o pretéritos del Estado".

Ahora la comisión queda en suspenso a la espera de que dicho Consejo de Estado emita el dictamen que le han solicitado Vox y el PP sobre la obligatoriedad o no que tiene Pedro Sánchez de comparecer. El máximo órgano consultivo tiene quince días para enviar su informe. La comisión esperará a conocer su contenido para decidir cuál será su siguiente paso aunque todo apunta a que no aceptará la tesis según la cual el presidente puede dejar de serlo durante unas horas y acudir únicamente en calidad de marido de Begoña Gómez.

Sí asistió este miércoles la asesora de Moncloa imputada, Cristina Álvarez, que se acogió a su derecho a no declarar y no contestó ninguna de las cuestiones que le plantearon PP y Vox. PSOE y Más Madrid no le formularon pregunta alguna pues decidieron hace unos días abandonar la comisión como señal de protesta por haber citado a la misma al presidente del Gobierno.

Después le tocó el turno al ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, que respondió a los populares lo mismo que ya había declarado ante el juez Juan Carlos Peinado y que Libertad Digital contó el pasado 21 de julio. Doadrio volvió a relatar cómo el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, le envió varios WhatsApp instándole a una reunión. "No entendía muy bien lo que pasaba hasta que un día me llamó por teléfono y me dijo: "‘Tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente’". Y le preguntó: "‘¿Tienes algún inconveniente?’" a lo que el ex vicerrector le contestó: "Si los documentos están bien, no tengo inconveniente".

Doadrio también manifestó que algunos hechos en relación a esta cátedra fueron "sorprendentes", entre ellos la celeridad con la que se creó y, aunque señaló que desde el punto de vista administrativo fue "regular", subrayó que el procedimiento no cumplió con las formas habituales. "Solicité la documentación necesaria el 5 de octubre y tenía todos los documentos el día 20", como si hubiese "todo un regimiento de personas ayudando" en el proceso. Además, el ex vicerrector aseguró que si bien no se sintió "presionado" para hacerlo porque no recibió amenazas por parte de Goyache sí se sintió "obligado" a crearla puesto que éste era su jefe. Doadrio reveló también que la memoria económica de la cátedra le llegó hecha y sin firma.

El PP que preside Isabel Díaz Ayuso anunció después que elevará a Fiscalía y al juzgado que investiga el 'caso Begoña Gómez' el dictamen de la comisión de investigación. "Obviamente tenemos nuestras conclusiones ya en mente pero tenemos que trabajar en ese documento que, desde luego, enviaremos a la Fiscalía, que es lo que corresponde, y quizá también al juzgado competente en el conocimiento y en la investigación de estos hechos", informó la portavoz popular Mercedes Zarzalejo, quien indicó que determinar si hay o no ilícito penal es "una cuestión que le corresponde a la autoridad judicial".

Lo que harán ellos es plasmar y "poner en conocimiento" de Fiscalía y el juzgado "todos los condicionantes y circunstancias de facto" que apuntarían a "posibles indicios o posibles delitos". Sobre los comparecientes de este miércoles, Zarzalejo criticó que Álvarez no haya querido declarar y de Doadrio destacó que "le sorprendió que esta cátedra viniera ya hecha cuando le llegó a él" y el desconocimiento sobre "qué ha pasado" con el software.

"Una vez más, Moncloa no ha querido dar explicaciones en esta Cámara, tanto por la ausencia del presidente del Gobierno, que estaba citado en esta sesión, como por el significativo silencio de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez". Mientras que el exvicerretor "ha afirmado que le sorprendió que esta cátedra le llegara ya hecha y que él cumplía estrictamente órdenes de su superior, el rector Joaquín Goyache, quien le encargó que se formalizara una cátedra para la esposa del presidente del Gobierno", resaltó Zarzalejo. "Por su experiencia, para la gestión de este tipo de cátedras se necesita a un gran equipo trabajando. ¿Dónde estaba ese equipo? En La Moncloa".

Además, la popular subrayó que los miembros de la UCM "siguen sin tener conocimiento de qué ha pasado con la plataforma tecnológica, una plataforma que las empresas han confirmado que terminaron y entregaron en una carpeta alojada en el servidor de la UCM el 31 de julio de 2023".

"Le hemos preguntado a la asesora por las indicaciones que le dio la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) para formalizar la cesión de derechos de este producto tecnológico para que la titularidad fuera 100% de la UCM y no nos ha contestado. Lo cierto es que cuatro días más tarde de esas indicaciones la señora Álvarez y la señora Gómez registran a nombre de Begoña Gómez y no de la Universidad la marca de esa plataforma tecnológica en la Oficina de Patentes y Marcas", indicó Zarzalejo.