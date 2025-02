La 'cumbre de Mérida': Ayuso y Guardiola unen fuerzas contra el Gobierno y el cierre "crítico" de la central de Almaraz

La masiva manifestación del pasado 18 de enero en Almaraz marcó un punto de inflexión en defensa de la central nuclear. Fue entonces cuando los equipos de Isabel Díaz Ayuso y María Guardiola iniciaron los trabajos que desembocaron en la cumbre que se celebrará la semana que viene en Mérida.

Más de 7.000 extremeños de todo signo político exigieron al Gobierno que dé marcha atrás en sus planes y no comience los trabajos de desmantelamiento de la central, previstos para noviembre de 2027. El asunto ha pasado a ser prioritario para Madrid. Cerca del 40% de la energía que gasta la región procede de las generada en las centrales de Trillo (Guadalajara) y Almaraz (Cáceres); el 15% proviene de esta última.

En la Comunidad de Madrid cifran, además, en 6.000 los millones en inversiones relacionadas con los centros de datos, la inteligencia artificial y el sector tecnológico que ahora mismo están congelados a la espera de conocer el desenlace de la energía nuclear en nuestro país. Eso sin contar con que sustituir esta energía mediante combustibles fósiles supondría un coste extra de más de 22.500 millones.

Así las cosas, las alarmas han saltado en Sol, donde se han fijado como prioritario dar esta batalla. Ayuso se desplazará el lunes y el martes a Mérida con parte de su Consejo de Gobierno (los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García; Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert; Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo; y Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo).

Dos jornadas de trabajo – en las que los consejeros de ambos gobiernos mantendrán también reuniones entre ellos- que tendrán como telón de fondo la preocupación común por el futuro cierre de la central de Almaraz, "que pondrá en riesgo importantes retos a los que se enfrentan las sociedades de ambas regiones". El martes, además, visitarán la central, cuyo cierre por parte del Ejecutivo central, advierten, es "crítico" para el suministro eléctrico y desarrollo económico regional.

Novillo lleva insistiendo semanas en esta cuestión. El pasado 13 de febrero, en el seno de la Conferencia Sectorial de Energía, trasladó el impacto negativo que tendría esta decisión sobre la capacidad del sistema eléctrico español para garantizar el suministro con estabilidad y seguridad, especialmente en un momento en que la transición energética requiere fuentes fiables de generación. "Mantener la actividad de las centrales nucleares es clave para asegurar la producción, distribución y consumo de energía eléctrica en todos los territorios", subrayó.

En este contexto el consejero madrileño apuntó a los recientes cortes de suministro eléctrico registrados en 2024, que obligaron a activar el Sistema de Respuesta Activa de la Demanda, por las actividades de mantenimiento de una central nuclear, señalando que estas situaciones podrían volverse más frecuentes e intensas en el futuro. Esto no solo conlleva interrupciones en la actividad industrial, con el impacto negativo que ello supone, sino también un coste significativo asociado a la activación de este sistema, que recae directamente sobre los ciudadanos españoles, poniendo en riesgo que los grandes proyectos industriales que puedan venir a España no elijan nuestro país ante la inseguridad del sistema eléctrico.

Y en un desayuno informativo reciente advirtió de que "un cierre prematuro provocaría 28 millones de toneladas adicionales de CO2, equivalente a unos 3 años de emisiones medias en España". Y el encarecimiento de 22.600 millones de euros, "debido al mayor uso de ciclos combinados y combustibles fósiles, como el gas procedente de Rusia".

Expertos se manifestaron en el mismo sentido en Libertad Digital. "No existe ninguna razón objetiva para el cierre de la central nuclear de Almaraz I", explicaba Luis Enrique Herranz Puebla, profesor de investigación en Seguridad Nuclear y responsable de Unidad de Investigación en Seguridad Nuclear del CIEMAT. "Habida cuenta de que la producción eléctrica vía nuclear no emite CO2, proporciona fiabilidad al sistema eléctrico, y resulta económicamente competitiva y con precios estables en el tiempo, no parece que exista argumento tecno-económico alguno" .

Y en un momento "en que Europa y el mundo está haciendo una apuesta decidida por la energía nuclear, y donde las tecnologías avanzadas (como los centros de gestión de datos o la electrificación masiva de la industria) están demandando potencia que garantice el funcionamiento de una sociedad moderna, resulta impropio prescindir de un activo-país incuestionable".

Por su parte, Alfredo García @Operador Nuclear, operador y supervisor nuclear en Ascó señalaba que "la experiencia internacional demuestra que cuando se cierran centrales nucleares, su producción constante se sustituye esencialmente por la de centrales de gas natural. La consecuencia de cerrar Almaraz y el resto de centrales nucleares españolas sería quemar mucho más gas natural, aumentando las emisiones de CO2, la polución atmosférica y el precio de la electricidad para empresas y familias".

Manuel Fernández Ordóñez, doctor en Física Nuclear; Eduardo Gallardo, catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid; y Alejandro Carrasco, presidente de Jóvenes Nucleares unían sus voces en este mismo sentido.

Para Madrid, la inacción del Gobierno central pone en riesgo oportunidades clave de financiación europea que otros países, como Francia, están aprovechando para reforzar su sector nuclear. "La posibilidad de llegar a un punto de no retorno en el sistema eléctrico alerta del impacto que esto tendría en la competitividad económica, especialmente en territorios como la Comunidad de Madrid, donde garantizar un suministro estable es crucial para mantener el desarrollo empresarial e industrial".

El PP madrileño viajó también a principios de mes a Bruselas. Carlos Díaz Pache, portavoz de los populares en la Asamblea, junto con varios diputados más se reunieron con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, la vicepresidenta y jefa de la delegación española del PPE, Dolors Montserrat, y un grupo de eurodiputados, donde ha defendido que "la nuclear es clave para disponer de una energía fiable, seguro y libre de emisiones".

Para Díaz-Pache, "la oposición a la energía nuclear va en contra de los criterios científicos y contra los intereses de los ciudadanos. Supone una ruina económica y más contaminación". "El cierre de las centrales nucleares es un error del Gobierno de Pedro Sánchez, que pretende condenar a los españoles a depender de una energía más cara y menos abundante, ya sea por desconocimiento o por prejuicios ideológicos".

"Nucleares no, gracias"

La presidenta de Extremadura ha enviado ya una carta a Pedro Sánchez. Lo hizo tras la masiva manifestación y en ella le pedía que el Estado opere Almaraz si las empresas renunciaban a ello. También se reunión recientemente en Bruselas con la exministra y vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera, a quien solicitó que intercediera para evitar su desmantelamiento. Y este mismo viernes se reunió con el comité de empresas de la central. "Lucharemos por las miles de familias ligadas al trabajo que genera. No permitiremos que Extremadura pierda oportunidades de seguir creciendo".

No obstante, al albur de las declaraciones del ministro y líder de los socialistas madrileños no parece que las peticiones de Madrid y Extremadura vayan a ser atendidas. Óscar López se apresuró a rechazar el viaje de Ayuso y reiteró la apuesta del Gobierno por impulsar las energías limpias. "La valoración es muy sencilla. Nucleares no, gracias", zanjó. Para el PSOE de Extremadura, el encuentro entre ambas presidentas supone una "cumbre de confrontación".