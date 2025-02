La presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra en Mérida con la mitad de su Consejo de Gobierno para celebrar una cumbre bilateral con el Ejecutivo de María Guardiola en defensa de la central nuclear de Almaraz. El objetivo es unir fuerzas para impedir su desmantelamiento, programado a partir de 2027. También tratarán otros asuntos como atención sanitaria, transportes, educación o vivienda.

En medio del primer encuentro entre ambas dirigentes del PP se produjo el anuncio por parte del presidente de ERC, Oriol Junqueras: el Gobierno condonará el miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un 22% de la deuda de la Generalidad con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que equivale a 17.104 millones de euros.

Isabel Díaz Ayuso explicó que tanto Madrid como Extremadura están "al servicio de España entera y, por tanto, todo lo que podamos aprender y mejorar desde las autonomías lo queremos ofrecer al conjunto de la Nación". Pero cosa "muy distinta" es lo que acababa de suceder mientras se encontraban reunidas. El presidente Pedro Sánchez "ha decidido pactar con los que están hundiendo a Cataluña, condonarse las deudas entre ellos y repartir las deudas entre las demás comunidades autónomas, como si las deudas se pudieran evaporar y como si nos pertenecieran solo a unos cuantos. Es decir, los que con el independentismo y las políticas erráticas han hundido a Cataluña, expulsado empresas y empobrecido a la clase media han decidido que se van a perdonar las deudas".

Así las cosas, subrayó: "No se puede tener más caradura y no se puede ser más arbitrario. Impone a punta de pistola al resto de los españoles tener que asumir ese trágala inasumible e inaceptable en lugar de que, quienes han provocado la deuda en Cataluña, empiecen por tomar medidas y ser ellos los responsables".

"No queremos pagar a escote esa deuda"

Guardiola, por su parte, afeó que se pague "a escote" la deuda de otras comunidades debido a una "pésima gestión" y criticó a Sánchez por ser "servil" con el separatismo y "absolutamente desleal" con las autonomías, especialmente con las gobernadas por el PP. "La petición de la condonación de la deuda es una petición expresa del separatismo y es la que lleva al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo que queremos el resto de comunidades autónomas es no tener que pagar a escote una deuda de una pésima gestión que han hecho otros".

En este sentido, la presidenta extremeña insistió en que lo que se tiene que hacer es hablar de la reforma del sistema de financiación que está "caduco". "No queremos hablar de la condonación de deudas, eso quiere hablar el separatismo y no lo compartimos", señaló tajante. "Lo que queremos y exigimos es que se nos haga caso con esto. Igual que se retiró el informe porque la mayoría de comunidades autónomas no estaban de acuerdo con él, lo que queremos es que ponga encima de la mesa una propuesta de reforma del sistema de financiación".