La izquierda y asociaciones de víctimas cercan a Ayuso por las residencias en el quinto aniversario de la pandemia

Estos días se cumple el quinto aniversario de la explosión de la pandemia de Covid-19 en nuestro país. Un lustro en el que la izquierda ha estado reprochando a la presidenta de la Comunidad de Madrid su gestión de aquellos meses, muy especialmente de las residencias de ancianos.

La sesión de control de este jueves en la Asamblea, si bien no se centró en ello, sí recogió algún comentario de la izquierda al respecto. En respuesta y por primera vez en estos años, Isabel Díaz Ayuso recriminó al PSOE las cifras de fallecidos por el virus. "Gobiernan una España en la que murieron 130.000 personas, tápense un poco". Todo un giro en su política de distanciarse de la izquierda en lo que a echarse cifras de fallecidos en cara se refiere.

Fuera del hemiciclo familiares de fallecidos en estos centros se concentraban, arropados por PSOE y Más Madrid, para trasladar 29 cartas a la presidenta donde describen la "discriminación" que, a su juicio, vivieron sus seres queridos. Así lo señaló, en declaraciones a los periodistas recogidas por Europa Press, la presidenta de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia, María, María Jesús Valero, quien pretendía registrar en la Asamblea de Madrid estas misivas, pero no fue posible al no estar destinadas a la Cámara sino a Ayuso. "Han pasado para registrar las cartas en la Asamblea. Pero no tienen cabida, es un registro parlamentario, no administrativo", indicaron fuentes del Parlamento autonómico a Libertad Digital.

Es por ello que Valero adelantó que irán a la Real Casa de Correos para poder presentarlas allí y ver si "tiene a bien leer alguna". "Igual que se permitió leer esa carta donde nos seguían vejando tanto la persona que la escribía como el Gobierno de Ayuso", acusó en relación a una misiva que la presidenta leyó en la Asamblea hace unos meses.

Estaba escrita por Raúl, hijo de uno de los fallecidos en residencias, quien exigía descontar a su padre de la tan cacareada lista de 7.291, utilizada incluso en forma de lona gigante por Podemos en la campaña de las pasadas elecciones autonómicas y municipales. "Porque se me parte el alma cada vez que esta partida de mercenarios convierte la memoria de mi padre en un número por motivos espurios y meramente electorales", argumentaba. "No se puede ser más vil y miserable", añadía este familiar que se revolvía ante el hecho de que su nombre "sea mancillado por una secta carente de moral y de ética". Raúl dejaba claro que el suyo murió "perfectamente asistido y en paz".

La presidenta de la Asociación contrapuso esta carta con las 29 que ha tratado de registrar este jueves, que están escritas por familiares y trabajadores que "sufrieron la indignación de que no se les atendiera sanitariamente" por vivir en residencias y por ser dependientes, "tanto cognitiva como físicamente". "Seguimos recibiendo más, pero teníamos que cortar para poder venir a presentar este primer lote. Son experiencias. Las trabajadoras han sufrido muchísimo, personal, laboral y emocionalmente. Y, por supuesto, todas las personas que murieron, insisto, por discriminación. Es increíble que aún nos miren y sonrían, pero no importa. Aquí estamos, seguimos luchando", dijo

Las portavoces de la izquierda en los pasillos de la Asamblea de Madrid entraron de lleno en la cuestión. La del PSOE, Mar Espinar, subrayó que "muchas personas murieron" en condiciones que "no se merecían". "Y la presidenta de esta Comunidad, la señora Ayuso, sigue negándose a dar explicaciones de lo que pasó", lanzó Espinar.

Por su parte, la de Más Madrid, Manuela Bergerot, volvió a acusar a Ayuso de tachar a las víctimas de residencias de "esas mierdas" en el último Pleno y le criticó por no haber tenido "una sola reunión con los familiares", al tiempo que "no pierde oportunidad para seguir humillándolas".

Esta causa no sólo es política, también judicial. Aún están pendientes en los juzgados unas 80 denuncias contra la Comunidad de Madrid aunque, de momento, se han ido archivando todas ellas. El último, de hecho, se conoció esta misma semana: un juzgado del municipio madrileño de Collado Villalba archivó la causa en la que investigaba la muerte de un anciano. La magistrada explica en un auto que su "dramático fallecimiento" no fue por una "negligencia" de los sanitarios del centro ni tampoco por los "protocolos" establecidos aquellos días.

Desde fuera, pero muy pendientes de todo lo que ocurría este jueves en la Asamblea, se pronunciaron el líder de los socialistas madrileños, Óscar López, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. "Lo que muestra el documental que RTVE emitirá el próximo 13 de marzo hiela la sangre. La gestión que se hizo en Madrid fue inhumana y Ayuso banaliza el dolor de las víctimas. Hoy las familias han venido a la Asamblea. En el PSOE de Madrid estaremos con ellos hasta el final", advirtió López.

Lo que muestra el #7291documental que @rtve emitirá el próximo 13 de marzo hiela la sangre. La gestión que se hizo en Madrid fue inhumana y Ayuso banaliza el dolor de las víctimas. Hoy las familias han venido a la Asamblea. En el @psoe_m estaremos con ellos hasta el final. pic.twitter.com/Bvjh8PEgfa — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) March 6, 2025

Por su parte, Martín pidió a Ayuso que cuando comparezca en el Congreso de los Diputados hable de los 7.291 fallecidos en las residencias. Lo hizo después de que la presidenta se mostrara encantada con la iniciativa de Bergerot de llamarla a comparecer en la comisión de investigación que Más Madrid ha impulsado para sentar a su novio, Alberto González Amador. "No se preocupe que hablaremos en el Parlamento que haga falta y hablaremos de lo más grande", advirtió.