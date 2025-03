Bergerot anuncia que llamarán a Ayuso al Congreso y ésta aplaude: "Hablaré lo más grande, donde y a la hora que quieran"

Tres fueron las cuestiones sobre las que giró este jueves la sesión de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: la condonación de la deuda, el 8-M y el novio de la presidenta y sus negocios con Quirón. Entre todos ellos, destacó el primero: tres de las cuatro preguntas que se le formularon directamente a la jefa del Ejecutivo tuvieron que ver con cuestiones fiscales y el impacto de la medida impulsada por el Gobierno central para contentar a sus socios independentistas en Cataluña.

La izquierda salió vapuleada de un debate que tenía perdido de antemano. Y es que, según los cálculos realizados por los técnicos de la Comunidad de Madrid, la quita masiva de deuda, diseñada a medida y pactada con ERC, supondrá a cada madrileño el pago de 483 euros extra. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, se empleó a fondo en defender la medida. "¿Cómo va a demoler España cuando la comunidad que más se beneficia de ella es la de Andalucía a la que se le condona más del 40% de su deuda?", razonó.

"Madrid sí que tiene deuda: más de 37.000 millones que estamos pagando todos los madrileños", le espetó la socialista. Cabe recordar que Madrid es la única autonomía de régimen común que no tiene deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ya que decidió financiarla íntegramente en los mercados. "Cómo estará la cosa – prosiguió Espinar- que va a tener más fácil explicar cómo pagar ese ático en el que vive que explicar el rechazo a la quita de la deuda. Esos 8.644 millones que le está ofreciendo el Estado los puede usted invertir en sanidad, en vivienda, en educación...demuestre que sabe hacer algo más que pedir rondas de cerveza y ayudar a que los que le rodean se lo lleven crudo".

Sra Ayuso, va a tener más fácil explicar cómo paga el ático que su rechazo a la quita de la deuda. Deje a un lado su obsesión con el presidente del Gobierno y acepte ese ofrecimiento para mejorar la vida de los madrileños. Demuestre que además de QUIRÓN tiene corazón.… pic.twitter.com/4kFbZnGxxC — PSOE Madrid (@psoe_m) March 6, 2025

Después fue el turno de la portavoz de Más Madrid. "Hace demagogia con Cataluña porque quiere convertir el problema de la política fiscal en un problema entre territorios. Y el problema fiscal de Madrid no es Cataluña, el problema fiscal de Madrid son los ricos que no pagan su parte". A partir de este punto Manuela Bergerot centró el tiro en Quirón y en el novio de la presidenta y anunció que no sólo le sentarán a él en la comisión de investigación que han impulsado en el Congreso de los Diputados sino que su objetivo es llevar también a la presidenta madrileña a declarar porque la "quironesa no puede faltar" en esta investigación. "De esta no se libra el señor González Amador, el veto del Partido Popular no aplica" en la Cámara Baja.

Si cuando su novio paga 500.000 euros por una peluquería es un presunto soborno... ¿Qué es cuando le pagan a Ayuso un ático de 1 millón? Se lo pregunto en la Asamblea. pic.twitter.com/IDsl87shWI — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) March 6, 2025

La presidenta madrileña se entusiasmó con el anuncio y aceptó el reto. "Podrán enfangar todo lo que quieran" pero "no se preocupe que hablaremos en el Parlamento que haga falta y hablaremos de lo más grande, porque durante la época del señor Illa como ministro de Sanidad se prohibió a las comunidades autónomas contratar material sanitario" así como "con el conjunto de Europa, y se creó una trama falsa que todavía está arrastrando a distintos ministerios y a sus jefes de gabinete por los juzgados y que se va a llevar por delante a algunos de ellos".

Ayuso se regodeó y frotándose las manos anunció a Más Madrid que "todo lo que hay de la trama de mascarillas, de empresas que ni siquiera se dedicaban a esto y que estamos hablando de pelotazos de más de 200 millones de euros, lo vamos a hablar tranquilamente en el Congreso de los Diputados, dando lo más grande, donde quieran y a la hora que quieran".

Pero volviendo a la condonación de la deuda, la presidenta madrileña se preguntó que si la medida "era tan buena para Madrid, por qué no se presentaron en las elecciones generales hablando de todo esto. Ahora, amnistiar delitos es por la convivencia y quedarnos todos los españoles con la deuda provocada por sus socios independentistas es solidaridad, ¿de verdad?, ¿a quién quieren engañar? No cabe mayor traición". El portavoz parlamentario del PP, Carlos Díaz Pache, en la misma línea, lanzó otra pregunta durante su intervención, que estuvo también centrada en esta cuestión. "Si fuera tan bueno condonar el 22% de la deuda de Cataluña porque la deuda desaparece, ¿por qué sólo el 22%? ¿Por qué no el 100%? Así habrá más dinero para lo importante: sanidad, educación y prostitución".

No cabe mayor traición a España que lo que está haciendo el PSOE: comprar. pic.twitter.com/U5FqL7pgiL — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 6, 2025

Ayuso ahondó en su rechazo absoluto a "pagar al independentismo toda la fiesta que ha arruinado España y de la que se han servido durante tantos años para fabricar identidades paralegales". "Ahora – continuó- no les queda para la caja porque tienen que seguir comprando voluntades y pretenden que traguemos con ello: pues va a ser que no. ¿Y sabe lo que les digo?, que por mucho que intente llevarse para Cataluña no van a conseguir levantarla mientras esté en manos del socialismo y del independentismo porque son un fraude, una traición y no saben gobernar". Es todo "una gran estafa". Pero "Madrid estará aquí nuevamente para rescatar a España con el conjunto de las regiones que somos fieles y nos negamos a esta gran traición".

Los madrileños y el resto de españoles nos negamos a pagar la fiesta independentista. Por más dinero que dilapiden son un fraude y no saben gobernar. Madrid estará aquí siempre, a la altura, con el conjunto de España. pic.twitter.com/4IbUhYPMre — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 6, 2025

El portavoz parlamentario de los populares madrileños se explayó en su vapuleo a la izquierda. "Esto no va de deuda, esto va de contentar a los delincuentes que mantienen en el poder a sus partidos políticos: un terrorista, un ex presidiario golpista y un prófugo de la Justicia xenófobo con el que tienen que hablar a través de un mediador internacional, un experto salvadoreño en guerrillas", resumió Pache. "El representante del PSOE en esas conversaciones entre criminales (Santos Cerdán) es un señor que, además, intermediaba en unas tramas corruptas de contratos públicos con un portero de prostíbulo al que puso de asesor principal de un ministro de Trasportes, que era un gran putero con nuestro dinero".

Y es que "el Gobierno de Sánchez es como una novela de los bajos fondos, una novela de ladrones, prostitutas y cocaína, que es la parte en la que está el PSOE. Una novela de mafiosos carroñeros desguazando el Estado como hienas que son los secesionistas catalanes. Una historia de un líder cobarde atrincherado en la Moncloa y enloquecido porque la fiesta se acaba y sabe que la resaca no va a ser agradable", prosiguió, demoledor, Pache. "Esto no va de deuda, va de reescribir la historia, de sacar España de Cataluña, de crear un Estado paralelo preparado para que, cuando llegue el golpe, no haya ninguna institución en pie para defender a los españoles y la ley".

Esto no va de deuda, va de reescribir la historia, de sacar a España de Cataluña y de crear un estado en paralelo. pic.twitter.com/m5fbzR0OZg — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) March 6, 2025

8-M: del islam en la CAM de Vox al silencio de la izquierda

Y en la semana que se celebra el Día Internacional de la Mujer, sólo Vox registró una pregunta relacionada con ello. Su portavoz Isabel Pérez Moñino reprochó al PP que "ceda" ante la "islamización" y el "feminismo subvencionado". "Qué van a celebrar? ¿Que en España cada vez hay más mujeres jóvenes que se tapan la cabeza para no provocar sexualmente a los hombres?", preguntó mostrando una bandera manipulada de la Comunidad de Madrid con la media luna y la estrella del islam.

Ante el avance del islamismo, también en Madrid, todos han decidido hacer de la rendición cultural su bandera. Hoy se la he mostrado. Pero les digo: mientras VOX esté aquí, España y sus mujeres libres no llevarán cárceles de tela. ¡Ni un paso atrás! pic.twitter.com/c07NS4Y4Yd — Isabel Pérez Moñino (@Isabelperezmoi1) March 6, 2025

Algo que la presidenta se tomó como un chiste. "Es conocido por el mundo entero mi relación con el islam y el amor por la yihad; desde los últimos seis años es algo que todos los días traslado amablemente y con pasión". Pero la izquierda guardó un sonoro y chocante silencio que fue resaltado después por Ayuso.

"Feliz 8-M a todos porque, ¿se han dado cuenta que este año, la izquierda, ni una palabra, eh? De puntillas hemos pasado la semana del 8-M; otros años 5 días dando la matraca pero, claro, a ver por qué caso vamos: no sé si el de Errejón, el de Ábalos… Porque para contratar a sobrinas en empresas públicas, a estudiantes de odontología en empresas de obras públicas… están ustedes para dar ejemplo. Encima, creo que no era la misma porque había también una Miss Asturias que se colocaba también por el medio. Ay, los machos alfas que colocaban también a parejas para crecer en el partido; ay, el señor Monedero que hacía lo propio con alumnas".

Señores de la izquierda:

¡Feliz 8M! pic.twitter.com/MnPl6BRKLS — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 6, 2025

"¿Cómo hacían para ir después al Congreso de los Diputados y votar en contra de la prostitución y después celebrarlo en Ramses con algunas profesionales? La ley del sí es sí, beneficiando a la propia Manada… Feliz 8 de marzo, señores de la izquierda", concluyó Ayuso entre las risas y aplausos de los suyos.