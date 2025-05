Bromas y sonrisas en el acto de Ayuso con aves silvestres en plena polémica de la "pájara" Robles

Las relaciones entre Isabel Díaz Ayuso y Margarita Robles atraviesan su peor momento desde que la ministra de Defensa vetara a las Fuerzas Armadas en el tradicional acto cívico-militar del Dos de Mayo. La presidenta trató sin éxito de que Robles rectificara por lo que el Ejército se quedó fuera de esta celebración por primera vez en democracia.

Pero este martes, tras la publicación por parte de El Mundo de una nueva remesa de mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en los que el presidente del Gobierno se refería a su ministra de manera despectiva, la jefa del Ejecutivo madrileño no quiso hacer sangre.

Eso sí, lamentó, como ya hiciera ayer durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el sectarismo que ha inundado la política española. "Hace muy pocos años nos entendíamos entre ministros y presidentes de comunidades autónomas. Era lo normal: presidentes del PP y del PSOE nos hablábamos. Ocurría con Lambán, con Page, con Vara… Pasaba entre todos".

"Pero esto ha degenerado a tal velocidad, según se han ido empequeñeciendo y se han ido rodeando de problemas y de escándalos, que parecen tiempos lejanos cuando hablábamos con presidentes o ministros como era el caso de la señora Robles", manifestó la presidenta para la que esos mensajes reflejan "la utilización de las instituciones" y la "degeneración de la política". También "el trato que se le da a cualquier persona que discrepe del presidente, que está llevando la política española a su peor momento".

La presidenta atendió a la prensa tras homenajear a Félix Rodríguez de la Fuente en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS), que a partir de hoy llevará su nombre. Ayuso estuvo acompañada por las hijas de Rodríguez de la Fuente, recorrió las instalaciones de este hospital público dedicado a la atención de la fauna, considerado uno de los mejores de Europa en este ámbito, para conocer el trabajo que realiza su equipo técnico y veterinario. Asimismo, devolvió al medio natural a un milano real, que llegó al CRAS el pasado 7 de enero procedente de Guadalix de la Sierra, con un traumatismo moderado y síntomas de deshidratación.

Precisamente, el hecho de que Ayuso haya estado hoy en contacto con aves silvestre despertó más de una sonrisa, como la que esbozó una de las hijas del célebre divulgador cuando escuchó una de las preguntas que los periodistas formularon a la jefa del Ejecutivo regional: "Me gustaría una valoración de esa nueva entrega de los WhatsApps que hemos conocido entre el presidente del Gobierno y José Luis Ábalos en la que entre otras cosas calificaba a la ministra de Defensa de pájara". Antes, la propia Ayuso interpeló: "No sé si alguno de los periodistas que se han desplazado hasta aquí tienen alguna preguntilla acerca de las especies autóctonas, el milano que acabamos de soltar...". "Era milano, no era una pájara, entiendo", bromeó un redactor provocando la risa de la presidenta.

Mientras, la ministra, a su llegada a la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF) restaba importancia a estos mensajes, descartaba dimitir y decía sentirse respaldada por Pedro Sánchez, quien bromeaba con su número dos con la posibilidad de que Robles durmiera vestida con uniforme.

"No puedo tener opinión de una conversación privada, una supuesta conversación privada que tuvo lugar hace muchísimos años ya, que ignoro el tono. (…) ¿Cómo no me voy a sentir respaldada por el presidente? No me ven aquí hace siete años formando parte del Gobierno. Juzguen ustedes mismos después de siete años aquí en este Gobierno. ¿Qué más les puedo decir? Llevo varios años en el Gobierno después de esa conversación".

