Almeida denuncia que Aena pretende que el Ayuntamiento expulse "ilegalmente" a los sin hogar de Barajas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este martes al Gobierno central y a Aena de "pretender echar a la calle sin más consideraciones" a las más de 500 personas sin hogar que pernoctan en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Almeida ha denunciado que Aena quiere que el Ayuntamiento "entre en el aeropuerto y se lleve a esas personas" a sus recursos sociales, algo que, en sus propias palabras, "no se puede hacer porque es ilegal".

El regidor madrileño ha insistido en que esta visión de "solución exprés" de la aeroportuaria —dependiente del Ministerio de Transportes— la comparte también el Ejecutivo central, al que ha acusado de lavarse las manos mientras estas personas permanecen en condiciones "indignas" y "faltas de humanidad" en varias terminales de Barajas. "Aena cree que el problema se soluciona sacando a esas personas fuera del aeropuerto, y el Gobierno de España cree que el problema se soluciona simplemente echándolas de Barajas. Eso no es así: esas personas merecen un plan de acción social", ha sentenciado.

Sobre las declaraciones del presidente de Aena, que acusó al Gobierno municipal de "dejación de funciones" y le instó a "asumir su responsabilidad" sobre la situación de lo que calificó como "el albergue municipal de la ciudad", Almeida ha lamentado lo "inmisericorde" de "escudarse en un falso debate de competencias" cuando lo realmente importante son los más de 500 afectados. Así, ha asegurado que en la reunión que se mantuvo entre Aena, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento, en la que estuvo presente la vicealcaldesa, Inma Sanz, se pidieron dos cosas: un estudio individualizado de las personas que se encuentran en Barajas y una mesa de coordinación en la que también estuviera presente el Gobierno central "a través de los ministerios". Unas peticiones, asegura, han sido ignoradas.

En cambio, ha explicado, la aeroportuaria se ha limitado a elaborar "literalmente" una mera encuesta con "unas cuentas personas" para sacar unas conclusiones "generales". "Insisto, si estamos hablando de personas, hablemos con cada una de las personas", ha demandado Almeida. De la mesa de coordinación conjunta, ha asegurado que "sin los ministerios que tienen responsabilidades no hay solución" y allí "no se ha personado nadie".

Volviendo al estudio elaborado por Aena sobre la situación en la T4 —en el que ha participado Cáritas—, ha señalado que "no es que le reste valor" sino que lo que demanda es "poner en valor un estudio individualizado de las personas que están ahí" y no "una encuesta sobre un porcentaje de las personas del cual se extrapolan consecuencias generales".

Almeida ha tendido la mano al Gobierno central asegurando que "si mañana quiere sentarse con nosotros, se va a sentar" y ha defendido que la interlocución directa con los ministerios implicados sería mucho más "eficaz" que hacerlo únicamente a través de la Delegación del Gobierno. El alcalde ha reiterado así en varias ocasiones el compromiso del Ayuntamiento para ser parte de la solución, aunque ha subrayado que "el liderazgo" del plan de acción social "le corresponde al Gobierno de España".

"No me van a oír hablar de competencias, me van a oír hablar de personas", ha remarcado el alcalde, insistiendo en la necesidad de un programa que evite la "expulsión sin alternativas" de estas personas de Barajas. "¿Es tan difícil que representantes de los ministerios afectados vengan? Creo que no pedimos nada especial, la mano del Ayuntamiento para un plan real está ahí. Quien no quiera sentarse en una mesa, tendrá que explicar por qué no quiere", ha concluido.